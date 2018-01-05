5 Ocak 2017: Türkiye'de Bugün

Gün boyunca yaşanan gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktardık.
Böylece canlı anlatım sayfamızın sonuna geldik. Pazartesi günü tekrar görüşmek umuduyla, hoşça kalın.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Sorumluluk bilincinde olmayan bir çocuğun evliliğe zorlanmasının temeli yoktur
BBCCopyright: BBC
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bugün Ahmet
Hamdi Akseki Camii’nde cuma hutbesi okudu.
Diyanet’in son günlerde tartışılan “9
yaşındaki kızlar evlendirilebilir” fetvası hakkında konuşan Erbaş, “Henüz
sorumluluk bilincinde olmayan bir çocuğun evliliğe zorlanmasının dini ve ilmi
bir meşruiyeti, temeli yoktur” dedi.
İslam’da evliliğin gelişigüzel ve keyfi
uygulamalara kapalı olduğunu belirten Erbaş, “Yuva kurmanın eş, anne olmanın
anlamını idrak etme rüştüne erişmemiş bir kızın evlendirilmeye çalışılması asla
kabul edilemez bir durumdur” diye konuştu.
Erbaş, çocukların insan onuruna uygun bir
şekilde hayatını sürdürme hakkı olduğunu ve bu hakı gasp etmenin İslam’da haram
olduğunu söyledi.
Erdoğan: AB süreci milletimizi yoruyor
Getty ImagesCopyright: Getty Images
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile düzenlediği ortak basın toplantısında "AB süreci milletimizi yoruyor" dedi.
Erdoğan üyelik sürecine ilişkin olarak "Türkiye 54 yıldır kapıda bekletilen bir ülke, bu bizi ciddi manada yoruyor, milletimizi de yoruyor. Bu bizi belki de bir karar almaya sürükleyecektir" dedi ve ekledi:
"Zira sürekli olarak 'Ne olur bizi de alıverin' diyecek halimiz yok."
Gazeteci Ayşenur Arslan, 2 yıl önce Halk TV'de yayınlanan televizyon programı Medya Mahallesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Duvar gazetesinin haberine göre mahkeme 11 ay 20 güne indirdiği hapis cezasını erteledi.
İHA İstihbarat Şefi Aydemir, ByLock davasından beraat etti
DHACopyright: DHA
İhlas Haber Ajansı İstihbarat Şefi Ömer Faruk Aydemir, telefonunun isteği dışında ByLock’a yönlendirildiği gerekçesiyle tahliye olmasından bir hafta sonra beraat etti.
Ankara Başsavcılığı, 11 binden fazla kişinin telefonlarının iradesi dışında ‘ByLock’ sunucularına yönlendirildiğini belirlemişti.
Aydemir, İhlas Haber Ajansı'nda düzenlendiği basın toplantısında “Yöneticilerim bana inandıklarını her zaman söylediler. Çok şükür aklandık geç de olsa adalet yerini buldu. Temizlenmiş bir şekilde tekrar kaldığımız yerden işimize devam edeceğiz. Çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum hepsi benim yanımdaydı” diye konuştu.
Gazeteci Deniz Yücel'den Çavuşoğlu'na yanıt: İddianamesiz rehin tutulmaya alıştıysam o da alışır
Türkiye’de on aydır hakkında iddianame olmadan tutuklu bulunan Die Welt Gazetesi Muhabiri Deniz Yücel, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun kendisine yönelik açıklaması ve tek tip kıyafet uygulaması üzerine avukatı aracılığıyla basına yazılı açıklama yaptı.
Mesajında kendisini “rehine” olarak tanımlayan Deniz Yücel, Çavuşoğlu’nun “Hakkında iddianame olmaması beni de mutlu etmiyor” ifadesini, “Buna çok üzüldüm. Benim yüzümden mutsuz olmasını istemem çünkü. Ama dert etmesin. Ben, yaklaşık bir senedir iddianamesiz rehin tutulmaya alıştıysam o da alışır” sözleriyle değerlendirdi.
Evrensel gazetesinin haberine göre Çavuşoğlu’nun Yücel hakkındaki suçlamaların “çok ciddi” ve durumunun “çok karmaşık” olduğuna yönelik sözlerini sevindirici bulduğunu belirten Yücel, dosyada hâlâ gizlilik kararı olduğuna dikkat çekerek kendisinin ve avukatlarının hâlâ “meseleyi bilmediklerini” belirtti. Yücel, “En azından hükümetin her şeyin farkında olduğunu öğrenmek çok rahatlatıcı oldu” dedi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu dpa’ya verdiği mülakatta Yücel ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.
Deniz Yücel mesajında 696 sayılı kanun hükümde kararname ile yürürlüğe koyulacak tek tip kıyafet uygulamasını da eleştirerek, Çavuşoğlu’nun açıklamalarında bu konuya değinmediğini, gazeteci olarak tek tipi “asla” kabul etmeyeceğini belirtti.
HDP Milletvekili Baluken: Hakkımdaki karar siyasi soykırım operasyonunun parçası
Getty ImagesCopyright: Getty Images
Dün 16 yıl hapis cezasına çarptırılan HDP
Milletvekili İdris Baluken, hakkında verilen kararın hukuki değil siyasi
olduğunu söyledi.
Sincan F Tipi Cezaevi’nden bir yazılı açıklama
yayınlayan Baluken, “Karar, hukuk gözetmeyen ve adil olma çabası içermeyen bir
karar olarak siyasi soykırım operasyonlarının devam ettiğini göstermektedir”
dedi ve ekledi:
“Bu karar demokrasi, barış ve özgürlük
mücadelemizi boğmayı amaçlamaktadır. Bütün halkımız bilmelidir ki, bedeli ne
olursa olsun sonuna kadar özgürlük ve demokrasi mücadelemizin değerlerine bağlı
kalmaya devam edeceğiz.”
Devlet Bahçeli Adana’da: CHP, HDP, FETÖ, PKK koalisyonu milli birliği sarsamayacak
Getty ImagesCopyright: Getty Images
MHP lideri Devlet Bahçeli, Adana Büyükşehir
Belediyesi’nin açılış törenine katıldı.
Tören kapsamındaki konuşmasına “Muhterem
hemşerilerim; Adana milli mücadelenin kalesidir. Biz Adanalıyık bici yer,
şalgam içerik. Ama Türk ve Türkiye düşmanlarının elinden bal olsa yemeyiz,
şerbet olsa içmeyiz” diyerek başladı.
Konuşmasında “CHP, HDP, FETÖ, PKK 2019 ayarlı
çıkarcı koalisyonu milli birlik ruhunu sarsamayacak” diyen Bahçeli, Suriye’ye
operasyon çağrısında bulundu:
“ABD, IŞİD bahanesiyle silahlandırmayı
sürdürdüğü PKK PYD'yi hala kollamaktadır. Bu terör örgütünü desteklemeye canla
başla devam etmektedir. Türkiye açıkça tehdit edilmektedir. Kandil'in yanın da
Afrin, Kobani insanlık düşmanlarının kontrolündedir. Teröristler neredeyse
oraya girilmelidir. Öncelikle ve süratle Afrin mutlaka temizlenmelidir.”
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, inceleme başlattığı Çiftlikbank'ın reklamlarının 3 ay süreyle tedbiren durdurulduğu açıkladı.
Çiftlikbank adlı internet sitesi, hayvancılık sektörüne yatırım yaptığını söyleyerek üyelerinden yatırım alıyor, yüksek gelirler vaat ediyordu.
Fakat site, gerçekte bir yatırım yapmadığı, saadet zinciri olduğu gerekçesiyle sosyal medyada eleştiriliyordu.
Gelen tepkiler üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı internet sitesi hakkında soruşturma başlatmıştı.
Bakanlık, reklam yasağı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Quote Message: Firmanın gerçekleştirdiği tüm tanıtımlarda kullanmış olduğu 'Çiftlikbank' ifadesinin, Bankacılık Kanunu'nun 150'nci maddesine aykırılık teşkil ettiği tespit edilmiştir. Gerekli izinler alınmadan 'Banka' ifadesinin gerçek ve tüzel kişiler tarafından ticaret unvanlarında, ilan ve reklamlarda kullanılması ilgili Kanun maddesi gereği yasak olup, tüketiciler nezdinde bu yönde bir algı ve güven oluşturulmasının ve tüketicilerin tecrübesizliklerinin istismar edilmesinin önüne geçilmesi amaçlanarak, söz konusu reklamlar hakkında Reklam Kurulumuz tarafından üç ay süreyle tedbiren durdurma cezası verilmiştir.
Firmanın gerçekleştirdiği tüm tanıtımlarda kullanmış olduğu 'Çiftlikbank' ifadesinin, Bankacılık Kanunu'nun 150'nci maddesine aykırılık teşkil ettiği tespit edilmiştir. Gerekli izinler alınmadan 'Banka' ifadesinin gerçek ve tüzel kişiler tarafından ticaret unvanlarında, ilan ve reklamlarda kullanılması ilgili Kanun maddesi gereği yasak olup, tüketiciler nezdinde bu yönde bir algı ve güven oluşturulmasının ve tüketicilerin tecrübesizliklerinin istismar edilmesinin önüne geçilmesi amaçlanarak, söz konusu reklamlar hakkında Reklam Kurulumuz tarafından üç ay süreyle tedbiren durdurma cezası verilmiştir.
Bolu’da bir haftada AKP'nin hem il başkanı hem de vekili istifa etti
AKP Bolu İl Başkan Vekili Melih Demirci, 17
Aralık 2013 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımların basında yer
almasının ardından istifa etti.
Melih Demirci’nin 'Ve perde açıldı, oyun
başladı' şeklinde paylaşımda bulunduğu, paylaşımının altına yorum yapanlara,
'Hükümetin yolsuzlukları', 'Hükümetin yediği naneler gün yüzüne çıkmaya
başladı' şeklinde yanıt verdiğine yönelik haberler çeşitli gazetelerde yer
almıştı.
İstifa eden Demirci, "Nurettin Doğanay
ile başlayan ve şahsımla devam eden bu onursuz saldırıları yapanlara hakkımı
helal etmediğimin bilinmesini istiyorum" dedi.
AKP Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay da 31
Aralık’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılması planlanan
il kongresinin iptal edilmesi üzerine istifa etmişti.
Doğanay istifa ederken ""Dün akşamdan bu yana tüm Bolu'yu meşgul eden, üzerinde çeşitli spekülasyonlar yapılan il kongremizin iptali sonrası üzülerek görüyorum ki Ak Partim yıpratılmaya çalışılıyor. Buna göreve geldiğim ilk gün de müsaade etmedim, bu gün de etmem, yarın da asla etmeyeceğim. Çünkü, karanlıklar aydınlansın, yakın ışıkları diyen bir yiğit Anadolu evladı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davasının sevdalısıyım" demişti.
Fransa-İtalya ortaklığı Eurosam ve Türkiye'den savunma sözleşmesi
ASELSANCopyright: ASELSAN
Fransa-İtalya ortaklığı Eurosam, Türkiye'nin savunma sanayi alanında teknoloji üreten Aselsan ve Roketsan şirketleriyle 18 aylık bir ortak sözleşme imzaladıklarını açıkladı.
Sözleşme kapsamında Türkiye uzun menzilli hava ve füze savunma sistemlerinin üretimi ve geliştirilmeleri konularında iki ülkeyle ortak çalışmalarda yer alacak.
Reuters'ın aktardığı Eurosam'ın açıklaması şöyle:
Quote Message: Ortak çalışmaların Türkiye'nin yerli hava ve füze savunma sistemlerinin gelişimini desteklerken, bir yandan da ihracat olasılığını genişletmesi, Türkiye, Fransa ve İtalya arasındaki işbirliğini de uzun vadede artırması bekleniyor" from EUROSAM
Ortak çalışmaların Türkiye'nin yerli hava ve füze savunma sistemlerinin gelişimini desteklerken, bir yandan da ihracat olasılığını genişletmesi, Türkiye, Fransa ve İtalya arasındaki işbirliğini de uzun vadede artırması bekleniyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa'da resmi törenle karşılandı
AFPCopyright: AFP
Fransa ziyareti için Paris'e giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından Elysee Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.
Erdoğan ile Macron, ikili görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Soylu'dan 'suça tahrik' eleştirilerine yanıt: Benim polisim ne dediğimi anladı
DHACopyright: DHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “uyuşturucu satıcılarının ayağını kırın suçu bana atın” sözlerine gelen eleştirilere yanıt verdi:
Quote Message: İki gündür yazarak, çizerek üzerime geliyorlar. Kim ne söylerse söylesin, benim polisim benim ne demek istediğimi anladı. Benim jandarmam ne demek istediğimi anladı."
İki gündür yazarak, çizerek üzerime geliyorlar. Kim ne söylerse söylesin, benim polisim benim ne demek istediğimi anladı. Benim jandarmam ne demek istediğimi anladı."
Soylu ayrıca, 'FETÖ operasyonları' kapsamında 2017'de toplam 48 bin 305 kişinin tutuklandığını açıkladı
"Örgütün kamuda yarattığı, bizlerin görev sahasında yarattığı tahribatı inkar etmiyoruz" diye konuşan Soylu, sözlerine şöyle devam etti:
Quote Message: Bunların içinde güvenlik görevlilerimiz, yargıçlarımız, hakimlerimiz, savcılarımız var, devlet kurumlarında çalışanlar var. Her birinin eksilmesi bizim mücadele kabiliyetimizin eksildiği anlamına geldi ki bu aslında temel bir yanılgı. Çünkü tam tersi oldu, onlar eksildikçe görev heyecanı arttı, motivasyon ve koordinasyon yükseldi."
Bunların içinde güvenlik görevlilerimiz, yargıçlarımız, hakimlerimiz, savcılarımız var, devlet kurumlarında çalışanlar var. Her birinin eksilmesi bizim mücadele kabiliyetimizin eksildiği anlamına geldi ki bu aslında temel bir yanılgı. Çünkü tam tersi oldu, onlar eksildikçe görev heyecanı arttı, motivasyon ve koordinasyon yükseldi."
Renault 12 yıl aradan sonra Türkiye'de en çok satan araba markası oldu
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2017'de Türkiye'nin en çok satan otomobil ve hafif ticari araç markası, Volkswagen'i geride bırakan Renault oldu.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre iki modeli Megane Sedan ve Clio HB Türkiye'nin en çok satılan 2. ve 3. otomobili olarak sıralamada yer aldı. Şirket 130 bin 276 otomobil ve hafif ticari araç sattı.
2013'ten beri zirvede yer alan Volkswagen ise satışlarındaki yüzde 12,7'lik gerilemeyle 2. sıraya yerleşti.
En çok satan üçüncü marka Fiat, dördüncü marka ise Ford oldu.
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Deniz Harp Okulu
Komutanı Tümamiral Mesut Özel'in alıkonulmasına ilişkin davada bugün
sonuçlandı.
İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi 5 sanık
hakkında anayasayı ihlal suçlamasından ağırlaştırılmış müebbet ve kişiyi
hürriyetinden yoksun kılma suçundan 12’şer yıl hapis cezası verildi.
Mahkeme heyeti, sanıklar eski kurmay
binbaşılar Zafer Gümüş, Cüneyt Aydoğan, eski Yüzbaşı Semih Barbaros Üstün ve
eski üsteğmenler İbrahim Halil Tekatlı ile İsa Demirbilek hakkında hapis
cezasını açıklarken firari sanıklar eski Binbaşı Mustafa Köroğlu ile eski
Kurmay Albay Uğur Yıldız hakkındaki dosyanın ayrılmasını kararlaştırdı.
Kılıçdaroğlu: Belediye başkanlarımızın evinde ayakkabı kutusu, Man Adası'nda şirketi yok
GettCopyright: Gett
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın görevden alınmasının ardından bugün Beşiktaş'ta konuştu.
"Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne güveniyoruz.
Ama eğer hükümet devlet olmaya kalkarsa devlet yara alır. Devlet bakidir, hükümet geçicidir" diyen Kılıçdaroğlu, Beşiktaş'ta müfettişlerin tüm dosyaları incelediklerini fakat herhangi bir yolsuzluk bulamadıklarını söyledi.
Kılıçdaroğlu, "Bizim belediye başkanlarımızın evinde ayakkabı
kutu, Man Adası’nda şirketleri yok. Biz vergimizi öderiz, sen vergi ödememek için
adalarda 1 sterlinlik şirket kuracaksın" diye konuştu.
'Feriştahınız gelse geri adım atmayacağım'
Bunları söyledikleri için hakkında dava açıldığını belirten CHP lideri, "Sizin feriştahınız gelse bir milim geri adım
atmayacağım" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti:
Quote Message: FETÖ’cü diyorlar, devletin valilerini, emniyet müdürlerini sen onlara teslim etmedin mi? “Ey Fethullah Gülen ne istedin de vermedik” demedin mi? Ben senin FETÖ’cü olduğunu çok iyi biliyorum. Gündemi değiştirmek istiyorlar, işsizlik, yoksulluk başını almış gidiyor. İçerde dışarda başı sıkışınca belediye başkanlarına saldırıyorlar. Asla umutsuz olmayacağız, biz Kuvâ-yi Milliyeciyiz.
FETÖ’cü diyorlar, devletin valilerini, emniyet müdürlerini sen onlara teslim etmedin mi? “Ey Fethullah Gülen ne istedin de vermedik” demedin mi? Ben senin FETÖ’cü olduğunu çok iyi biliyorum. Gündemi değiştirmek istiyorlar, işsizlik, yoksulluk başını almış gidiyor. İçerde dışarda başı sıkışınca belediye başkanlarına saldırıyorlar. Asla umutsuz olmayacağız, biz Kuvâ-yi Milliyeciyiz.
İSİG: 2017’de 2006 işçi yaşamını yitirdi
İSİGCopyright: İSİG
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, 2017 İş
Cinayetleri Raporu’nu yayınladı.
Raporda 2017 yılında 2006 işçinin iş
kazalarında yaşamını yitirdiği, en fazla ölümün İstanbul, İzmir ve Bursa’da
gerçekleştiğini açıkladı.
Ölümlerin yüzde 22’si trafik servis kazası, yüzde
17’si ezilme ve göçük, yüzde 16’sı düşmeden kaynaklandığı belirtildi.
En fazla ölümün inşaat, tarım ve taşımacılık
sektörlerinde gerçekleştiğine dikkat çekilirken 2017’de 93 madencinin hayatını
kaybettiği açıklandı.
Meclis’in internet sitesinde şu açıklama yer
aldı
Hangi savaşta bu kadar arkadaşımızı kaybediyoruz? Tehlikeli işlerde çalışanlar -ki ilk akla gelen maden işçileri- ailesiyle vedalaşmadan işe çıkamıyor. Peki, başta Cumhurbaşkanı olmak üzere iktidar, bürokrasi, patronlar ve onların aklı ne diyor? Kaza, kader, fıtrat, güvensiz davranış, eğitimsizlik vs. Bizler ise bu anlayışa Hayır diyoruz: Bu cinayetlerin nedeni neoliberal düzenin ucuz ve güvencesiz istihdam politikaları ve sermaye birikim stratejisidir. İşçi sınıfı bu şartlarda çalıştırılırsa ölüm kaçınılmazdır!
İmam Hatiplerin yüzde 69’u boş kaldı
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TBMM Eğitim Komisyonu üyesi CHP’li Ceyhun
İrgil’in soru önergesini yanıtlayan MEB, 2017 TEOG kapsamında okul türlerine
göre yerleştirilen öğrenci sayılarını açıkladı.
BirGün gazetesinin haberine göre MEB’in
yanıtta verdiği rakamlarda, Fen Lisesi kontenjanında hiç boş yer kalmadığı,
Anadolu Lisesi kontenjanında yüzde 1.7, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kontenjanında
yüzde 45, Anadolu İmam Hatip Lisesi kontenjanında ise yüzde 69’u boş kaldığı
görüldü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa'da protesto edildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa ziyareti, Sınır Tanımayan Gazeteciler ve FEMEN tarafından protesto edildi.
EPACopyright: EPA
Sınır Tanımayan Gazeteciler, Türkiye’de
tutuklu bulunan gazetecilerin maketleriyle bir eylem yaptı ve Fransa
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Erdoğan ile görüşmesinde tutuklu gazetecilerin
durumuna dikkat çekmesi gerektiğini belirtti.
Örgütün genel sekreteri Chritophe Deloire “Erdoğan’ın
gerilim stratejisi jem Türkiye hem Avrupa için tehlikelerle dolu. Türkiye’nin
bu kadar öngörülemez hale gelmesi kimsenin çıkarına değil” ifadelerini
kullandı.
Sınır Tanımayan Gazeteciler, internet
sitesindeki Recep Tayyip Erdoğan profilinde Erdoğan için “demokrasi kisvesi
altındaki agresif diktatörlükle gazetecilere saldıran yırtıcı” ifadelerini
kullanıyor.
FEMENCopyright: FEMEN
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik bir diğer protesto ise FEMEN tarafından gerçekleştirildi.
Garson kostümü giyinen FEMEN üyeleri, bedenlerine "Erdoğan insan haklarını yiyor" ve "Erdoğan Kürtlerin haklarını yiyor" gibi ifadeler yazdı.
Canlı anlatım
Yazan Onur Erem
time_stated_uk
Gün boyunca yaşanan gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktardık.
Böylece canlı anlatım sayfamızın sonuna geldik. Pazartesi günü tekrar görüşmek umuduyla, hoşça kalın.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Sorumluluk bilincinde olmayan bir çocuğun evliliğe zorlanmasının temeli yoktur
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bugün Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde cuma hutbesi okudu.
Diyanet’in son günlerde tartışılan “9 yaşındaki kızlar evlendirilebilir” fetvası hakkında konuşan Erbaş, “Henüz sorumluluk bilincinde olmayan bir çocuğun evliliğe zorlanmasının dini ve ilmi bir meşruiyeti, temeli yoktur” dedi.
İslam’da evliliğin gelişigüzel ve keyfi uygulamalara kapalı olduğunu belirten Erbaş, “Yuva kurmanın eş, anne olmanın anlamını idrak etme rüştüne erişmemiş bir kızın evlendirilmeye çalışılması asla kabul edilemez bir durumdur” diye konuştu.
Erbaş, çocukların insan onuruna uygun bir şekilde hayatını sürdürme hakkı olduğunu ve bu hakı gasp etmenin İslam’da haram olduğunu söyledi.
Erdoğan: AB süreci milletimizi yoruyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile düzenlediği ortak basın toplantısında "AB süreci milletimizi yoruyor" dedi.
Erdoğan üyelik sürecine ilişkin olarak "Türkiye 54 yıldır kapıda bekletilen bir ülke, bu bizi ciddi manada yoruyor, milletimizi de yoruyor. Bu bizi belki de bir karar almaya sürükleyecektir" dedi ve ekledi:
"Zira sürekli olarak 'Ne olur bizi de alıverin' diyecek halimiz yok."
Gazeteci Ayşenur Arslan'a Cumhurbaşkanı'na hakaretten hapis cezası verildi, ertelendi
Gazeteci Ayşenur Arslan, 2 yıl önce Halk TV'de yayınlanan televizyon programı Medya Mahallesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Duvar gazetesinin haberine göre mahkeme 11 ay 20 güne indirdiği hapis cezasını erteledi.
İHA İstihbarat Şefi Aydemir, ByLock davasından beraat etti
İhlas Haber Ajansı İstihbarat Şefi Ömer Faruk Aydemir, telefonunun isteği dışında ByLock’a yönlendirildiği gerekçesiyle tahliye olmasından bir hafta sonra beraat etti.
Ankara Başsavcılığı, 11 binden fazla kişinin telefonlarının iradesi dışında ‘ByLock’ sunucularına yönlendirildiğini belirlemişti.
Aydemir, İhlas Haber Ajansı'nda düzenlendiği basın toplantısında “Yöneticilerim bana inandıklarını her zaman söylediler. Çok şükür aklandık geç de olsa adalet yerini buldu. Temizlenmiş bir şekilde tekrar kaldığımız yerden işimize devam edeceğiz. Çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum hepsi benim yanımdaydı” diye konuştu.
Gazeteci Deniz Yücel'den Çavuşoğlu'na yanıt: İddianamesiz rehin tutulmaya alıştıysam o da alışır
Türkiye’de on aydır hakkında iddianame olmadan tutuklu bulunan Die Welt Gazetesi Muhabiri Deniz Yücel, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun kendisine yönelik açıklaması ve tek tip kıyafet uygulaması üzerine avukatı aracılığıyla basına yazılı açıklama yaptı.
Mesajında kendisini “rehine” olarak tanımlayan Deniz Yücel, Çavuşoğlu’nun “Hakkında iddianame olmaması beni de mutlu etmiyor” ifadesini, “Buna çok üzüldüm. Benim yüzümden mutsuz olmasını istemem çünkü. Ama dert etmesin. Ben, yaklaşık bir senedir iddianamesiz rehin tutulmaya alıştıysam o da alışır” sözleriyle değerlendirdi.
Evrensel gazetesinin haberine göre Çavuşoğlu’nun Yücel hakkındaki suçlamaların “çok ciddi” ve durumunun “çok karmaşık” olduğuna yönelik sözlerini sevindirici bulduğunu belirten Yücel, dosyada hâlâ gizlilik kararı olduğuna dikkat çekerek kendisinin ve avukatlarının hâlâ “meseleyi bilmediklerini” belirtti. Yücel, “En azından hükümetin her şeyin farkında olduğunu öğrenmek çok rahatlatıcı oldu” dedi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu dpa’ya verdiği mülakatta Yücel ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.
Deniz Yücel mesajında 696 sayılı kanun hükümde kararname ile yürürlüğe koyulacak tek tip kıyafet uygulamasını da eleştirerek, Çavuşoğlu’nun açıklamalarında bu konuya değinmediğini, gazeteci olarak tek tipi “asla” kabul etmeyeceğini belirtti.
HDP Milletvekili Baluken: Hakkımdaki karar siyasi soykırım operasyonunun parçası
Dün 16 yıl hapis cezasına çarptırılan HDP Milletvekili İdris Baluken, hakkında verilen kararın hukuki değil siyasi olduğunu söyledi.
Sincan F Tipi Cezaevi’nden bir yazılı açıklama yayınlayan Baluken, “Karar, hukuk gözetmeyen ve adil olma çabası içermeyen bir karar olarak siyasi soykırım operasyonlarının devam ettiğini göstermektedir” dedi ve ekledi:
“Bu karar demokrasi, barış ve özgürlük mücadelemizi boğmayı amaçlamaktadır. Bütün halkımız bilmelidir ki, bedeli ne olursa olsun sonuna kadar özgürlük ve demokrasi mücadelemizin değerlerine bağlı kalmaya devam edeceğiz.”
Devlet Bahçeli Adana’da: CHP, HDP, FETÖ, PKK koalisyonu milli birliği sarsamayacak
MHP lideri Devlet Bahçeli, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin açılış törenine katıldı.
Tören kapsamındaki konuşmasına “Muhterem hemşerilerim; Adana milli mücadelenin kalesidir. Biz Adanalıyık bici yer, şalgam içerik. Ama Türk ve Türkiye düşmanlarının elinden bal olsa yemeyiz, şerbet olsa içmeyiz” diyerek başladı.
Konuşmasında “CHP, HDP, FETÖ, PKK 2019 ayarlı çıkarcı koalisyonu milli birlik ruhunu sarsamayacak” diyen Bahçeli, Suriye’ye operasyon çağrısında bulundu:
“ABD, IŞİD bahanesiyle silahlandırmayı sürdürdüğü PKK PYD'yi hala kollamaktadır. Bu terör örgütünü desteklemeye canla başla devam etmektedir. Türkiye açıkça tehdit edilmektedir. Kandil'in yanın da Afrin, Kobani insanlık düşmanlarının kontrolündedir. Teröristler neredeyse oraya girilmelidir. Öncelikle ve süratle Afrin mutlaka temizlenmelidir.”
Bursa'da metamfetamin hammaddesi şişesi kırıldı, adliye boşaltıldı
Bursa Adliyesi'nin emanet bölümünde uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen metamfetamin yapımında kullanılan kimyasal niteliği olan maddenin bulunduğu şişe kırıldı.
DHA'nın haberine göre şişenin kırılması sonucu kokudan etkilenen polis ve adliye çalışanları sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi.
Bursa Adliyesi boşaltılırken, AFAD ekipleri incelemelerini sürdürüyor.
Çiftlikbank reklamları bakanlık kararıyla durduruldu
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, inceleme başlattığı Çiftlikbank'ın reklamlarının 3 ay süreyle tedbiren durdurulduğu açıkladı.
Çiftlikbank adlı internet sitesi, hayvancılık sektörüne yatırım yaptığını söyleyerek üyelerinden yatırım alıyor, yüksek gelirler vaat ediyordu.
Fakat site, gerçekte bir yatırım yapmadığı, saadet zinciri olduğu gerekçesiyle sosyal medyada eleştiriliyordu.
Gelen tepkiler üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı internet sitesi hakkında soruşturma başlatmıştı.
Bakanlık, reklam yasağı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Bolu’da bir haftada AKP'nin hem il başkanı hem de vekili istifa etti
AKP Bolu İl Başkan Vekili Melih Demirci, 17 Aralık 2013 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımların basında yer almasının ardından istifa etti.
Melih Demirci’nin 'Ve perde açıldı, oyun başladı' şeklinde paylaşımda bulunduğu, paylaşımının altına yorum yapanlara, 'Hükümetin yolsuzlukları', 'Hükümetin yediği naneler gün yüzüne çıkmaya başladı' şeklinde yanıt verdiğine yönelik haberler çeşitli gazetelerde yer almıştı.
İstifa eden Demirci, "Nurettin Doğanay ile başlayan ve şahsımla devam eden bu onursuz saldırıları yapanlara hakkımı helal etmediğimin bilinmesini istiyorum" dedi.
AKP Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay da 31 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılması planlanan il kongresinin iptal edilmesi üzerine istifa etmişti.
Doğanay istifa ederken ""Dün akşamdan bu yana tüm Bolu'yu meşgul eden, üzerinde çeşitli spekülasyonlar yapılan il kongremizin iptali sonrası üzülerek görüyorum ki Ak Partim yıpratılmaya çalışılıyor. Buna göreve geldiğim ilk gün de müsaade etmedim, bu gün de etmem, yarın da asla etmeyeceğim. Çünkü, karanlıklar aydınlansın, yakın ışıkları diyen bir yiğit Anadolu evladı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davasının sevdalısıyım" demişti.
Fransa-İtalya ortaklığı Eurosam ve Türkiye'den savunma sözleşmesi
Fransa-İtalya ortaklığı Eurosam, Türkiye'nin savunma sanayi alanında teknoloji üreten Aselsan ve Roketsan şirketleriyle 18 aylık bir ortak sözleşme imzaladıklarını açıkladı.
Sözleşme kapsamında Türkiye uzun menzilli hava ve füze savunma sistemlerinin üretimi ve geliştirilmeleri konularında iki ülkeyle ortak çalışmalarda yer alacak.
Reuters'ın aktardığı Eurosam'ın açıklaması şöyle:
ASELSAN nasıl Türkiye’nin en değerli şirketlerinden biri oldu?
Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini satın alması mümkün mü?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa'da resmi törenle karşılandı
Fransa ziyareti için Paris'e giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından Elysee Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.
Erdoğan ile Macron, ikili görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Soylu'dan 'suça tahrik' eleştirilerine yanıt: Benim polisim ne dediğimi anladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “uyuşturucu satıcılarının ayağını kırın suçu bana atın” sözlerine gelen eleştirilere yanıt verdi:
Soylu ayrıca, 'FETÖ operasyonları' kapsamında 2017'de toplam 48 bin 305 kişinin tutuklandığını açıkladı
"Örgütün kamuda yarattığı, bizlerin görev sahasında yarattığı tahribatı inkar etmiyoruz" diye konuşan Soylu, sözlerine şöyle devam etti:
Renault 12 yıl aradan sonra Türkiye'de en çok satan araba markası oldu
2017'de Türkiye'nin en çok satan otomobil ve hafif ticari araç markası, Volkswagen'i geride bırakan Renault oldu.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre iki modeli Megane Sedan ve Clio HB Türkiye'nin en çok satılan 2. ve 3. otomobili olarak sıralamada yer aldı. Şirket 130 bin 276 otomobil ve hafif ticari araç sattı.
2013'ten beri zirvede yer alan Volkswagen ise satışlarındaki yüzde 12,7'lik gerilemeyle 2. sıraya yerleşti.
En çok satan üçüncü marka Fiat, dördüncü marka ise Ford oldu.
15 Temmuz'da Tümamiral Özel'in alıkonulması davasında 5 ağırlaştırılmış müebbet
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Mesut Özel'in alıkonulmasına ilişkin davada bugün sonuçlandı.
İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi 5 sanık hakkında anayasayı ihlal suçlamasından ağırlaştırılmış müebbet ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 12’şer yıl hapis cezası verildi.
Mahkeme heyeti, sanıklar eski kurmay binbaşılar Zafer Gümüş, Cüneyt Aydoğan, eski Yüzbaşı Semih Barbaros Üstün ve eski üsteğmenler İbrahim Halil Tekatlı ile İsa Demirbilek hakkında hapis cezasını açıklarken firari sanıklar eski Binbaşı Mustafa Köroğlu ile eski Kurmay Albay Uğur Yıldız hakkındaki dosyanın ayrılmasını kararlaştırdı.
Kılıçdaroğlu: Belediye başkanlarımızın evinde ayakkabı kutusu, Man Adası'nda şirketi yok
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın görevden alınmasının ardından bugün Beşiktaş'ta konuştu.
"Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne güveniyoruz. Ama eğer hükümet devlet olmaya kalkarsa devlet yara alır. Devlet bakidir, hükümet geçicidir" diyen Kılıçdaroğlu, Beşiktaş'ta müfettişlerin tüm dosyaları incelediklerini fakat herhangi bir yolsuzluk bulamadıklarını söyledi.
Kılıçdaroğlu, "Bizim belediye başkanlarımızın evinde ayakkabı kutu, Man Adası’nda şirketleri yok. Biz vergimizi öderiz, sen vergi ödememek için adalarda 1 sterlinlik şirket kuracaksın" diye konuştu.
'Feriştahınız gelse geri adım atmayacağım'
Bunları söyledikleri için hakkında dava açıldığını belirten CHP lideri, "Sizin feriştahınız gelse bir milim geri adım atmayacağım" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti:
İSİG: 2017’de 2006 işçi yaşamını yitirdi
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, 2017 İş Cinayetleri Raporu’nu yayınladı.
Raporda 2017 yılında 2006 işçinin iş kazalarında yaşamını yitirdiği, en fazla ölümün İstanbul, İzmir ve Bursa’da gerçekleştiğini açıkladı.
Ölümlerin yüzde 22’si trafik servis kazası, yüzde 17’si ezilme ve göçük, yüzde 16’sı düşmeden kaynaklandığı belirtildi.
En fazla ölümün inşaat, tarım ve taşımacılık sektörlerinde gerçekleştiğine dikkat çekilirken 2017’de 93 madencinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Meclis’in internet sitesinde şu açıklama yer aldı
Hangi savaşta bu kadar arkadaşımızı kaybediyoruz? Tehlikeli işlerde çalışanlar -ki ilk akla gelen maden işçileri- ailesiyle vedalaşmadan işe çıkamıyor. Peki, başta Cumhurbaşkanı olmak üzere iktidar, bürokrasi, patronlar ve onların aklı ne diyor? Kaza, kader, fıtrat, güvensiz davranış, eğitimsizlik vs. Bizler ise bu anlayışa Hayır diyoruz: Bu cinayetlerin nedeni neoliberal düzenin ucuz ve güvencesiz istihdam politikaları ve sermaye birikim stratejisidir. İşçi sınıfı bu şartlarda çalıştırılırsa ölüm kaçınılmazdır!
İmam Hatiplerin yüzde 69’u boş kaldı
TBMM Eğitim Komisyonu üyesi CHP’li Ceyhun İrgil’in soru önergesini yanıtlayan MEB, 2017 TEOG kapsamında okul türlerine göre yerleştirilen öğrenci sayılarını açıkladı.
BirGün gazetesinin haberine göre MEB’in yanıtta verdiği rakamlarda, Fen Lisesi kontenjanında hiç boş yer kalmadığı, Anadolu Lisesi kontenjanında yüzde 1.7, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kontenjanında yüzde 45, Anadolu İmam Hatip Lisesi kontenjanında ise yüzde 69’u boş kaldığı görüldü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa'da protesto edildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa ziyareti, Sınır Tanımayan Gazeteciler ve FEMEN tarafından protesto edildi.
Sınır Tanımayan Gazeteciler, Türkiye’de tutuklu bulunan gazetecilerin maketleriyle bir eylem yaptı ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Erdoğan ile görüşmesinde tutuklu gazetecilerin durumuna dikkat çekmesi gerektiğini belirtti.
Örgütün genel sekreteri Chritophe Deloire “Erdoğan’ın gerilim stratejisi jem Türkiye hem Avrupa için tehlikelerle dolu. Türkiye’nin bu kadar öngörülemez hale gelmesi kimsenin çıkarına değil” ifadelerini kullandı.
Sınır Tanımayan Gazeteciler, internet sitesindeki Recep Tayyip Erdoğan profilinde Erdoğan için “demokrasi kisvesi altındaki agresif diktatörlükle gazetecilere saldıran yırtıcı” ifadelerini kullanıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik bir diğer protesto ise FEMEN tarafından gerçekleştirildi.
Garson kostümü giyinen FEMEN üyeleri, bedenlerine "Erdoğan insan haklarını yiyor" ve "Erdoğan Kürtlerin haklarını yiyor" gibi ifadeler yazdı.