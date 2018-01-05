5 Ocak 2017: Türkiye'de Bugün

Getty Images Copyright: Getty Images Deniz Yücel'in serbest kalması için pek çok ülkede eylemler düzenleniyor Image caption: Deniz Yücel'in serbest kalması için pek çok ülkede eylemler düzenleniyor

Türkiye’de on aydır hakkında iddianame olmadan tutuklu bulunan Die Welt Gazetesi Muhabiri Deniz Yücel, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun kendisine yönelik açıklaması ve tek tip kıyafet uygulaması üzerine avukatı aracılığıyla basına yazılı açıklama yaptı.

Mesajında kendisini “rehine” olarak tanımlayan Deniz Yücel, Çavuşoğlu’nun “Hakkında iddianame olmaması beni de mutlu etmiyor” ifadesini, “Buna çok üzüldüm. Benim yüzümden mutsuz olmasını istemem çünkü. Ama dert etmesin. Ben, yaklaşık bir senedir iddianamesiz rehin tutulmaya alıştıysam o da alışır” sözleriyle değerlendirdi.

Evrensel gazetesinin haberine göre Çavuşoğlu’nun Yücel hakkındaki suçlamaların “çok ciddi” ve durumunun “çok karmaşık” olduğuna yönelik sözlerini sevindirici bulduğunu belirten Yücel, dosyada hâlâ gizlilik kararı olduğuna dikkat çekerek kendisinin ve avukatlarının hâlâ “meseleyi bilmediklerini” belirtti. Yücel, “En azından hükümetin her şeyin farkında olduğunu öğrenmek çok rahatlatıcı oldu” dedi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu dpa’ya verdiği mülakatta Yücel ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Deniz Yücel mesajında 696 sayılı kanun hükümde kararname ile yürürlüğe koyulacak tek tip kıyafet uygulamasını da eleştirerek, Çavuşoğlu’nun açıklamalarında bu konuya değinmediğini, gazeteci olarak tek tipi “asla” kabul etmeyeceğini belirtti.