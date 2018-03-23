Cumhurbaşkanı Erdoğan: Boğaziçi'ndeki terörist öğrencileri bulacağız, hocalar iltisaklıysa onlarla ilgili de gereğini yaparız

DHA Copyright: DHA

Doğan Medya'nın Demirören Holding'e satışı için görüşmelere başlayan Doğan Holding Kurucu ve Onursal Başkanı Aydın Doğan "Görüşmelerimiz sırasında 'Ben sizin yerinizde olsam gazetenin politikasına dokunmam' dedim" ifadelerini kullandı. Doğan, grupta büyük bir tasfiye olacağı söylentilerine "Sanmıyorum" diye yanıt verdi.

T24'ten Doğan Akın'a konuşan Doğan, "Bu satış için baskı gördünüz mü, sonuçtan üzgün müsünüz?" sorusunu ise "Hayır. Ama bu sektörde çok çektim. Benden 1 milyar dolar vergi aldılar. Sonra da 260 milyon dolar aldılar. Bunu yapanların 16'sı da FETÖ'cü çıktı. Kimi tutuklandı, kimi kaçtı, ama 16'sı birden FETÖ'cü çıktı. Bu vergiyi benden niye aldılar hâlâ anlamadım" diye cevapladı.

Aydın Doğan "Türkiye dışında yapamam, yaşayamam. 82 yaşındayım, ama bugün 'Cepheye git' deseler giderim" dedi ve ekledi: