Cumhurbaşkanı Erdoğan: Boğaziçi'ndeki terörist öğrencileri bulacağız, hocalar iltisaklıysa onlarla ilgili de gereğini yaparız

Aydın Doğan: Yerinizde olsam gazetenin politikasına dokunmam
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Doğan Medya'nın Demirören Holding'e satışı için görüşmelere başlayan Doğan Holding Kurucu ve Onursal Başkanı Aydın Doğan "Görüşmelerimiz sırasında 'Ben sizin yerinizde olsam gazetenin politikasına dokunmam' dedim" ifadelerini kullandı. Doğan, grupta büyük bir tasfiye olacağı söylentilerine "Sanmıyorum" diye yanıt verdi.
T24'ten Doğan Akın'a konuşan Doğan, "Bu satış için baskı gördünüz mü, sonuçtan üzgün müsünüz?" sorusunu ise "Hayır. Ama bu sektörde çok çektim. Benden 1 milyar dolar vergi aldılar. Sonra da 260 milyon dolar aldılar. Bunu yapanların 16'sı da FETÖ'cü çıktı. Kimi tutuklandı, kimi kaçtı, ama 16'sı birden FETÖ'cü çıktı. Bu vergiyi benden niye aldılar hâlâ anlamadım" diye cevapladı.
Aydın Doğan "Türkiye dışında yapamam, yaşayamam. 82 yaşındayım, ama bugün 'Cepheye git' deseler giderim" dedi ve ekledi:
Quote Message: Yanımızda uzun süre çalışıp iftira atan da çıktı. Ama ben bilerek, isteyerek hiç kimseye haksızlık etmedim. Bilerek, isteyerek hiç kimseye kötülük yapmadım. Gazeteleri gazeteciler çıkarır. Ama kurum vardır, kurumlar, ilkeler önemli. Yani Agop'un meyhanesinde kafayı çekip de uyduranlara müsaade etmedim.
Yanımızda uzun süre çalışıp iftira atan da çıktı. Ama ben bilerek, isteyerek hiç kimseye haksızlık etmedim. Bilerek, isteyerek hiç kimseye kötülük yapmadım. Gazeteleri gazeteciler çıkarır. Ama kurum vardır, kurumlar, ilkeler önemli. Yani Agop'un meyhanesinde kafayı çekip de uyduranlara müsaade etmedim.
Euro ve sterlin TL’ye karşı rekor kırdı
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Dün gece doların TL’ye karşı 4’ü geçerek rekor
kırmasının ardından gün içinde de sterlin ve euro rekor kırdı.
Sterlin gün içinde yüzde 1,26 yükselişle 5,61’e
ulaştı.
Euro ise 4,97’yi görerek rekor kırdığı günü
4,90 civarında bitirdi.
AB Bakanı Çelik: Varna’ya iyi niyet ve samimiyetle gidiyoruz
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Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, 26 Mart’ta
Varna’da gerçekleşecek Türkiye - AB zirvesi öncesi Twitter hesabından
açıklamalarda bulundu.
Bu zirvenin ilişkileri ileri götürecek önemli
bir fırsat olduğunu belirten Çelik, AB Zirvesi’nin sonuç bildirisinde Türkiye’yle
ilgili yer alan ifadeleri kabul edemeyeceklerini söyledi.
Sonuç bildirgesinin basına sızan taslağında Türkiye’nin
"Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti'ne karşı giriştiği yasadışı faaliyetleri"
kınanmıştı.
Çelik “Biz, 26 Mart Türkiye-AB Zirvesini
ilişkilerimizi ileriye götürecek bir önemli bir fırsat olarak görüyoruz. AB
tarafından da aynı olumlu ve yapıcı yaklaşımı bekliyoruz” dedi ve ekledi:
“Ancak, dayanışmanın, hukukiliğin ve
hakkaniyetin önüne geçtiği yerde meşruiyetten bahsedilemez. Dayanışma, sadece
meşru olduğu zaman anlamlıdır.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu terörist öğrencileri bulup çıkarıp gereğini yapacağız, hocalar iltisaklıysa onlarla ilgili de gereğini yaparız
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AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan,
partisinin Beyoğlu kongresinde bir konuşma gerçekleştirdi.
Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi’nde Afrin
harekatı için lokum dağıtan öğrencileri “Katliamın lokumu olmaz” diye protesto
eden öğrenciler hakkında şöyle konuştu:
Quote Message: Bu üniversitenin içinde bu tür teröristler olduktan sonra onlar bu markaya leke sürüyor. Şu anda üzerine üzerine gidiyoruz, bu terörist öğrencileri bulup çıkarıp gereğini yapacağız. Üniversitelerimizdeki hocaların da çok daha dikkatli olması gerekir. Bu öğrencilerle hocaların iltisakı olduğunu belirlediğimiz anda onlarla ilgili de gereğini yaparız. Lokum dağıtanlara farklı bir şekilde davrananlara haddini bildirmek birinci dereceden benim görevimdir. Marjinal örgütler tarafından bazı üniversitelerin asli görevinden uzaklaşıp eylem alanına dönüşmesine izin vermeyeceğiz.
Bu üniversitenin içinde bu tür teröristler olduktan sonra onlar bu markaya leke sürüyor. Şu anda üzerine üzerine gidiyoruz, bu terörist öğrencileri bulup çıkarıp gereğini yapacağız. Üniversitelerimizdeki hocaların da çok daha dikkatli olması gerekir. Bu öğrencilerle hocaların iltisakı olduğunu belirlediğimiz anda onlarla ilgili de gereğini yaparız. Lokum dağıtanlara farklı bir şekilde davrananlara haddini bildirmek birinci dereceden benim görevimdir. Marjinal örgütler tarafından bazı üniversitelerin asli görevinden uzaklaşıp eylem alanına dönüşmesine izin vermeyeceğiz.
Quote Message: Beyoğlu sokaklarında da zaman zaman arzı endam eden marjinaller edepleriyle durdukları sürece bu ülkenin renklerinden biri olabilirler. Ama işi şiddete, baskıya vardırırlarsa kulaklarından tutar ait oldukları yere fırlatırız.
Beyoğlu sokaklarında da zaman zaman arzı endam eden marjinaller edepleriyle durdukları sürece bu ülkenin renklerinden biri olabilirler. Ama işi şiddete, baskıya vardırırlarsa kulaklarından tutar ait oldukları yere fırlatırız.
Boğaziçi Üniversitesi'nde protestoya katılan öğrencilerden beşi dün sabah ev baskınlarıyla gözaltına alınmıştı.
Gün içinde gözaltıları protesto etmek için yapılan eylemde de sekiz kişi gözaltına alınmıştı.
Haluk Levent Şeker Kanyonu'ndaki HES inşaatına karşı olduğunu açıkladı
dhaCopyright: dha
Müzisyen Haluk Levent, Karabük'ün Yenice
ilçesindeki Şeker Kanyonu'nda yapılması planlanan hidroelektrik santraline (HES) karşı olduğunu açıkladı.
Bugün akşam vereceği konser için Karabük'e
gelen Haluk Levent, “HES'lerin özellikle ülkenin çok önemli turizm geliri
olabilecek ya da insanların geçimini sağladığı, çocuklarını üniversitelerde
okutup, o ırmaktan, o ottan beslendiği, ailelerin olduğu bölgelerde, doğanın en
güzel yerlerine kurulmasını ben anlayamıyorum” dedi ve ekledi:
Buraya, bu cennet vadiye bu nedenle geldim.
Yenice halkıyla dayanışmaya geldim. Biz bu HES'lere karşıyız. Kurulabilecek
yerler vardır. Doğayı tahrip etmeden, doğayı yaralamadan yapılacak bölgeler de
var. Ama işletmelerin, işletmecilerin bazen işine geliyor. 'Çok kolay yoldan
birazcık daha kar ederiz' diyorlar. Ama biz Yenice halkıyla beraberiz,
yanındayız ve biz burada HES istemiyoruz.
Yolsuzluk söylentilerinin ardından Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Deveci görevden alındı
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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü
Prof. Durmuş Deveci, hakkında yürütülen bir soruşturma nedeniyle görevden
alındı.
Deveci'nin yerine ise vekaleten Eğitim
Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Niyazi Can atandı.
KSÜ'deki rektörlük seçiminin Kasım 2018
olduğunu ve Prof. Dr. Durmuş Deveci ile ilgili soruşturmanın da devam ettiğini
ifade eden Prof. Dr. Niyazi Can, adaylık için de konuşmanın erken olduğunu
kaydetti. Prof. Dr. Deveci'nin soruşturmanın selameti için görevden alındığını
ifade eden Prof. Dr. Can, "Sayın hocamız zaten Tıp Fakültesi'nde öğretim
üyesi. Öğretim üyeliğine dönmüş durumda ve öğretim üyeliğine devam edecek.
Görevden alınan Durmuş Deveci hakkında
Kahramanmaraş’ta Bugün gibi yerel gazetelerde aylardır usulsüzlük ve yolsuzluk
haberleri çıkıyordu.
Milliyetçi Hareket Partisi Dulkadiroğlu İlçe
Başkanı Mustafa Akpınar da geçen ay Rektör Deveci’yle ilgili bir açıklama yapmış,
“Sütçü İmam’a yerli ve milli rektör istiyoruz” demişti.
Çiftlik Bank’ın ardından Anadolu Farm’a da operasyon: 3 gözaltı
anadolufarm.comCopyright: anadolufarm.com
Kayseri'de, Çiftlik Bank benzeri bir yapılanma
olduğu iddia edilen Anadolu Farm’ın yönetim kurulu başkanın da dahil üç kişi
gözaltına alındı.
Ekolium A.Ş.'ye ait olan şirket ve şüpheliler
adına kayıtlı banka hesapları ile taşınmaz varlıklarına el kondu.
Kayseri merkezli yaklaşık 40 binin üzerinde
ortağı bulunan, 2'si Kayseri'de olmak üzere 'Tauk' adıyla restoran zinciri ve
gıda işiyle uğraşan 'Anadolu Farm' şirketiyle ilgili vatandaşlardan gelen
şikayetler üzerine Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Ocak ayında inceleme
başlattı, Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine
Kayseri Cumhuriyet Savcılığı, 5 Şubat'ta soruşturma açtı.
Daha önce de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Anadolu
Farm nitelikli dolandırıcılık olarak değerlendirdiği ve şirketin 200 milyon TL
topladığı Türkiye medyasına yansıyan haberler arasında yer almıştı.
Soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri,
operasyon düzenledi. Operasyonda, firmanın yönetim kurulu başkanı F.Ö. ve şube
müdür V.M. gözaltına alındı. Bir diğer şube müdürü olduğu belirlenen A.Ö. de
Kahramanmaraş'ta yakalandı.
10 işçinin öldüğü Torun Center inşaat asansörü davasında karar: Dokuz kişiye para cezası
DHACopyright: DHA
Mecidiyeköy'deki Torun Center inşaatında 10
kişinin öldüğü asansör kazası davasında karar çıktı: Dokuz sanık, 8 yıl 4 ay
hapis cezasına çarptırıldı.
25 kişinin tutuksuz yargılandığı dosyanın
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan karar duruşmasında asansör faciasında
yaşamını yitiren 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Hıdır Ali Genç'in babası
Mustafa Genç ile yine kazada ölen İsmail Sarıtaş'ın kardeşi Ferit Sarıtaş
katıldı. Duruşmada 5 tutuksuz sanık hazır bulunurken, diğer sanıkları ise
avukatları temsil etti.
İlk olarak söz alan müşteki avukatı Yıldız
İmrek sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Daha sonra söz alan Mustafa
Genç, "Orada ben de çalıştım. İnsanca önlem alınmadığını herkes biliyor.
Bu kaza değil, cinayettir" diyerek sanıkların cezalandırılmasını talep
etti.
İndirim aldılar
Duruşmayı karara bağlayan mahkeme heyeti,
asansör bakım ve tamir işlerinden sorumlu şirket çalışanları Önder Türksoy,
Ümit Savul, Turgay Dalkıç ve Adem Akyıldız ile inşaat firması bünyesinde
çalışan Murat Aytimur, Bünyamin Keskin, Emre Öz ile iş güvenliği firması
çalışanları Ahmet Sait Demir ve Mert Çanakçı'nın üzerilerine atılı,
"Taksirle ölüme sebebiyet" vermek suçundan, önce 10 yıl hapis
cezasına hükmetti. Daha sonra sanıkların sabıkasız oluşu ve duruşmalardaki
davranışları dikkate alınarak cezanın 8 yıl 4 aya indirilmesine karar verdi.
Mahkeme, bu cezayı "Sanıkların suçu
taksirle işlemeleri ve tali kusurlu olmaları" gerekçesiyle günlüğü 20
TL'den 60'ar bin 800'er TL adli para cezasına çevrilmesine hükmetti. Mahkeme
sanıkların meslek ve sanatın gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne
aykırılık dolayısıyla suç işledikleri gerekçesiyle 3 ay süreyle meslekten
yasaklanmalarını da hükmetti.Mahkeme,
olayda kusurlarının bulunmaması nedeniyle 16 sanığın beraatına karar verdi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın ile ilgili olarak Uruguaylı mevkidaşı ile konuştu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın Türkiye'ye iade edilmesi için Uruguaylı mevkidaşı Rodolfo Nin Novoa ile telefonda konuştu.
DHACopyright: DHA
Başbakan Yıldırım’dan AKP’li Şamil Tayyar’ın 'FETÖ borsası' açıklamasına tepki: Kamuoyuyla değil partimizle paylaşmalı
AFPCopyright: AFP
Başbakan Binali Yıldırım, Ankara’da cuma
namazı sonrası açıklamalarda bulundu.
AKP Gaziantep Milletvekili Şamir Tayyar’ın ortaya attığı, kentte Gülenci
işadamlarının itirafçı görünümünde serbest bırakılması için milyon dolarlık borsalar
kurulduğu iddiası hakkında konuşan Yıldırım, “Ülkemiz FETÖ ile amansız bir
mücadele veriyor. Bu mücadeleden şüphe uyandıracak her türlü girişim kabul
edilemez” dedi ve ekledi:
Quote Message: Partimizin mensubu bu arkadaşımızın kayda değer kuşkuları, bulguları varsa bunu kamuoyu ile paylaşması değil, partimizin yetkili organlarına ve de yargıya bir şekilde intikal ettirmesi daha doğru bir yol olur.
Partimizin mensubu bu arkadaşımızın kayda değer kuşkuları, bulguları varsa bunu kamuoyu ile paylaşması değil, partimizin yetkili organlarına ve de yargıya bir şekilde intikal ettirmesi daha doğru bir yol olur.
CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Hakimler Savcılar Kurulu'na başvuruda bulunarak, konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarının harekete geçmemesini eleştirdi ve gereğinin yapılmasını talep etmişti.
CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm de Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün yanıtlaması istemiyle soru önergesi vermiş ve şu soruları yöneltmişti:
Quote Message: Görevi kötüye kullanma ve rüşvet suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan hâkim veya savcı sayısı kaçtır? Bakanlığınız itirafçılık sistemini nasıl denetlemektedir? İtirafçılığa ilişkin herhangi yasal düzenleme yapılacak mıdır?
Görevi kötüye kullanma ve rüşvet suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan hâkim veya savcı sayısı kaçtır? Bakanlığınız itirafçılık sistemini nasıl denetlemektedir? İtirafçılığa ilişkin herhangi yasal düzenleme yapılacak mıdır?
Kocaeli Çevre Mühendisleri Odası: Dilovası’nda kanserden ölüm oranı Türkiye ortalamasının iki buçuk katı
Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi
Başkanı Sait Ağdacı, 2017 yılında kanserden ölümlerin oranının dünyada yüzde
12,5, Türkiye'de yüzde 12,9, Kocaeli'de ise yüzde 18,9 olduğunu söyledi.
Ağdacı, "Dilovası'nın kanserden ölüm oranı, yüzde 33,7. Dilovası
bölgesinde, maalesef ağır metaller yoğunluktadır. Bu da bölgede kanserden ölüm
vakalarının fazlalığını açıklamaktadır. Bu bölgede 10 yıldan fazla yaşayan
insanların kanserden ölüm oranı, 10 yıldan daha az yaşayanlara oranla daha
fazladır" dedi.
Çevresel Performans Endeksi'nde 180 ülke arasında 108.
Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Ağdacı,
Uluslararası Çevresel Performans Endeksi'ne göre Türkiye'nin, 180 ülke
arasında 108. sırada olmasıyla çevreye verilen önemin ortaya konulduğunu
dile getirdi.
DHA'ya göre Ağdacı, oda olarak Kocaeli'nin hava kalitesini, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı'nın ülke genelinde bulunan 199 hava izleme istasyonundan,
Kocaeli'deki 12 hava izleme istasyonunun yıllık verilerinden ve İl Çevre ve
Şehircilik Müdürlüğü verilerinden faydalanarak öğrendiklerini belirtip,
kirleticileri baz aldıklarını söyledi.
Türkiye'de her geçen gün hava kalitesinin
düştüğünü savunan Ağdacı şöyle konuştu:
Quote Message: Hava kirliliği sorunu konusunda tespit noktasında önemli çalışmalar yapılmasına karşın çözüm noktasında yeterince çabanın gerek yerel yönetimler ve gerekse de mülki idare tarafından gösterilmediği artan kirlilikten de anlaşılmaktadır. Ülkemizde her geçen gün hava kalitesi giderek düşmektedir. Yani havamız her geçen gün daha da kirlenmektedir. Türkiye de hava kirliliğine bağlı ölümlerde ilk 20 ülke arasında 15'inci sıradadır. Kocaeli genelinde ve her ilçede partikül madde 10 kirleteninin yoğun olduğunu tespit ettik. Partikül madde 10 açısından İzmit merkezin hava kalitesinin Dilovası'ndan daha kötü olduğunu gördük. Partikül madde 10 ana kaynağı ise fabrikalar, enerji ve yakma tesisleri, inşaat, rüzgar etkisi, taş ocakları ve fosil yakıt tüketiminden kaynaklı.
Hava kirliliği sorunu konusunda tespit noktasında önemli çalışmalar yapılmasına karşın çözüm noktasında yeterince çabanın gerek yerel yönetimler ve gerekse de mülki idare tarafından gösterilmediği artan kirlilikten de anlaşılmaktadır. Ülkemizde her geçen gün hava kalitesi giderek düşmektedir. Yani havamız her geçen gün daha da kirlenmektedir. Türkiye de hava kirliliğine bağlı ölümlerde ilk 20 ülke arasında 15'inci sıradadır. Kocaeli genelinde ve her ilçede partikül madde 10 kirleteninin yoğun olduğunu tespit ettik. Partikül madde 10 açısından İzmit merkezin hava kalitesinin Dilovası'ndan daha kötü olduğunu gördük. Partikül madde 10 ana kaynağı ise fabrikalar, enerji ve yakma tesisleri, inşaat, rüzgar etkisi, taş ocakları ve fosil yakıt tüketiminden kaynaklı.
Tarım Bakanlığı sahte ürünler kullanan gıda şirketleri ve restoranları ifşa etti
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Tarım Bakanlığı taklit ürünler kullanarak veya
ürünlerin içine farklı maddeler katarak sahtecilik yapan yüzlerce gıda firması
ve restoranı ifşa etti.
Listede çok sayıda restoran ve gıda
üreticisinin kırmızı et ürünlerinde at, eşek, domuz ve kanatlı etleri ile
sakatat, baş eti ve deri tespit etti.
Domuz eti bulunan dört firma ve ürünleri
şöyle:
İzmir’de Mes-Et’in köftesi
İstanbul Esenyurt’ta Urfa Sofrası’nın Adana
kebabı
Tekirdağ’da En-Sel Gıda’nın kuru ve sebzeli
köfteleri
Aydın’da Aytaç Vardar Sucuk’un dana sucuğu
Tek tırnaklı (at ve eşek gibi hayvanlar) eti
tespit edilen ürünlerin sayısı ise 60’dan fazla. Bu restoran ve üreticileri
bakanlığın listesindeki pdf dosyasının 11. ve 21. sayfaları arasında görebilirsiniz.
Et ürünlerinin yanı sıra enerji içecekleri,
yoğurt, peynir, zeytin yağı, çikolata, meyve suyu, çay, gıda takviyesi, baharat
ve bal da var.
En fazla sahtecilik yapılan ürünlerden biri de
zeytinyağı. Yağlarına farklı ürünler karıştıran firmaların listesi tam 22 sayfa
tutuyor.
Usulsüzlük yapan şirketleri 2012’den beri ifşa
eden Tarım Bakanlığı, bugüne kadar 769 firmaya ait bin 605 ürünün adını
paylaştı.
Başbakan Yıldırım: Erbil’e hava sahası bugün açılacak, Süleymaniye’ye terör nedeniyle açılmayacak
AFPCopyright: AFP
Başbakan Binali Yıldırım, Irak Kürdistan
Bölgesel Yönetimi’nin Erbil kentine yönelik uçuşlara hava sahasının bugün
açılacağını söyledi.
Ankara’da basın mensuplarının sorularını
yanıtlayan Yıldırım, Süleymaniye kentine uçuşlara ise izin verilmeyeceğini
söyledi.
Yıldırım bunun gerekçesini “Süleymaniye’de
ülkemiz aleyhine terör faaliyetleri devam ediyor” diye açıkladı.
Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne uçuşlar geçen
yılki bağımsızlık referandumun nedeniyle Eylül ayında hem Irak hem de Türkiye tarafından
durdurulmuştu. Başbakan Yıldırım Irak’ın da uçuşlara tekrar başlamaya karar
verdiğini söyledi.
Eski Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
Abdüllatif Şener hakkında cumhurbaşkanına hakaret soruşturması başlatıldı.
Soruşturmanın gerekçesi olarak Twitter hesabından yapılan paylaşımlar
gösterildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları
Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifade veren
Şener, hesabının Ayyıldız Tim tarafından çalındığını ve paylaşımların kendisine
ait olmadığını söyledi.
Anadolu Ajansı’nın haberine göre Cumhurbaşkanı
Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın ise dilekçesinde “Her ne kadar şüpheli
savunmasında hesabının şifresinin çalındığını ve suça konu paylaşımları
kendisinin yapmadığını belirterek suçlamayı kabul etmemiş ise de şifrenin
çalındığına dair müracaatının ve delilinin bulunmamasına karşılık savunmasının
suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirilerek savunmasına itibar
edilmediği, bu şekilde şüphelinin üzerine atılı cumhurbaşkanına hakaret suçunu
işlediği anlaşılmakla, eylemine uyan sevk maddeleri gereğince cezalandırılması
talep olunur” ifadelerini kullandı.
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Kara Kuvvetleri Komutanı Güler, 15 Temmuz davasında ifade verdi
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, 15 Temmuz darbe girişimi
sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki olaylara ilişkin 221 sanığın
yargılandığı davanın celse arasında, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gelerek
ifade verdi.
Orgeneral Akar, darbe girişiminin ardından
Cumhuriyet Savcılığı'na 6 sayfalık ifade verdiğini ve ifadeleri tekrarladığını
belirterek, "Sanıklardan şikayetçiyim, cezalandırılmalarını
istiyorum" dedi. Orgeneral Akar, darbe girişiminin sadece şahsına değil,
Türkiye Cumhuriyeti devletine, hükümetine ve millete karşı yapıldığını
söyleyerek, "Bu girişimi öğrendiğim ilk andan itibaren ülkemi ve milletimi
düşünmek dışında herhangi bir şahsi düşünceyi aklımdan bile geçirmedim, tüm
mesaimi ve enerjimi kanlı darbe girişimini sonlandırmak için harcadım"
diye konuştu.
Akar'la birlikte ifade vermeye gelen dönemin
Genelkurmay 2. Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler de,
ifadesinde o gece yaşadıklarını anlatarak, "Hain girişimde bulunanlar
başta olmak üzere, şahsıma karşı eylemde bulunan herkesten şikayetçiyim, davaya
katılmak istiyorum" şeklinde konuştu.
Cemil Ertem: Dolar 4’e çıktı algısı yanlış, geceleri 5’ten kotasyon verirseniz dolar 5’e çıkar
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, bugün
sabaha karşı tarihi rekorunu kırarak ilk defa 4’ü geçen dolar/TL paritesi için “Dolar
4’ün üzerine çıktı diyemeyiz” dedi.
TRT haberde konuşan Ertem “Ben de gelirken ekonomi
kanallarında izledim 4’ün üzerine çıktı diyorlar, böyle bir şey yok” dedi ve
ekledi:
“Niye yok biliyor musunuz? Çünkü piyasalar
gece oluyor, gece piyasalar 5’ten kotasyon verirseniz 5’e çıkar. O kadar sığ ki,
hiç likidite yok. Gece yarısı yapılan işlemde bir rakamı görmesinin hiçbir
kıymeti yok.
“4’e çıktı diye bir algı oluşturmak çok
yanlış. 4’ü gördü diye konuşuluyor o yanlış. Gerçekten iyi niyetliyse ekonomi
haberi yapan arkadaşlarımız böyle konuşmazlar. Sığ piyasada bu 4’ü de görür 5’i
de görür.
Ertem, dövizdeki
yükselişin siyasi konjonktürün netleşmesiyle ortadan kalkacağını savundu ve dolarda
3,85 üzerindeki çıkışların spekülatif olduğunu söyledi.
Mehmet Şimşek: Böyle giderse Türkiye kişi başı gelirde AB ortalamasını 14 yılda yakalayacak
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Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet
Şimşek, Türkiye’nin son 15 yıldaki ekonomik büyüme performansını devam ettirmesi
durumunda kişi başı milli gelirde AB ortalamasını 14 yıla yakalayacağını
söyledi:
Quote Message: Türkiye çok hızlı büyüyor. Dünyadan daha hızlı büyüdü. Türkiye son 15 yılda ortalama yüzde 5,7 büyüdü. Bu kadar şok, bu kadar olumsuz gelişmelere rağmen. Diyebilirsiniz ki cumhuriyet tarihimizin ortalamasına oranla 1 puandan fazla büyümüşsünüz, ama 1 puan, 2,6 katlık fark yaratır. Bu büyüme sayesinde Türkiye’nin görecelik performansı da oldukça iyi. Çin ve Hindistan hariç, gelişmekte olan ülkelere büyük fark atmışız, dünyaya büyük fark atmışız. O nedenle Türkiye’ye baktığınız zaman kişi başına milli gelirde, Amerika ile arayı 20 puan, AB ile arayı 28 puan kapatmışız. Böyle giderse Türkiye Avrupa Birliği milli gelirde kişi başı ortalamasını 14 yılda yakalayacak. Dolayısıyla gerçekten uzun bir süredir Türkiye’nin en önemli hedefi olan Avrupa ile arayı kapatma hedefi gerçek oluyor.
Türkiye çok hızlı büyüyor. Dünyadan daha hızlı büyüdü. Türkiye son 15 yılda ortalama yüzde 5,7 büyüdü. Bu kadar şok, bu kadar olumsuz gelişmelere rağmen. Diyebilirsiniz ki cumhuriyet tarihimizin ortalamasına oranla 1 puandan fazla büyümüşsünüz, ama 1 puan, 2,6 katlık fark yaratır. Bu büyüme sayesinde Türkiye’nin görecelik performansı da oldukça iyi. Çin ve Hindistan hariç, gelişmekte olan ülkelere büyük fark atmışız, dünyaya büyük fark atmışız. O nedenle Türkiye’ye baktığınız zaman kişi başına milli gelirde, Amerika ile arayı 20 puan, AB ile arayı 28 puan kapatmışız. Böyle giderse Türkiye Avrupa Birliği milli gelirde kişi başı ortalamasını 14 yılda yakalayacak. Dolayısıyla gerçekten uzun bir süredir Türkiye’nin en önemli hedefi olan Avrupa ile arayı kapatma hedefi gerçek oluyor.
Mehmet Şimşek, geçen yıl yüzde 7 civarındaki büyümenin ardından bu yıl da yüzde 5,5’lik büyüme beklediklerini söyledi.
2017’de işsizlik oranı değişmedi: Yüzde 10,9
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 istihdam
verilerini açıkladı.
Yıl boyu işsizlik ortalaması 10,9 olarak
açıklanırken bu oran önceki yıla göre sabit kaldı. Erkeklerde işsizlik oranı
0,2 azalarak yüzde 9,4’e düşerken kadınlarda ise 0,4’lük artışla yüzde 14,1
oldu.
2017’de istihdam edilen kişi sayısı önceki
yıla göre 984 bin kişi arttı ve 28 milyon 189 bin oldu. Böylece istihdam oranı
yüzde 0,8 artarak yüzde 47,1’e ulaştı.
İşsizlik oranı en yüksek bölge yüzde 26,9 ile Mardin,
Batman, Şırnak, Siirt iken, işsizlik oranı en düşük bölge yüzde 3,6 ile Trabzon,
Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane oldu.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: Füze savunma sistemi için ABD ve Eurosam ile görüşüyoruz
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Dışişleri
Müsteşarı Ümit Yalçın’ın önümüzdeki hafta ABD’ye gidebileceğini, Türkiye’nin
Fransız-İtalyan ortak şirketi Eurosam ve ABD ile füze savunma sistemi almak
için görüşme halinde olduğunu söyledi:
“Rusya bize acil ihtiyacımızı karşılamak üzere
çok cazip bir teklif sundu ve neticede Rusya'dan S-400 sistemi tedarik edilmesi
kararlaştırıldı. NATO ile birlikte bir sistem geliştirme hedefimiz ise devam
ediyor. EUROSAM konsorsiyumu aracılığıyla Fransa ve İtalya ile yürüttüğümüz
işbirliği bu amaca yönelik. Ayrıca Patriot sistemiyle ilgili olarak ABD ile
temaslarımızın devam ettiğini söylemeliyim.”
Sözcü Aksoy, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ndeki
Erbil kentine uçuşlar için hava sahalarını açmayı düşündüklerini de belirtti.
Türkiye S-400 hava savunma sistemi almak için
Rusya ile anlaşmıştı. Sistemin 2020 olarak açıklanan teslim tarihinin erkene
çekilebileceği söylenmişti.
Türkiye Ocak ayında da Eurosam ile 18 aylık
bir sözleşme imzalamıştı.
Canlı anlatım
Yazan Onur Erem
time_stated_uk
Gün boyu gelişmeleri aktardık
Böylece canlı anlatım sayfamızın sonuna geldik.
Pazartesi sabahı tekrardan görüşmek umuduyla, hoşça kalın.
Aydın Doğan: Yerinizde olsam gazetenin politikasına dokunmam
Doğan Medya'nın Demirören Holding'e satışı için görüşmelere başlayan Doğan Holding Kurucu ve Onursal Başkanı Aydın Doğan "Görüşmelerimiz sırasında 'Ben sizin yerinizde olsam gazetenin politikasına dokunmam' dedim" ifadelerini kullandı. Doğan, grupta büyük bir tasfiye olacağı söylentilerine "Sanmıyorum" diye yanıt verdi.
T24'ten Doğan Akın'a konuşan Doğan, "Bu satış için baskı gördünüz mü, sonuçtan üzgün müsünüz?" sorusunu ise "Hayır. Ama bu sektörde çok çektim. Benden 1 milyar dolar vergi aldılar. Sonra da 260 milyon dolar aldılar. Bunu yapanların 16'sı da FETÖ'cü çıktı. Kimi tutuklandı, kimi kaçtı, ama 16'sı birden FETÖ'cü çıktı. Bu vergiyi benden niye aldılar hâlâ anlamadım" diye cevapladı.
Aydın Doğan "Türkiye dışında yapamam, yaşayamam. 82 yaşındayım, ama bugün 'Cepheye git' deseler giderim" dedi ve ekledi:
Euro ve sterlin TL’ye karşı rekor kırdı
Dün gece doların TL’ye karşı 4’ü geçerek rekor kırmasının ardından gün içinde de sterlin ve euro rekor kırdı.
Sterlin gün içinde yüzde 1,26 yükselişle 5,61’e ulaştı.
Euro ise 4,97’yi görerek rekor kırdığı günü 4,90 civarında bitirdi.
AB Bakanı Çelik: Varna’ya iyi niyet ve samimiyetle gidiyoruz
Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, 26 Mart’ta Varna’da gerçekleşecek Türkiye - AB zirvesi öncesi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.
Bu zirvenin ilişkileri ileri götürecek önemli bir fırsat olduğunu belirten Çelik, AB Zirvesi’nin sonuç bildirisinde Türkiye’yle ilgili yer alan ifadeleri kabul edemeyeceklerini söyledi.
Sonuç bildirgesinin basına sızan taslağında Türkiye’nin "Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti'ne karşı giriştiği yasadışı faaliyetleri" kınanmıştı.
Çelik “Biz, 26 Mart Türkiye-AB Zirvesini ilişkilerimizi ileriye götürecek bir önemli bir fırsat olarak görüyoruz. AB tarafından da aynı olumlu ve yapıcı yaklaşımı bekliyoruz” dedi ve ekledi:
“Ancak, dayanışmanın, hukukiliğin ve hakkaniyetin önüne geçtiği yerde meşruiyetten bahsedilemez. Dayanışma, sadece meşru olduğu zaman anlamlıdır.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu terörist öğrencileri bulup çıkarıp gereğini yapacağız, hocalar iltisaklıysa onlarla ilgili de gereğini yaparız
AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Beyoğlu kongresinde bir konuşma gerçekleştirdi.
Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi’nde Afrin harekatı için lokum dağıtan öğrencileri “Katliamın lokumu olmaz” diye protesto eden öğrenciler hakkında şöyle konuştu:
Boğaziçi Üniversitesi'nde protestoya katılan öğrencilerden beşi dün sabah ev baskınlarıyla gözaltına alınmıştı.
Gün içinde gözaltıları protesto etmek için yapılan eylemde de sekiz kişi gözaltına alınmıştı.
Haluk Levent Şeker Kanyonu'ndaki HES inşaatına karşı olduğunu açıkladı
Müzisyen Haluk Levent, Karabük'ün Yenice ilçesindeki Şeker Kanyonu'nda yapılması planlanan hidroelektrik santraline (HES) karşı olduğunu açıkladı.
Bugün akşam vereceği konser için Karabük'e gelen Haluk Levent, “HES'lerin özellikle ülkenin çok önemli turizm geliri olabilecek ya da insanların geçimini sağladığı, çocuklarını üniversitelerde okutup, o ırmaktan, o ottan beslendiği, ailelerin olduğu bölgelerde, doğanın en güzel yerlerine kurulmasını ben anlayamıyorum” dedi ve ekledi:
Buraya, bu cennet vadiye bu nedenle geldim. Yenice halkıyla dayanışmaya geldim. Biz bu HES'lere karşıyız. Kurulabilecek yerler vardır. Doğayı tahrip etmeden, doğayı yaralamadan yapılacak bölgeler de var. Ama işletmelerin, işletmecilerin bazen işine geliyor. 'Çok kolay yoldan birazcık daha kar ederiz' diyorlar. Ama biz Yenice halkıyla beraberiz, yanındayız ve biz burada HES istemiyoruz.
Yolsuzluk söylentilerinin ardından Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Deveci görevden alındı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Durmuş Deveci, hakkında yürütülen bir soruşturma nedeniyle görevden alındı.
Deveci'nin yerine ise vekaleten Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Niyazi Can atandı.
KSÜ'deki rektörlük seçiminin Kasım 2018 olduğunu ve Prof. Dr. Durmuş Deveci ile ilgili soruşturmanın da devam ettiğini ifade eden Prof. Dr. Niyazi Can, adaylık için de konuşmanın erken olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Deveci'nin soruşturmanın selameti için görevden alındığını ifade eden Prof. Dr. Can, "Sayın hocamız zaten Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesi. Öğretim üyeliğine dönmüş durumda ve öğretim üyeliğine devam edecek.
Görevden alınan Durmuş Deveci hakkında Kahramanmaraş’ta Bugün gibi yerel gazetelerde aylardır usulsüzlük ve yolsuzluk haberleri çıkıyordu.
Milliyetçi Hareket Partisi Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Mustafa Akpınar da geçen ay Rektör Deveci’yle ilgili bir açıklama yapmış, “Sütçü İmam’a yerli ve milli rektör istiyoruz” demişti.
Çiftlik Bank’ın ardından Anadolu Farm’a da operasyon: 3 gözaltı
Kayseri'de, Çiftlik Bank benzeri bir yapılanma olduğu iddia edilen Anadolu Farm’ın yönetim kurulu başkanın da dahil üç kişi gözaltına alındı.
Ekolium A.Ş.'ye ait olan şirket ve şüpheliler adına kayıtlı banka hesapları ile taşınmaz varlıklarına el kondu.
Kayseri merkezli yaklaşık 40 binin üzerinde ortağı bulunan, 2'si Kayseri'de olmak üzere 'Tauk' adıyla restoran zinciri ve gıda işiyle uğraşan 'Anadolu Farm' şirketiyle ilgili vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Ocak ayında inceleme başlattı, Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine Kayseri Cumhuriyet Savcılığı, 5 Şubat'ta soruşturma açtı.
Daha önce de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Anadolu Farm nitelikli dolandırıcılık olarak değerlendirdiği ve şirketin 200 milyon TL topladığı Türkiye medyasına yansıyan haberler arasında yer almıştı.
Soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi. Operasyonda, firmanın yönetim kurulu başkanı F.Ö. ve şube müdür V.M. gözaltına alındı. Bir diğer şube müdürü olduğu belirlenen A.Ö. de Kahramanmaraş'ta yakalandı.
10 işçinin öldüğü Torun Center inşaat asansörü davasında karar: Dokuz kişiye para cezası
Mecidiyeköy'deki Torun Center inşaatında 10 kişinin öldüğü asansör kazası davasında karar çıktı: Dokuz sanık, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
25 kişinin tutuksuz yargılandığı dosyanın İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan karar duruşmasında asansör faciasında yaşamını yitiren 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Hıdır Ali Genç'in babası Mustafa Genç ile yine kazada ölen İsmail Sarıtaş'ın kardeşi Ferit Sarıtaş katıldı. Duruşmada 5 tutuksuz sanık hazır bulunurken, diğer sanıkları ise avukatları temsil etti.
İlk olarak söz alan müşteki avukatı Yıldız İmrek sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Daha sonra söz alan Mustafa Genç, "Orada ben de çalıştım. İnsanca önlem alınmadığını herkes biliyor. Bu kaza değil, cinayettir" diyerek sanıkların cezalandırılmasını talep etti.
İndirim aldılar
Duruşmayı karara bağlayan mahkeme heyeti, asansör bakım ve tamir işlerinden sorumlu şirket çalışanları Önder Türksoy, Ümit Savul, Turgay Dalkıç ve Adem Akyıldız ile inşaat firması bünyesinde çalışan Murat Aytimur, Bünyamin Keskin, Emre Öz ile iş güvenliği firması çalışanları Ahmet Sait Demir ve Mert Çanakçı'nın üzerilerine atılı, "Taksirle ölüme sebebiyet" vermek suçundan, önce 10 yıl hapis cezasına hükmetti. Daha sonra sanıkların sabıkasız oluşu ve duruşmalardaki davranışları dikkate alınarak cezanın 8 yıl 4 aya indirilmesine karar verdi.
Mahkeme, bu cezayı "Sanıkların suçu taksirle işlemeleri ve tali kusurlu olmaları" gerekçesiyle günlüğü 20 TL'den 60'ar bin 800'er TL adli para cezasına çevrilmesine hükmetti. Mahkeme sanıkların meslek ve sanatın gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla suç işledikleri gerekçesiyle 3 ay süreyle meslekten yasaklanmalarını da hükmetti.Mahkeme, olayda kusurlarının bulunmaması nedeniyle 16 sanığın beraatına karar verdi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın ile ilgili olarak Uruguaylı mevkidaşı ile konuştu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın Türkiye'ye iade edilmesi için Uruguaylı mevkidaşı Rodolfo Nin Novoa ile telefonda konuştu.
Başbakan Yıldırım’dan AKP’li Şamil Tayyar’ın 'FETÖ borsası' açıklamasına tepki: Kamuoyuyla değil partimizle paylaşmalı
Başbakan Binali Yıldırım, Ankara’da cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu.
AKP Gaziantep Milletvekili Şamir Tayyar’ın ortaya attığı, kentte Gülenci işadamlarının itirafçı görünümünde serbest bırakılması için milyon dolarlık borsalar kurulduğu iddiası hakkında konuşan Yıldırım, “Ülkemiz FETÖ ile amansız bir mücadele veriyor. Bu mücadeleden şüphe uyandıracak her türlü girişim kabul edilemez” dedi ve ekledi:
CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Hakimler Savcılar Kurulu'na başvuruda bulunarak, konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarının harekete geçmemesini eleştirdi ve gereğinin yapılmasını talep etmişti.
CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm de Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün yanıtlaması istemiyle soru önergesi vermiş ve şu soruları yöneltmişti:
Kocaeli Çevre Mühendisleri Odası: Dilovası’nda kanserden ölüm oranı Türkiye ortalamasının iki buçuk katı
Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Sait Ağdacı, 2017 yılında kanserden ölümlerin oranının dünyada yüzde 12,5, Türkiye'de yüzde 12,9, Kocaeli'de ise yüzde 18,9 olduğunu söyledi. Ağdacı, "Dilovası'nın kanserden ölüm oranı, yüzde 33,7. Dilovası bölgesinde, maalesef ağır metaller yoğunluktadır. Bu da bölgede kanserden ölüm vakalarının fazlalığını açıklamaktadır. Bu bölgede 10 yıldan fazla yaşayan insanların kanserden ölüm oranı, 10 yıldan daha az yaşayanlara oranla daha fazladır" dedi.
Çevresel Performans Endeksi'nde 180 ülke arasında 108.
Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Ağdacı, Uluslararası Çevresel Performans Endeksi'ne göre Türkiye'nin, 180 ülke arasında 108. sırada olmasıyla çevreye verilen önemin ortaya konulduğunu dile getirdi.
DHA'ya göre Ağdacı, oda olarak Kocaeli'nin hava kalitesini, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ülke genelinde bulunan 199 hava izleme istasyonundan, Kocaeli'deki 12 hava izleme istasyonunun yıllık verilerinden ve İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü verilerinden faydalanarak öğrendiklerini belirtip, kirleticileri baz aldıklarını söyledi.
Türkiye'de her geçen gün hava kalitesinin düştüğünü savunan Ağdacı şöyle konuştu:
Tarım Bakanlığı sahte ürünler kullanan gıda şirketleri ve restoranları ifşa etti
Tarım Bakanlığı taklit ürünler kullanarak veya ürünlerin içine farklı maddeler katarak sahtecilik yapan yüzlerce gıda firması ve restoranı ifşa etti.
Bakanlığın internet sitesinde açıklanan belgede 173 firmaya ait 282 ürün var.
Listede çok sayıda restoran ve gıda üreticisinin kırmızı et ürünlerinde at, eşek, domuz ve kanatlı etleri ile sakatat, baş eti ve deri tespit etti.
Domuz eti bulunan dört firma ve ürünleri şöyle:
Tek tırnaklı (at ve eşek gibi hayvanlar) eti tespit edilen ürünlerin sayısı ise 60’dan fazla. Bu restoran ve üreticileri bakanlığın listesindeki pdf dosyasının 11. ve 21. sayfaları arasında görebilirsiniz.
Et ürünlerinin yanı sıra enerji içecekleri, yoğurt, peynir, zeytin yağı, çikolata, meyve suyu, çay, gıda takviyesi, baharat ve bal da var.
En fazla sahtecilik yapılan ürünlerden biri de zeytinyağı. Yağlarına farklı ürünler karıştıran firmaların listesi tam 22 sayfa tutuyor.
Usulsüzlük yapan şirketleri 2012’den beri ifşa eden Tarım Bakanlığı, bugüne kadar 769 firmaya ait bin 605 ürünün adını paylaştı.
Başbakan Yıldırım: Erbil’e hava sahası bugün açılacak, Süleymaniye’ye terör nedeniyle açılmayacak
Başbakan Binali Yıldırım, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin Erbil kentine yönelik uçuşlara hava sahasının bugün açılacağını söyledi.
Ankara’da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yıldırım, Süleymaniye kentine uçuşlara ise izin verilmeyeceğini söyledi.
Yıldırım bunun gerekçesini “Süleymaniye’de ülkemiz aleyhine terör faaliyetleri devam ediyor” diye açıkladı.
Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne uçuşlar geçen yılki bağımsızlık referandumun nedeniyle Eylül ayında hem Irak hem de Türkiye tarafından durdurulmuştu. Başbakan Yıldırım Irak’ın da uçuşlara tekrar başlamaya karar verdiğini söyledi.
Abdüllatif Şener’e cumhurbaşkanına hakaret soruşturması
Eski Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener hakkında cumhurbaşkanına hakaret soruşturması başlatıldı. Soruşturmanın gerekçesi olarak Twitter hesabından yapılan paylaşımlar gösterildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifade veren Şener, hesabının Ayyıldız Tim tarafından çalındığını ve paylaşımların kendisine ait olmadığını söyledi.
Anadolu Ajansı’nın haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın ise dilekçesinde “Her ne kadar şüpheli savunmasında hesabının şifresinin çalındığını ve suça konu paylaşımları kendisinin yapmadığını belirterek suçlamayı kabul etmemiş ise de şifrenin çalındığına dair müracaatının ve delilinin bulunmamasına karşılık savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirilerek savunmasına itibar edilmediği, bu şekilde şüphelinin üzerine atılı cumhurbaşkanına hakaret suçunu işlediği anlaşılmakla, eylemine uyan sevk maddeleri gereğince cezalandırılması talep olunur” ifadelerini kullandı.
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Kara Kuvvetleri Komutanı Güler, 15 Temmuz davasında ifade verdi
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki olaylara ilişkin 221 sanığın yargılandığı davanın celse arasında, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gelerek ifade verdi.
Orgeneral Akar, darbe girişiminin ardından Cumhuriyet Savcılığı'na 6 sayfalık ifade verdiğini ve ifadeleri tekrarladığını belirterek, "Sanıklardan şikayetçiyim, cezalandırılmalarını istiyorum" dedi. Orgeneral Akar, darbe girişiminin sadece şahsına değil, Türkiye Cumhuriyeti devletine, hükümetine ve millete karşı yapıldığını söyleyerek, "Bu girişimi öğrendiğim ilk andan itibaren ülkemi ve milletimi düşünmek dışında herhangi bir şahsi düşünceyi aklımdan bile geçirmedim, tüm mesaimi ve enerjimi kanlı darbe girişimini sonlandırmak için harcadım" diye konuştu.
Akar'la birlikte ifade vermeye gelen dönemin Genelkurmay 2. Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler de, ifadesinde o gece yaşadıklarını anlatarak, "Hain girişimde bulunanlar başta olmak üzere, şahsıma karşı eylemde bulunan herkesten şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum" şeklinde konuştu.
Cemil Ertem: Dolar 4’e çıktı algısı yanlış, geceleri 5’ten kotasyon verirseniz dolar 5’e çıkar
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, bugün sabaha karşı tarihi rekorunu kırarak ilk defa 4’ü geçen dolar/TL paritesi için “Dolar 4’ün üzerine çıktı diyemeyiz” dedi.
TRT haberde konuşan Ertem “Ben de gelirken ekonomi kanallarında izledim 4’ün üzerine çıktı diyorlar, böyle bir şey yok” dedi ve ekledi:
“Niye yok biliyor musunuz? Çünkü piyasalar gece oluyor, gece piyasalar 5’ten kotasyon verirseniz 5’e çıkar. O kadar sığ ki, hiç likidite yok. Gece yarısı yapılan işlemde bir rakamı görmesinin hiçbir kıymeti yok.
“4’e çıktı diye bir algı oluşturmak çok yanlış. 4’ü gördü diye konuşuluyor o yanlış. Gerçekten iyi niyetliyse ekonomi haberi yapan arkadaşlarımız böyle konuşmazlar. Sığ piyasada bu 4’ü de görür 5’i de görür.
Ertem, dövizdeki yükselişin siyasi konjonktürün netleşmesiyle ortadan kalkacağını savundu ve dolarda 3,85 üzerindeki çıkışların spekülatif olduğunu söyledi.
Mehmet Şimşek: Böyle giderse Türkiye kişi başı gelirde AB ortalamasını 14 yılda yakalayacak
Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin son 15 yıldaki ekonomik büyüme performansını devam ettirmesi durumunda kişi başı milli gelirde AB ortalamasını 14 yıla yakalayacağını söyledi:
Mehmet Şimşek, geçen yıl yüzde 7 civarındaki büyümenin ardından bu yıl da yüzde 5,5’lik büyüme beklediklerini söyledi.
2017’de işsizlik oranı değişmedi: Yüzde 10,9
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 istihdam verilerini açıkladı.
Yıl boyu işsizlik ortalaması 10,9 olarak açıklanırken bu oran önceki yıla göre sabit kaldı. Erkeklerde işsizlik oranı 0,2 azalarak yüzde 9,4’e düşerken kadınlarda ise 0,4’lük artışla yüzde 14,1 oldu.
2017’de istihdam edilen kişi sayısı önceki yıla göre 984 bin kişi arttı ve 28 milyon 189 bin oldu. Böylece istihdam oranı yüzde 0,8 artarak yüzde 47,1’e ulaştı.
İşsizlik oranı en yüksek bölge yüzde 26,9 ile Mardin, Batman, Şırnak, Siirt iken, işsizlik oranı en düşük bölge yüzde 3,6 ile Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane oldu.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: Füze savunma sistemi için ABD ve Eurosam ile görüşüyoruz
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Dışişleri Müsteşarı Ümit Yalçın’ın önümüzdeki hafta ABD’ye gidebileceğini, Türkiye’nin Fransız-İtalyan ortak şirketi Eurosam ve ABD ile füze savunma sistemi almak için görüşme halinde olduğunu söyledi:
“Rusya bize acil ihtiyacımızı karşılamak üzere çok cazip bir teklif sundu ve neticede Rusya'dan S-400 sistemi tedarik edilmesi kararlaştırıldı. NATO ile birlikte bir sistem geliştirme hedefimiz ise devam ediyor. EUROSAM konsorsiyumu aracılığıyla Fransa ve İtalya ile yürüttüğümüz işbirliği bu amaca yönelik. Ayrıca Patriot sistemiyle ilgili olarak ABD ile temaslarımızın devam ettiğini söylemeliyim.”
Sözcü Aksoy, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ndeki Erbil kentine uçuşlar için hava sahalarını açmayı düşündüklerini de belirtti.
Türkiye S-400 hava savunma sistemi almak için Rusya ile anlaşmıştı. Sistemin 2020 olarak açıklanan teslim tarihinin erkene çekilebileceği söylenmişti.
Türkiye Ocak ayında da Eurosam ile 18 aylık bir sözleşme imzalamıştı.