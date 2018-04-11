Erdoğan: Ekonomimize saldıranlara sesleniyorum, başaramayacaksınız
ABD Başkanı Donald Trump'ın son Twitter mesajı sonrası dolar, euro ve sterlin TL karşısında tüm zamanların rekorlarını kırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ekonomimize saldıranlara sesleniyorum, başaramayacaksınız" dedi. Türkiye'de günün öne çıkan gelişmelerini canlı anlatım sayfamızda aktardık.
Canlı anlatım
Yazan Onur Erem
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Gün boyu gelişmeleri canlı anlattık
Böylece canlı anlatım sayfamızın sonuna geldik.
Yarın sabah tekrardan görüşmek umuduyla, hoşça kalın.
Gün sonu: Dolar, euro ve sterlinden TL karşısında rekor, borsada düşüş
Türk lirası bugün dolar, euro ve sterlin karşısında tarihinin en düşük değerlerini gördü.
Dolar 4,1934 ile rekor kırarken euronun TL karşısındaki rekoru da 5,1940’a yükseldi.
Sterlin ise gün içinde rekorunu 5,9454’e taşıdı.
Gün sonunda sterlin 5,88, euro 5,13, dolar da 4,14 seviyelerine gerileyerek günü yüzde 1 civarında artışla tamamladı.
Öte yandan BIST 100 ise yüzde 1,32 gerileyerek günü 109.253 puanla kapandı.
Böylece BIST 100 yatırımcılarına sene başından beri yüzde 5,2 oranında kaybettirdi.
Motorine 17 kuruş zam yolda
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası motorine 17 kuruş zam geleceğini duyurdu.
Sendika "12.04.2018 perşembe gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 17 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. Benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor" ifadelerini kullandı.
Akaryakıt fiyatlarına en son zam 26 Mart'ta gelmiş ve fiyatlar 12 kuruş artmıştı. Yapılan zam sonrası doğu illerinde benzinin litre fiyatı ilk kez 6 lira üzerine çıkarken İstanbul'da fiyatlar 5.93 TL olmuştu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: Irak'a müdahale de kimyasal silah iddiasıyla başlamıştı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Suriye'ye askeri müdahaleye ilişkin açıklamalarda bulundu.
Yılmaz, Suriye'ye askeri müdahale söylentilerine ilişkin, "Suriye'de eğer müdahale olursa İsrail bir taşla iki kuş vuracak. Bir, Esad'dan kurtulacak, iki, İran'ın oradaki varlığından kurtulacak” dedi ve ekledi:
“İsrail üzerinden ABD'ye havale edilmiş durumda. Eğer ABD başarılı olursa Rusya'dan kurtulmuş olacak. Hükümet, İsrail'in Ortadoğu'daki planlarına hizmet etmektedir.
“Üç senaryodan bahsediliyor, biri Suriye'nin elinde bulundurduğu kimyasal kapasitenin ortadan kaldırılması, ikincisi Esad'a suikast planı, üçüncüsü Esad ordusunun savaşma kapasitesinin azaltılması.
"Irak’a müdahale kimyasal silah iddiasıyla başladı ve Irak bu noktaya getirildiyse, kimyasal silah iddiası müdahaleye meşru zemini hazırlama gerekçesi olarak ortaya konuyor.”
Turisti köprüden iki kere geçiren taksiciye 1 yıl 3 ay hapis
İstanbul'da Suudi Arabistan'lı turisti farklı yollardan dolaştırarak Sabiha Gökçen Havalimanı'na götürdüğü suçlamasıyla yargılanan taksici Enver Canik, "Nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza 5 yıl ertelendi.
Kimseyi dolaştırmadığını savunan sanık, "Fazla para almaya çalışmadım, çok konuştukları için yolu şaşırdım" dedi.
Taksici Enver Canik 29 Eylül 2017'de Karaköy'de, Sabiha Gökçen Havalimanı'na götürmek için aracına aldığı Suudi Arabistan'lı turist Abdulrahman Nasser M. Mustafa'yı iki kere köprüden geçirmekle suçlanıyordu.
İstanbul Anadolu 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuksuz yargılanan sanık Enver Canik katıldı. Müşteki Abdulrahman Nasser M. Mustafa duruşmaya katılmadı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Enver Canik'in müşteki ve iki arkadaşını 24 Eylül 2017 tarihinde Sabiha Gökçen Havalimanı'na götürmek üzere Karaköy'de taksisine aldığı belirtiliyor.
Enver Canik'in yolları bilmemesinden faydalanarak daha fazla para kazanmak için müşterilerini daha uzun mesafeden havalimanına götürdüğü savunulan iddianamede, bu nedenle taksicinin Asya yakasına geçtiği, tekrar Avrupa yakasına döndüğü, havalimanına 20.50'de vararak müşterisinin uçağını kaçırmasına neden olduğu belirtiliyor.
Sanığın, "Serbest meslek sahibi kişilerin dolandırıcılığı" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyordu.
Hükümet Sözcüsü Bozdağ: Türkiye’de sermaye için güvenli ekonomik ortam var
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ Ankara’da Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik’i ağırladıktan sonra açıklamalarda bulundu.
“Her alanda Türkiye bugün şantiye gibidir” diyen Bozdağ, “Yozgat'ta bakın öyledir. Ankara öyledir. İstanbul öyledir. Türkiye'nin dört bir yanında devasa yatırımlar devam etmektedir” ifadelerini kullandı.
Bozdağ sözlerine şöyle devam etti:
“Hani diyorlar ya ‘Türkiye'de sıkıntı var’ bu projeler, bu kadar büyük projeler 135 milyarlık bir teşvik paketi ve büyük yatırım güven olan yerde yapılır. Ekonomik geleceğe güven olan yerde yatırılır ve bunun adım atıldı.
“Bunları vermemin sebebi Türkiye'de güvenli bir ortam var. Hem yerli sermaye için hem yabancı sermaye için güvenli bir ekonomik ortam vardır. Siyasi istikrar vardır. Güçlü siyasi istikrar vardır. Güçlü iktidar vardır. İyi yönetim vardır ve güven vardır. Bunca çabaya rağmen bunu kimse bozmayı başaramamıştır. Bundan sonra da bozmaları mümkün değildir. Ekonomimiz güçlenerek geleceğe devam edecektir. Türkiye üretmeye, milletini ve Devleti'ni zenginleştirmeye devam edecektir.”
Merkez Bankası açıkladı: Cari açık Şubat'ta yüzde 64 arttı
Merkez Bankası Şubat ayı cari açık ve dış ticaret açığı verilerini açıkladı.
Cari açık Şubat’ta 4,1 milyar dolar, son 12 ayda ise 53,3 milyar dolar oldu.
Şubat ayındaki cari açık, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64 arttı.
İthalat ve ihracat arasındaki farkı gösteren dış ticaret açığı aynı dönemde ise yüzde 76 arttı.
Dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 1,9 milyar dolar artarak 4,4 milyar dolar yükseldi.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Pazartesi Türkiye’ye gidecek
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in 16 Nisan'da Türkiye'ye resmi bir ziyaret düzenleyecek.
Anadolu Ajansı’nın edindiği bilgilere göre Stoltenberg Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Kurmay Başkanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile görüşecek.
Mehmet Şimşek: İklim değişikliğinin sonuçlar ağır olacak
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (TÜSİAD) düzenlediği 'Düşük Karbonlu Kalkınma Sürecinde Finansmanın Rolü' paneline katıldı. Türkiye'nin ilk çeyrekte ortalamaların üzerinde bir sıcaklık artışıyla karşı karşıya olduğunu belirten Şimşek, "Peki Paris Antlaşması dışında ne yapıyoruz? Biz gerçekten orman alanlarını genişletiyoruz. İkinci olarak yenilenebilir enerjiye güçlü bir şekilde yatırım yapıyoruz. Üçüncü olarak da enerji verimliliğini artırmak için bir çaba içerisindeyiz" diye konuştu.
Şimşek "İklim değişikliği eğer durdurulmazsa bunun sonuçları son derece ağır olacak. Sektörel olarak baktığınız zaman en önemli sektörün enerji olduğunu görüyorsunuz. Düşük dozda küresel ısınma yaşanırsa bazı senaryoya göre 21 trilyon dolarlık bir ekonomik maliyetle karşı karşıya kalacağız” dedi ve ekledi:
“Orman alanlarına baktığınız zaman 1973 yılında gördüğünüz gibi 20.2 milyon hektarlık bir alan vardı 2015 itibariyle 22.3 milyon hektarlık bir alan söz konusu. Var olan alanların iyileştirilmesi çok önemli.”
Yıldırım'dan ABD-Rusya gerilimi yorumu: Sokak kavgasını bırakma zamanı
Başbakan Binali Yıldırım, Avrasya Ekonomi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, ABD ve Rusya arasında artan gerilimi "Sokak kavgasını bırakma zamanıdır" sözleriyle yorumladı.
Yldırım "Zaman rekabet zamanı değildir. Zaman, bölgede yaraları sarma zamanıdır, bir araya gelme, 'Sen daha güçlüsün, ben daha güçlüyüm' kavgasını bir kenara bırakma zamanıdır" dedi.
Yıldırım ayrıca " Benim daha iyi füzem var, yok senin daha iyi füzen var. Sokak kavgası gibi. Artık sokak kavgasını bırakma zamanıdır. Bedelini siviller ödüyor" diye konuştu.
Ekonomi konusunda da mesajlar veren Yıldırım, "geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ekonomik büyümenin sürdürülebilir bir şekilde devam edeceğini" söyledi.
"Enflasyonla mücadelede hiçbir rehavet yok" diyen Yıldırım "enflasyonun yükselmemesi için alınması gereken anlık ve orta ve vadeli tedbirleri aldıklarını ve almaya devam edeceklerini" vurguladı.
'Faizler ve kur konjonktürel'
Yıldırım, TL'nin son dönemdeki değer kaybını da şu sözlerle yorumladı;
"Faizler ve kur konusu; bunların konjonktürel gelişmelerle ilgili olduğunu biliyoruz çünkü göstergeler, bu durumu doğrulamıyor, göstergelerimiz başka bir şey söylüyor. Bu ayrışma tamamen küresel şartlardan ve bölgemizdeki jeopolitik risklerin etkisiyle oluyor. Bir tedirginlik oluyor insanlarda, 'savaş mı olacak, oldu mu, Amerika Rusya tehdit ediyor birbirlerini'...Bunların getirdiği, geçici yaşanan dalgalanmalardır. Bunun etkileri de sınırlı olacaktır, hem geçici olacak hem de sınırlı olacak. Gereken tedbirler tabii ki alınacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomimize saldıranlara sesleniyorum, başaramayacaksınız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda düzenlenen Roman Buluşması’nda ekonomiye dair mesajlar verdi.
“Türkiye’nin ekonomide IMF’den, söz sahibi finans kuruluşlarından bağımsız hareket etme imkanı yoktu” diyen Erdoğan “Şimdi bizim IMF’ye bağımlılığımız yok, işte ak parti iktidarı budur” ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin darbelere teslim olan bir ülkeden darbecilerin karşısında direnen bir ülkeye dönüştüğünü belirten Erdoğan, “Ekonomi üzerinden oyunlar oynuyorlar” dedi ve ekledi:
“Bütün bu oyunları boşa çıkardık ve çıkarmaya devam edeceğiz. Asıl olan sizin de gördüğünüz bu yürektir.
“Roman kardeşlerim ceplerinde para olmadığı halde yüreklerinin gücüyle yaşam mücadelesi verdiler.
“Ekonomimize saldıranlara sesleniyorum, başaramayacaksınız.
“Suriye’de Irak’ta 15 Temmuz’da nasıl başaramadıysanız şimdi de başaramayacaksınız.”
Donald Trump’ın Suriye açıklaması sonrası borsa düşüşe geçti
ABD Başkanı Trump’ın Suriye açıklamasının ardından Türk lirasındaki düşüşe BIST 100 endeksindeki düşüş de eklendi.
Güne 0,85 yükselişle başlayan BIST 100, açıklamanın ardından yüzde 3,67 düşüşe geçti.
BIST 100, 14:43 itibariyle 106.882 puandan işlem görüyor.
İstanbul Behçelievler'de lisede bir öğrenci bıçaklandı
İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde bir öğrenci, bu sabah okul bahçesinde bir okul arkadaşı tarafından bıçaklandı.
Olay sabah saatlerinde Bahçelievler de bulunan meslek lisesinde meydana geldi.
DHA’ya göre iki öğrenci arasında başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.
B.D isimli öğrenci aldığı bıçak darbesiyle karın bölgesinden hafif şekilde yaralandı. Olay sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Okula gelen sağlık ekipleri yaralanan öğrenciyi okulun yanındaki özel bir hastaneye kaldırdı.
Arkadaşını bıçakladığı belirtilen öğrenci de teşhis için hastaneye götürüldü. Yaralanan öğrenci bıçaklayan arkadaşını teşhis etti. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan öğrenci ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Trump'ın füze açıklaması sonrası dolar, euro ve sterlinden TL karşısında yeni rekor
ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya’ya verdiği füze mesajının ardından dolar ve euro, Türk lirası karşısındaki rekorlarını tekrardan kırdı
Türkiye saatiyle 14:22 itibariyle bir ABD doları 4.1751, euro ise 5.1718’den işlem görüyor.
İngiliz sterlini de 5,9130 ile yeni rekorunu kırdı.
Dolardaki artış Twitter'ı çökertti: Twitter’da dolar araması yapılamıyor
ABD dolarının Türk lirasına karşı değer kazanmasıyla birlikte Twitter’da “dolar” araması çöktü.
Sitede “dolar” araması yapıldığında “Bir şeyler yanlış gitti” uyarısı çıkıyor.
Öte yandan Twitter’da “dolar 4.15” ifadesi Türkiye Gündemi’ne dördüncü sıradan girdi.
An itibariyle doların TL karşısındaki değeri 4.1722 ile tüm zamanların rekorunu bir kere daha kırdı.
Başbakan Binali Yıldırım’dan ‘ekonomi ısındı’ diyenlere: Ne istiyorsunuz kardeşim, bir şey söyleyin
Başbakan Binali Yıldırım, Kocaeli'nde düzenlenen Sanayi ve Teknoloji Zirvesi'nde konuşmasına devam ediyor.
Türkiye ekonomisinin aşırı ısındığına yönelik eleştirileri yanıtlayan Yıldırım "Ekonominin bu kadar ısınması doğru değil diyorlar, büyümeyince yerinde sayıyor diyorlar, büyüyünce sıcaklık arttı. Ne istiyorsunuz kardeşim, bir şey söyleyin" dedi.
'İki tane süper gücün arasına kılıç gibi girdik'
Yıldırım konuşmasına şöyle devam etti:
"Bu istikrar, bu güven olduğu müddetçe küresel sermaye de özel sektörümüz de devletin verdileri teşviklerle büyümemiz devam edecek, hedefimiz sürdürülebilirliktir.
"Orta Doğu’da iki tane süper gücün arasına kılıç gibi girip Suriye’ye güveni ve düzeni getirmek kolay değildir. Bu Türkiye’nin başarısı.
"Babaannemin bir tabiri var, sel giden kum kalır: Uzaklardan gelenler gidecek ama biz kalacağız. Bölgenin kaderinden kendimizi soyutlayamayız. Bölgenin geleceğine Türkiye ve komşuları olmalı, uzaklardan gelen güçler değil."
Binali Yıldırım: Bütün olayların merkezinde biz varız, terör, savaş, göç hepsi burada
Başbakan Binali Yıldırım Sanayi ve Teknoloji Zirvesi'nde Türkiye'nin küresel olaylardan etkilendiğini söyledi.
Piyasada ABD - Çin ticaret savaşı nedeniyle bir dalgalanma olduğunu söyleyen Yıldırım "Coğrafyamıza bakınca biz bütün olanların merkezinde varız. Terör, savaş, göç hepsi burada. Dolayısıyla milletimiz ve müteşebbislerimiz bilsin, biz bu süreçleri daha önce de yaşadık, 2016 darbesinde sonra" dedi ve ekledi:
"Afrika’da iş gücü bizimkinden 50 kat daha ucuz, aynı şeyi üretirsek rekabet edemeyiz. Dünya artık küresel bir köy haline geldi. Dünyanın her tarafına her an saat farkı olmaksızın bilgi akıyor.
"O yüzden alın terinin yanına akıl terini de koymamız lazım. Bilgi güçtür. Artık bilgiyi üreten ülkeler aradaki farkı açıyor. Bilgiye erişemeyen ülkeler yarış dışı kalıyor. Gebze teknik üniversitesinin o yüzden bu kadar gözle görülür mesafe almasının tesadüf olmadığını anlatmak istiyorum.
"Sanal gerçeklik diye bir şey var şimdi, sanayi 4.0 var. Bunlar bütün alışkanlıklarımızı değiştirecek. Sanal gerçeklikte bazı mesleklerin havası da kalmayacak, başka meslekler çıkacak.
"5-10 yıl sonra doktorların işsiz kalma riski bile olacak. Bütün datalar önünüze akacak, kendi kendinizin doktoru olacaksınız. Bilişim, gelişim bize bunu gösteriyor. Kendimiz değişimi ıskalamayacağız, değişimi yaşayarak kendimizi yenileyeceğiz.
Gani Müjde Çiftlik Bank’ın filmini çekiyor: Aldatıldık
Mizah yazarı Gani Müjde, Çiftlik Bank’tan ilham alarak bir film çekeceğini duyurdu.
Filmin logosu da Çiftlik Bank’ın logosuna benzer bir şekilde tasarlandı.
Filmin adı ise “Aldatıldık” olacak.
Son yılların en büyük dolandırıcılık olaylarından biri olan Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın Türkiye’den kaçmıştı.
Bursa'da bir polis, çocuğunun okulunda müdür ve yardımcısını vurdu
Bursa'da merkez Nilüfer ilçesindeki ilkokula gelen polis memuru veli, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı okul müdürü Tülay Taş ile yardımcısı Sinan Delibaş'ı tabancayla vurarak yaraladı. İki yaralı hastaneye kaldırılırken, polis memuru gelen meslektaşlarına teslim oldu.
Olay, sabah saatlerinde Hasanağa Mahallesi'ndeki Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu İlkokulu'nda meydana geldi. Kimliği henüz açıklanmayan polis memuru veli, geldiği okulda Müdür Tülay Taş ile yardımcısı Sinan Delibaş ile tartıştı. Tartışma sırasında öfkelenip, tabancasını çıkaran polis memuru, Müdür Tülay Taş ve Müdür Yardımcısı Sinan Delibaş'a ateş etti. Saldırıda, okul müdürü belinin üstünden, yardımcısı da bacağından yaralandı. İki yaralı, çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılırken, meslektaşlarına teslim olan polis memuru gözaltına alındı.
DHA’ya göre polis memurunun daha önce de okula gelip, yöneticilerle tartıştığı öne sürüldü. Ajansa konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, "İlhan Ö. geçenlerde okula gelip, burada eğitim gören çocuğunun bir veli tarafından dövüldüğünü söyleyip okul müdürü Tülay Taş ile tartıştı. İdarenin şikayeti üzerine polis memuru hakkında idari soruşturma başlatılınca aynı memur bu sabah okula gelip memurların odasında tartıştığı Müdür Tülay Taş ile Yardımcısı Sinan Delibaş'ı yaraladı" dedi.
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: Kura müdahale etmemek lazım, kimse endişe etmesin piyasa seviyeyi oturtacak
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Türk lirasındaki değer kaybıyla ilgili “kimse endişe etmesin” dedi ve kura müdahale edilmemesi gerektiğini söyledi.
Bugün BloombergHT kanalında konuşan Zeybekci, “Elimizdeki varlıklara bakınca fazlamız var, dolayısıyla kurla ilgili spekülatif haberlerin tabanı yok” dedi ve ekledi:
“Kurdaki hareketler Türkiye’nin gerçeğini yansıtmıyor.
“Onun için kimse endişe etmesin. Müdahale etmemek lazım, piyasa kendi içinde bu seviyeyi oturtacaktır ve oturduğu seviye de doğru seviyedir"