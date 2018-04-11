Erdoğan: Ekonomimize saldıranlara sesleniyorum, başaramayacaksınız

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Başbakan Binali Yıldırım, Avrasya Ekonomi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, ABD ve Rusya arasında artan gerilimi "Sokak kavgasını bırakma zamanıdır" sözleriyle yorumladı.

Yldırım "Zaman rekabet zamanı değildir. Zaman, bölgede yaraları sarma zamanıdır, bir araya gelme, 'Sen daha güçlüsün, ben daha güçlüyüm' kavgasını bir kenara bırakma zamanıdır" dedi.

Yıldırım ayrıca " Benim daha iyi füzem var, yok senin daha iyi füzen var. Sokak kavgası gibi. Artık sokak kavgasını bırakma zamanıdır. Bedelini siviller ödüyor" diye konuştu.

Ekonomi konusunda da mesajlar veren Yıldırım, "geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ekonomik büyümenin sürdürülebilir bir şekilde devam edeceğini" söyledi.

"Enflasyonla mücadelede hiçbir rehavet yok" diyen Yıldırım "enflasyonun yükselmemesi için alınması gereken anlık ve orta ve vadeli tedbirleri aldıklarını ve almaya devam edeceklerini" vurguladı.

'Faizler ve kur konjonktürel'

Yıldırım, TL'nin son dönemdeki değer kaybını da şu sözlerle yorumladı;

"Faizler ve kur konusu; bunların konjonktürel gelişmelerle ilgili olduğunu biliyoruz çünkü göstergeler, bu durumu doğrulamıyor, göstergelerimiz başka bir şey söylüyor. Bu ayrışma tamamen küresel şartlardan ve bölgemizdeki jeopolitik risklerin etkisiyle oluyor. Bir tedirginlik oluyor insanlarda, 'savaş mı olacak, oldu mu, Amerika Rusya tehdit ediyor birbirlerini'...Bunların getirdiği, geçici yaşanan dalgalanmalardır. Bunun etkileri de sınırlı olacaktır, hem geçici olacak hem de sınırlı olacak. Gereken tedbirler tabii ki alınacak.