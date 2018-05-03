Bahçeli'den 100 bin imza açıklaması: FETÖ hakkında bir kanaat oluşabilir

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "ısrarla 100 bin imza ile aday olmak istediğini" söyleyerek, "Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı "FETÖ'nün seçmen ayağını bugüne kadar takip etmiş midir?" diye sordu.

"Dün akşamdan bu yana kafamı kurcalayan bir şey var" diyerek açıklamalarına başlayan Bahçeli şunları söyledi:

Bu önemli bir düşüncedir. Yani FETÖ ile mücadele ediliyorsa, FETÖ de hala kendi ısrarını devam ettiriyorsa her konu değerlendirilmelidir. FETÖ 'benim en kötü şartlarda hala 100 bin taraftarım var der ise ne olur. Bunu tartışılsın diye ortaya koyuyorum."

"Şimdi dikkatinizi çekmek istediğim konu şu; ana muhalefet partisinden 15 vekilin geçtiği partinin başkanı, ısrarla 100 bin imzayla aday olacağım diyor. Bu 100 bin kişinin içerisinde eğer FETÖ, PKK desteğiyle veya buna benzer imkanlarla bir aday taraması yapılacaksa o zaman FETÖ'nün seçmendeki siyasi ayağının hangi aday etrafında toplandığı hakkında bir kanaat oluşabilir. Burası önemlidir. Ne kadar ByLock'çu var, ne kadar görevden alınmış olan var, ne kadar uzaklaştırılmış olan var, bunların ne kadar yakını var? Bunların hepsi hangi aday etrafında düğümlenip 100 bini tamamlayacaksa o zaman Türkiye açısından önemli bir sonuç elde edilmiş olabilir"

Devlet Bahçeli, gazetecilerin konu ile ilgili "istihbarı bir bilgisi olup olmadığına" ilişkin sorusuna "Hayır bunlar benim düşüncemdir" yanıtını verdi.