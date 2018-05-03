Bahçeli'den 100 bin imza açıklaması: FETÖ hakkında bir kanaat oluşabilir
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bu 100 bin kişinin içerisinde eğer FETÖ, PKK desteği ile veya buna benzer imkânlar ile bir aday taraması yapılacaksa o zaman FETÖ'nun seçmendeki siyasi ayağının hangi aday etrafında toplandığı hakkında bir kanaat oluşabilir" dedi. Türkiye'de günün öne çıkan gelişmelerini canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
Özet
- Tüketici fiyatları Nisan ayında yüzde 1.87 arttı, yıllık enflasyon yüzde 10.85'e ulaştı
- Dolar Nisan ayı enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde çıkmasıyla rekor seviyeye ulaştı
- MHP lideri Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "ısrarla 100 bin imza ile aday olmak istediğini" söyleyerek, "FETÖ'nün seçmen ayağı bugüne kadar takip edilmiş midir?" diye sordu.
Canlı anlatım
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Dünya basın özgürlüğü günü Twitter'da Trend Topic oldu
Uluslararası sivil toplum kuruluşu Sınır Tanımayan Gazeteciler tarafından 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü gününde açıklanan küresel basın özgürlüğü endeksinde Türkiye 180 ülke içerisinde 157'nci sırada yer aldı.
#DünyaBasınÖzgürlüğüGünü etiketi Twitter'da da Trending Topic (TT) listesi arasında bulunuyor.
Bahçeli'den 100 bin imza için 'FETÖ' uyarısı: FETÖ'nün seçmen ayağını takip edilmiş midir?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "ısrarla 100 bin imza ile aday olmak istediğini" söyleyerek, "Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı "FETÖ'nün seçmen ayağını bugüne kadar takip etmiş midir?" diye sordu.
"Dün akşamdan bu yana kafamı kurcalayan bir şey var" diyerek açıklamalarına başlayan Bahçeli şunları söyledi:
Devlet Bahçeli, gazetecilerin konu ile ilgili "istihbarı bir bilgisi olup olmadığına" ilişkin sorusuna "Hayır bunlar benim düşüncemdir" yanıtını verdi.
Dolar enflasyon verilerinin açıklanması sonrası rekor kırdı
Dolar kuru Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası tarihi rekorunu kırdı.
Dolar 4.2310 lira ile tarihi seviyesine ulaşırken euro da 5.0709 liraya kadar çıktı.
Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı: Yıllık enflasyon yüzde 10.85'e ulaştı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.
Enflasyon, Nisan ayında yüzde 1.87 artarken, yıllık bazda yüzde 10.85 ulaştı. Yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 16,37 oldu.
12 aylık ortalamalara göre ise artış yüzde 11.06 düzeyine çıktı.
Yurtiçi üretici fiyatları da Nisan'da bir önceki aya göre yüzde 2.60 arttı ve dört aylık artış yüzde 8.03'ü buldu.
Böylece yıllık üretici enflasyonu yüzde 16.37'ye, 12 aylık ortalamalara göre üretici fiyatları artışları da yüzde 15.36'ya ulaştı.
Aylık en yüksek artış %10,40 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu.
Yıllık en fazla artış %16,75 ile ev eşyası grubunda gerçekleşti.
Aylık en fazla düşüş gösteren grup %0,21 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.