Türkiye'de bugün- Rahip Brunson'un yargılanmasına devam ediliyor
Özet
- ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi sırasında serbest bırakılmasını talep etmesiyle gündeme gelen Amerikalı rahip Andrew Craig Brunson'ın yargılanmasına devam ediliyor
- 25 ilde yapılan operasyonlarda Bylock gözaltıları
Canlı anlatım
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Dolar/TL haftaya rekor kırarak başladı: 4, 2711
Dolar/TL kuru, sabah saatlerinde 4,2711 seviyesine kadar yükselerek tarihi zirvesine çıktı.
Türk Lirası yılbaşından bu yana ABD Doları karşısında yüzde 11 değer kaybetti.
Değer kaybının, Merkez Bankası'nın çift haneli enflasyonu kontrol altına alma kabiliyeti konusunda devam eden kaygılara bağlı olduğu belirtiliyor.
Yıllık enflasyon Nisan’da yüzde 10,85’e kadar yükselmişti. Merkez Bankası’nın yılsonu enflasyon hedefi yüzde 5 seviyesinde bulunuyor.
İnce'den Bilal Erdoğan'a yanıt: Otur oturduğun yerde
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi hakkında söylediği sözlere "Bilall Erdoğan otur oturduğun yerde" yanıtını verdi. Bilal Erdoğan "Bugün Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkan rakibin, 15 yıldır devamlı seçim kaybeden partinin, devamlı seçim kaybeden genel başkanı aday olmasından bunu anlıyoruz. 'Gel bakalım Muharrem' diye, böyle bir aday yani. Bunlar çok trajikomik. Hani bu hani siyaseten atışma olsun diye söylenince belki çok şık olmuyor ama bu dayanılmaz bir durum. İnanın Abdullah Gül üzerinde anlaşsalardı bile çok acıklıydı durum" diye konuşmuştu.
25 ilde Bylock gözaltıları
İstanbul merkezli 25 ilde düzenlenen operasyonda, Fethullah Gülen yapılanmasına üye olmakla suçlanan 16 kişi gözaltına alındı.
Doğan Haber Ajansı'na göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, şifreli mesajlaşma programı 'ByLock' kullandığı tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Polis ekipleri, hakkında gözaltı kararı bulunan aralarında polis müdürü, doktor, eczacı, öğretmen, mühendis, il göç uzman yardımcısının da bulunduğu 52 kişinin yakalanması için İstanbul merkezli 25 ilde 84 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. 36 şüphelinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
ABD'li rahip Brunson'ın yargılanmasına devam ediliyor
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi sırasında serbest bırakılmasını talep etmesiyle gündeme gelen Amerikalı rahip Andrew Craig Brunson'ın yargılanmasına devam ediliyor.
Brunson'un Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen davasını izlemek için eşinin yanı sıra, ABD Konsolosluğu yetkilileri de cezaevine gitti.
Yargılamanın yapılacağı cezaevi girişinde ve çevresinde jandarma güvenlik önlemi aldı.
Rahibin avukatı İsmail Cem Halavurt ise tanıkların dinleneceğini ve tahliye beklediklerini söyledi.
Brunson, 'örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği' gerekçesiyle 15 yıla kadar, 'devletin güvenliği bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek' suçlamasından 20 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor.
İddianamede, "Brunson'un din adamı görüntüsü altında terör örgütleri PKK ve FETÖ adına suç işlediği ve bu örgütlerin genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğuna, bu örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığı" ileri sürülmüştü.