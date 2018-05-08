Lira, Amerikan doları karşısında güne düşüşle başladı

BBC

Lira, yüksek enflasyon ve Merkez Bankası'nın bağımsızlığıyla ilgili kaygılardan dolayı değer kaybına uğramayı sürdürüyor.

Sabah erken saatlerde, lira/dolar paritesi 4.2885 seviyesine kadar geriledi. Lira daha sonra hafif değer kazanarak, 4.26 düzeyine çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün düzenleyeceği basın toplantısıyla İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekildiklerini açıklama olasılığı da lira üzerinde satış baskısı oluşturuyor.

Dolar, geçen hafta içerisinde 4.2901 TL ile tüm zamanların en yüksek düzeyini görmüştü.

Liranın yılbaşından bu yana dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 11'i aştı.