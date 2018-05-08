Lira, Amerikan doları karşısında güne düşüşle başladı

Türkiye'de 8 Mayıs 2018 günü yaşanan önemli gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Özet

  1. Lira; yüksek enflasyon, Merkez Bankası ve İran nükleer anlaşmasına bağlı kaygılarla değer kaybetmeyi sürdürüyor
  2. Adalet ve Kalkınma Partisi, CHP ve HDP grup toplantıları yapılacak
  3. 24 Haziran seçimleri öncesinde adayların seçim kampanyaları takip ediliyor

Canlı anlatım

Yazan İrem Köker

time_stated_uk

Dolar, lira karşısında rekor tazeledi

Dolar, bankalar arası piyasada lira karşısında 4.2915 düzeyini görerek, tüm zamanların yeni en yüksek seviyesine ulaştı.

Article share tools

  • Paylaş
    Read more about sharing BBC content externally

Lira, Amerikan doları karşısında güne düşüşle başladı

GRAFIK
BBC

Lira, yüksek enflasyon ve Merkez Bankası'nın bağımsızlığıyla ilgili kaygılardan dolayı değer kaybına uğramayı sürdürüyor.

Sabah erken saatlerde, lira/dolar paritesi 4.2885 seviyesine kadar geriledi. Lira daha sonra hafif değer kazanarak, 4.26 düzeyine çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün düzenleyeceği basın toplantısıyla İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekildiklerini açıklama olasılığı da lira üzerinde satış baskısı oluşturuyor.

Dolar, geçen hafta içerisinde 4.2901 TL ile tüm zamanların en yüksek düzeyini görmüştü.

Liranın yılbaşından bu yana dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 11'i aştı.

Article share tools

  • Paylaş
    Read more about sharing BBC content externally

24 Haziran seçimleri öncesinde seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı göstermek için başvurma süresi yarın doluyor.

Ayrıca YSK ve e-devlet üzerinden seçmen kayıtlarını kontrol ve itiraz etmek için son gün Cumartesi.

8 Mayıs 2018 günü Türkiye'de yaşanacak önemli gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.

Article share tools

  • Paylaş
    Read more about sharing BBC content externally
Yukarı dön