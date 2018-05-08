Lira, Amerikan doları karşısında güne düşüşle başladı
Türkiye'de 8 Mayıs 2018 günü yaşanan önemli gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
Özet
- Lira; yüksek enflasyon, Merkez Bankası ve İran nükleer anlaşmasına bağlı kaygılarla değer kaybetmeyi sürdürüyor
- Adalet ve Kalkınma Partisi, CHP ve HDP grup toplantıları yapılacak
- 24 Haziran seçimleri öncesinde adayların seçim kampanyaları takip ediliyor
Canlı anlatım
Yazan İrem Köker
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Dolar, lira karşısında rekor tazeledi
Dolar, bankalar arası piyasada lira karşısında 4.2915 düzeyini görerek, tüm zamanların yeni en yüksek seviyesine ulaştı.
Lira, Amerikan doları karşısında güne düşüşle başladı
Lira, yüksek enflasyon ve Merkez Bankası'nın bağımsızlığıyla ilgili kaygılardan dolayı değer kaybına uğramayı sürdürüyor.
Sabah erken saatlerde, lira/dolar paritesi 4.2885 seviyesine kadar geriledi. Lira daha sonra hafif değer kazanarak, 4.26 düzeyine çıktı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün düzenleyeceği basın toplantısıyla İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekildiklerini açıklama olasılığı da lira üzerinde satış baskısı oluşturuyor.
Dolar, geçen hafta içerisinde 4.2901 TL ile tüm zamanların en yüksek düzeyini görmüştü.
Liranın yılbaşından bu yana dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 11'i aştı.
24 Haziran seçimleri öncesinde seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı göstermek için başvurma süresi yarın doluyor.
Ayrıca YSK ve e-devlet üzerinden seçmen kayıtlarını kontrol ve itiraz etmek için son gün Cumartesi.
8 Mayıs 2018 günü Türkiye'de yaşanacak önemli gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.