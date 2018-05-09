Erdoğan, Trump'ın İran kararını yorumladı: Kaybeden Amerika olacaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin İran ile nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından "Kaybeden Amerika olacaktır" dedi. Dolar/TL kuru 4,3743 ile rekor tazeledi. Merkez Bankası, TL döviz depo ihale tutarını günlük 1,5 milyar dolara çıkardı. Türkiye'de günün öne çıkan gelişmelerini canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.

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Özet

  1. Erdoğan, Trump'ın İran kararını yorumladı: Kaybeden Amerika olacaktır
  2. Dolar/TL kuru 4,3743 ile rekor tazeledi
  3. Merkez Bankası, TL döviz depo ihale tutarını günlük 1,5 milyar dolara çıkardı

Canlı anlatım

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nu topluyor

Cumhurbaşkanlığı Sarayı
Getty Images

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dövizdeki artışın ardından Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nu topluyor.

TSİ 14:00’te başlayacak toplantıda dövizde yaşanan dalgalanmalar, İmar Barışı ve emeklilere verilecek ikramiyelerle ilgili konuların görüşülmesi bekleniyor.

Toplantıya Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Maliye Bakanı Naci Ağbal, üst düzey ekonomi bürokratları ile Cumhurbaşkanı ekonomi başdanışmanlarının katılması bekleniyor.

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ABD'nin İran'a yaptırımlarının Türkiye'ye etkisi ne olur?

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump dün beklendiği gibi İran ile P5+1 (ABD, Çin, Rusya, Fransa, İngiltere ve Almanya) arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan çekildiğini açıkladı.

ABD'nin yeniden yürürlüğe sokacağı yaptırımlar içinde en önemli unsurlar İran'ın para, altın, ham petrol ve petrol ürünleri ticareti. Bu kalemler, Türkiye'yi de doğrudan ilgilendiriyorlar.

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Erdoğan'ın sözleri sonrası Twitter'da TAMAM-DEVAM çekişmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün "Şayet bir gün milletimiz 'tamam' derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz" sözlerinden kısa bir süre sonra sosyal medyada #TAMAM ve T A M A M etiketleri dünya trendlerinin en üst sırasına çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan destekçileri ise muhaliflere 'Erdoğan ile DEVAM' (#DEVAM) etiketiyle karşılık verdi.

İşte sosyal medyada TAMAM-DEVAM çekişmesinden öne çıkanlar:

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaybeden Amerika olacaktır

Erdoğan
Getty Images

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin İran ile nükleer anlaşmadan çekilmesini “Kaybeden Amerika olacaktır” diye değerlendirdi ve ekledi:

"Çünkü yaptığınız bir anlaşmaya sadık kalmıyorsunuz. Uluslararası anlaşmalar, böyle istediğiniz zaman bozun, istediğiniz zaman yapın. Böyle bir şey olmaz" .

CNN International'da Becky Anderson'a konuşan Erdoğan, ABD’nin anlaşmadan çekilmesinin dünya ekonomisini, bölgeyi ve Türkiye’yi etkileyeceğini söyledi.

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Merkez Bankası'ndan dövize karşı yeni hamle

TL
Getty Images

Merkez Bankası, Türk lirasının değer kaybı sonrasında TL döviz depo ihale tutarının 1,25 milyar liradan 1,5 milyar dolara çıkarıldığını açıkladı.

Merkez Bankası ayrıca en fazla 6,25 milyar ABD doları olan söz konusu ihalelerin toplam bakiyesinin de 7,5 milyar ABD dolarına ulaşabileceğini açıkladı.

Merkez Bankası'nın bu hamlesinin ardından Türk lirasındaki değer kaybı durdu.

TL dolar karşısında kaybettiği değerin bir kısmını geri kazandı ve dolar/TL partiesi 4,34 oldu.

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Türk lirasından rekor değer kaybı: Dolar 4,37 ile rekor kırdı

Döviz
Getty Images

Son dönemdeki değer kaybına bugün de devam eden Türk lirası, ABD doları karşısında en düşük seviyelere ulaştı.

Doların değeri 4,37 lira, euronun değeri 5,17 lira ve sterlinin değeri ise 5,91 lira seviyelerini gördü.

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