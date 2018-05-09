Erdoğan, Trump'ın İran kararını yorumladı: Kaybeden Amerika olacaktır

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Merkez Bankası, Türk lirasının değer kaybı sonrasında TL döviz depo ihale tutarının 1,25 milyar liradan 1,5 milyar dolara çıkarıldığını açıkladı.

Merkez Bankası ayrıca en fazla 6,25 milyar ABD doları olan söz konusu ihalelerin toplam bakiyesinin de 7,5 milyar ABD dolarına ulaşabileceğini açıkladı.

Merkez Bankası'nın bu hamlesinin ardından Türk lirasındaki değer kaybı durdu.

TL dolar karşısında kaybettiği değerin bir kısmını geri kazandı ve dolar/TL partiesi 4,34 oldu.