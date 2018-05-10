YÖK'ten Fransa'ya ayet tepkisi: Fransızca ile ilişkili bölümlere yeni öğrenci alınmayacak

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), Türkiye’deki yükseköğretim kurumları bünyesinde yer alan ve henüz öğrencisi olmayan Fransız Dili ve Edebiyatı ile Fransızca öğretmenliği bölümlerine yeni bir karar alınıncaya kadar öğrenci alınmamasına karar verdi.

YÖK'ün bu kararını mütekabiliyet kapsamında aldığı aktarıldı. Fransa’da hiçbir üniversitede lisans düzeyinde eğitim veren Türk dili ve edebiyatı ile Türkoloji bölümlerinin bulunmamasının etkili olduğu belirtildi.

Öğrencisi olan bölümlerin ise eğitime aksama olmadan devam edeceği aktarıldı.

Aralarında Fransa eski cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin bulunduğu 300 Fransız yazar ve siyasetçi, şiddet ve Yahudi düşmanlığı yaydığı iddiasıyla Kur’an-ı Kerim'den 'bazı ayetlerin çıkarılmasını' talep etmişti.

Diyanet bu karara tepki göstermişti.