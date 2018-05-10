YÖK'ten Fransa'ya ayet tepkisi: Fransızca ile ilişkili bölümlere yeni öğrenci alınmayacak
YÖK, henüz öğrencisi olmayan Fransız Dili ve Edebiyatı ile Fransızca öğretmenliği bölümlerine öğrenci alınmayacağını açıkladı. Türkiye'de 10 Mayıs Perşembe günü yaşananları canlı sayfamızda aktarıyoruz.
Özet
- YÖK, henüz öğrencisi olmayan Fransız Dili ve Edebiyatı ile Fransızca öğretmenliği bölümlerine öğrenci alınmayacağını açıkladı.
- Ankara ve İzmir'de Fethullah Gülen cemaatine yönelik operasyonlar yürütülüyor.
Canlı anlatım
Yazan Özge Özdemir
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İki büyük şehirde Gülen cemaatine yönelik operasyon
Ankara ve İzmir'de Fethullah Gülen cemaatine yönelik operasyonlar yürütülüyor.
İzmir'de Gülen cemaatinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında açıkta bulunan 91 muvazzaf askerin de yer aldığı 96 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara'da ise Gülen cemaati ile ilişkili kapatılan bir özel dershane çalışanlarına yönelik 93 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
YÖK'ten Fransa'ya ayet tepkisi: Fransızca ile ilişkili bölümlere yeni öğrenci alınmayacak
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), Türkiye’deki yükseköğretim kurumları bünyesinde yer alan ve henüz öğrencisi olmayan Fransız Dili ve Edebiyatı ile Fransızca öğretmenliği bölümlerine yeni bir karar alınıncaya kadar öğrenci alınmamasına karar verdi.
YÖK'ün bu kararını mütekabiliyet kapsamında aldığı aktarıldı. Fransa’da hiçbir üniversitede lisans düzeyinde eğitim veren Türk dili ve edebiyatı ile Türkoloji bölümlerinin bulunmamasının etkili olduğu belirtildi.
Öğrencisi olan bölümlerin ise eğitime aksama olmadan devam edeceği aktarıldı.
Aralarında Fransa eski cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin bulunduğu 300 Fransız yazar ve siyasetçi, şiddet ve Yahudi düşmanlığı yaydığı iddiasıyla Kur’an-ı Kerim'den 'bazı ayetlerin çıkarılmasını' talep etmişti.
Diyanet bu karara tepki göstermişti.