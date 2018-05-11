Gülen yapılanması operasyonu: 300 asker hakkında yakalama kararı
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Özet
- Gülen yapılanması operasyonu: 211’i muvazzaf 300 asker hakkında yakalama kararı
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Gülen yapılanması operasyonu: 211’i muvazzaf 300 asker hakkında yakalama kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne sızan Gülen yapılanması üyeleri oldukları gerekçesiyle 211’i muvazzaf 300 asker hakkında yakalama kararı çıkardı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca yürütülen soruşturma kapsamında listedeki 300 askerin evlerine yönelik arama kararı çıkarıldı.
Sabah 9 itibariyle 150 asker gözaltına alındı.