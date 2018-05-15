Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar rekor kırdı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın para piyasasına dair yaptığı açıklamaların ardından Türk lirası, Amerikan doları karşısında tarihinin en düşük seviyesini gördü.

Güne 4.36 seviyelerinden başlayan dolar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bloomberg International'a verdiği röportajın yayınlanmasının ardından TSİ 07:21'de 4.39 seviyesine kadar çıkarak rekor seviyelere ulaştı, euro da 5.2481 liraya kadar tırmandı.

Erdoğan mülakatta 24 Haziran'daki erken seçimde yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda, ekonomi ve para politikasında daha etkin bir rol oynayacağını söylemişti.

Erdoğan, seçimin Türkiye'yi başkanlık sistemine geçirmesinin ardından, Merkez Bankası'nın daha düşük faiz oranı çağrılarına uymak zorunda kalacağını da belirtti.

Erdoğan, "İnsanlar para politikaları yüzünden zor duruma düşünce, kimi sorumlu tutacaklar. Cumhurbaşkanını sorumlu tutacaklar. Cumhurbaşkanına hesap soracakları için para politikalarında daha etkin bir cumhurbaşkanı imajı vermeliyiz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamasının tamamı için tıklayın.

Doların yükselişini ABD'de 10 yıl vadeli tahvil faizlerinin yükselmesi de destekledi ve gelişen piyasa para birimlerinin çoğu dolar karşısında düştü.