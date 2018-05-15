Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar rekor kırdı
Özet
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın para politikalarına dair açıklamaları ardından dolar Türk lirası karşısında 4.39'u aşarak tarihinin en yüksek seviyesini gördü.
- İsrail'in dünkü protestolarda en az 58 Filistinli'yi öldürmesinin ardından Türkiye'de 3 günlük ulusal yas ilan edildi.
Canlı anlatım
Yazan Aylin Yazan
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Selahattin Demirtaş için tahliye başvurusu yapıldı
Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) cumhurbaşkanı adayı tutuklu Selahattin Demirtaş için avukatları tahliye başvurusunda bulundu.
Tahliye başvurusu Demirtaş'ın tutuklu olduğu dosyanın görüşüldüğü Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yapıldı.
HDP'nin eski eş genel başkanı Demirtaş, Kasım 2016'dan bu yana Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu.
Demirtaş, HDP Eş Başkanı Figen Yüksekdağ ve HDP'li 9 milletvekiliyle birlikte "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "terör örgütü üyesi olmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "örgüt adına suç işlemek" iddialarıyla gözaltına alınarak tutuklanmıştı.
Türkiye'de bayraklar Filistin için yarıya indirildi
İsrail askerlerinin dün Gazze'de en az 58 Filistinliyi öldürmesinin ardından, Türkiye'de 3 günlük yas ilan edildi ve ülke genelinde bayraklar yarıya indirildi.
Dün, ABD'nin İsrial Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımasını protesto eden Filistinlilere İsrail askerleri ateş açmış ve dronelarla göz yaşartıcı gaz atmıştı.
Filistin topraklarında bugün de İsrail'e karşı yeni protestolar ve olası şiddet olayları bekleniyor.
Bugün, Filistinliler'in Nakba-Felaket adını verdiği günün 70'inci yıldönümü. Nakba gününde İsrail'in 1948'de kurulmasından sonra yüzbinlerce Filistinli'nin bölgeden sürülmesi anılıyor.
Dolar, Türk lirası karşısında 4.39'u gördü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın para piyasasına dair yaptığı açıklamaların ardından Türk lirası, Amerikan doları karşısında tarihinin en düşük seviyesini gördü.
Güne 4.36 seviyelerinden başlayan dolar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bloomberg International'a verdiği röportajın yayınlanmasının ardından TSİ 07:21'de 4.39 seviyesine kadar çıkarak rekor seviyelere ulaştı, euro da 5.2481 liraya kadar tırmandı.
Erdoğan mülakatta 24 Haziran'daki erken seçimde yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda, ekonomi ve para politikasında daha etkin bir rol oynayacağını söylemişti.
Erdoğan, seçimin Türkiye'yi başkanlık sistemine geçirmesinin ardından, Merkez Bankası'nın daha düşük faiz oranı çağrılarına uymak zorunda kalacağını da belirtti.
Erdoğan, "İnsanlar para politikaları yüzünden zor duruma düşünce, kimi sorumlu tutacaklar. Cumhurbaşkanını sorumlu tutacaklar. Cumhurbaşkanına hesap soracakları için para politikalarında daha etkin bir cumhurbaşkanı imajı vermeliyiz" dedi.
Erdoğan'ın açıklamasının tamamı için tıklayın.
Doların yükselişini ABD'de 10 yıl vadeli tahvil faizlerinin yükselmesi de destekledi ve gelişen piyasa para birimlerinin çoğu dolar karşısında düştü.