Cari açık beklentilerin üzerinde geldi

Türkiye'de cari açık Mart ayında beklentilerinin üzerinde geldi. Cari işlemler açığı, 2017 yılının yılının mart ayına göre 1 milyar 695 milyon dolar artarak 4 milyar 812 milyon oldu. 2018 Mart ayı cari açık beklentisi 4.15 milyar dolardı. Cari açık, ocak-mart döneminde 16.4 milyar dolar olarak gerçekleşirken, on iki aylık cari işlemler açığı 55 milyar 380 milyon dolar olarak gerçekleşti.
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Cari açık beklentilerin üzerinde çıktı
Türkiye'de cari açık Mart ayında beklentilerinin üzerinde geldi. Cari işlemler açığı, 2017 yılının yılının mart ayına göre 1 milyar 695 milyon dolar artarak 4 milyar 812 milyon oldu.
2018 Mart ayı cari açık beklentisi 4.15 milyar dolardı.
Cari açık, ocak-mart döneminde 16.4 milyar dolar olarak gerçekleşirken, on iki aylık cari işlemler açığı 55 milyar 380 milyon dolar olarak gerçekleşti.