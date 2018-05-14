Cari açık beklentilerin üzerinde geldi

BBC

Türkiye'de cari açık Mart ayında beklentilerinin üzerinde geldi. Cari işlemler açığı, 2017 yılının yılının mart ayına göre 1 milyar 695 milyon dolar artarak 4 milyar 812 milyon oldu.

2018 Mart ayı cari açık beklentisi 4.15 milyar dolardı.

Cari açık, ocak-mart döneminde 16.4 milyar dolar olarak gerçekleşirken, on iki aylık cari işlemler açığı 55 milyar 380 milyon dolar olarak gerçekleşti.