Oyuncu Barış Atay gözaltına alındı - Türkiye'de Bugün

BBC

Oyuncu Barış Atay, İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, Atay'ın hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi.

Atay'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındığı öne sürüldü. Atay ifadesi alınmak üzere Vatan Caddesi'ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Avukat Efkan Bolaç da Twitter hesabından oyuncu Barış Atay'ın gözaltına alındığını duyurdu.

Bolaç, "Nihayet Barış Atay'ı gözaltına aldırmayı başardılar. Birilerine yargılanacaksın demek veya affetmiyorum demek ne zamandır suç oldu?" diye yazdı.

Bolaç Evrensel gazetesine yaptığı açıklamada, Atay'ın gözaltı nedeninin söylenmediğini ancak son günlerde yaşanan tartışmalar nedeniyle gözaltına alınmış olması ihtimalinin yüksek olduğunu ve evinde arama yapılmadığını belirtti.

Atay, Soma'da bir madenciyi tekmelerken fotoğrafı çekilen Başbakanlık Danışmanı Yusuf Yerkel'in özür mesajının ardından Twitter'dan "Hepiniz ağlayarak özür dileyeceksiniz. O gün geldiğinde; affedeni, acıyanı, yargılamaktan vazgeçeni de unutmayacağız! Yok öyle 'torunlarla emeklilik, hepimiz kardeşiz, kavga istemiyoruz' falan. Her şey yeni başlıyor. Bu ülkeye, insanına yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz" diye yazmıştı.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan da Atay'ın bu mesajının ardından dünkü yazısında İYİ Parti Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener ve CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'ye çağrı yapmış, ve"Sayın Muharrem İnce! Sayın Meral Akşener! Lütfen bu adama haddini bildiriniz!" diye yazmıştı.

Atay da Hakan'a verdiği yanıtta "Sen de yargılanacaksın Ahmet Hakan" demişti.