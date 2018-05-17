Muharrem İnce, seçilirse, Genelkurmay Başkanı Akar ile çalışmayacağını açıkladı - Türkiye'de bugün
Özet
- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Yalova Milletvekili Muharrem İnce, seçilirse, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile çalışmayacağını açıkladı
- Akaryakıt fiyatlarının sabit tutulabilmesi için hükümet ÖTV bazlı yeni bir fiyat ayarlama sistemini devreye sokuyor.
Canlı anlatım
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Hava Kuvvetleri'ne operasyon: 101 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'nden biri tuğgeneral 5'i albay 101 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
AA'nın haberine göre şüphelilerden 37'si gözaltına alındı.
Ahmet Hakan, Barış Atay'ı gözaltına alarak, emniyetin kendisini tetikçi durumuna düşürdüğünü yazdı
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Barış Atay'ı hedef alan yazısı sonrası oyuncunun gözaltına alınmasını gazetedeki köşesinden eleştirdi.
"Benim çağrım Muharrem İnce’yeydi, Meral Akşener’eydi." diyen Hakan, bu gözaltıyla polisin, kendisini tetikçi konumuna düşürdüğünü yazdı.
Ahmet Hakan, gözaltıyla "kutuplaştırmanın daha da derinleştirildiğini" ifade ederek, savcı ve polislere aradan çıkma çağrısı yaptı.
Ahmet Hakan'ın "bu adama haddini bildirin" yazısı sonrası gözaltına alınan Barış Atay, Çarşamba gününün ilerleyen saatlerinde serbest bırakıldı.
Barış Atay'ın sosyal medya hesabındaki paylaşımı nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek" iddiasıyla gözaltına alındığı belirtilmişti.
Akaryakıt fiyatlarındaki artış ÖTV ayarlaması ile sabitlenecek
Akaryakıt fiyatlarının sabit tutulabilmesi için hükümet ÖTV bazlı yeni bir ayarlama sistemini devreye sokuyor.
Buna göre, döviz ya da petrol fiyatlarına bağlı yükselişleri etkisizleştirmek için, benzinden alınan Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) indirim yapılacak.
Döviz ve petroldeki düşüşlere bağlı indirimlerde ise benzinden alınan ÖTV artırılarak akaryakıt fiyatlarının sabit tutulması planlanıyor.
Bakanlar Kurulu'nun bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan kararında bu konuda şöyle denildi:
Muharrem İnce, seçilirse Genelkurmay Başkanı Akar ile çalışmayacağını açıkladı
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Yalova Milletvekili Muharrem İnce, seçilirse, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile çalışmayacağını açıkladı
FOX televizyonu canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İnce, konu ile ilgili soruya şu yanıtı verdi:
Gazetecilerin, "Seçilirseniz ilişkiniz ne olacak?" şeklindeki sorusuna ise İnce, "Geçici süreli kendisiyle çalışırız, çok kısa süreli. O yapıdaki insanlarla çalışmam mümkün değil benim." yanıtını verdi.