Muharrem İnce, seçilirse, Genelkurmay Başkanı Akar ile çalışmayacağını açıkladı - Türkiye'de bugün

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Özet

  1. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Yalova Milletvekili Muharrem İnce, seçilirse, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile çalışmayacağını açıkladı
  2. Akaryakıt fiyatlarının sabit tutulabilmesi için hükümet ÖTV bazlı yeni bir fiyat ayarlama sistemini devreye sokuyor.

Canlı anlatım

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Hava Kuvvetleri'ne operasyon: 101 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'nden biri tuğgeneral 5'i albay 101 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

AA'nın haberine göre şüphelilerden 37'si gözaltına alındı.

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Ahmet Hakan, Barış Atay'ı gözaltına alarak, emniyetin kendisini tetikçi durumuna düşürdüğünü yazdı

Ahmet Hakan
Hürriyet

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Barış Atay'ı hedef alan yazısı sonrası oyuncunun gözaltına alınmasını gazetedeki köşesinden eleştirdi.

"Benim çağrım Muharrem İnce’yeydi, Meral Akşener’eydi." diyen Hakan, bu gözaltıyla polisin, kendisini tetikçi konumuna düşürdüğünü yazdı.

Ahmet Hakan, gözaltıyla "kutuplaştırmanın daha da derinleştirildiğini" ifade ederek, savcı ve polislere aradan çıkma çağrısı yaptı.

Ahmet Hakan'ın "bu adama haddini bildirin" yazısı sonrası gözaltına alınan Barış Atay, Çarşamba gününün ilerleyen saatlerinde serbest bırakıldı.

Barış Atay'ın sosyal medya hesabındaki paylaşımı nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek" iddiasıyla gözaltına alındığı belirtilmişti.

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Akaryakıt fiyatlarındaki artış ÖTV ayarlaması ile sabitlenecek

Boğaz Köprüsü
Getty Images

Akaryakıt fiyatlarının sabit tutulabilmesi için hükümet ÖTV bazlı yeni bir ayarlama sistemini devreye sokuyor.

Buna göre, döviz ya da petrol fiyatlarına bağlı yükselişleri etkisizleştirmek için, benzinden alınan Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) indirim yapılacak.

Döviz ve petroldeki düşüşlere bağlı indirimlerde ise benzinden alınan ÖTV artırılarak akaryakıt fiyatlarının sabit tutulması planlanıyor.

Bakanlar Kurulu'nun bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan kararında bu konuda şöyle denildi:

17 Mayıs tarihi itibarıyla bu karar eki listedeki malların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nca ilan edilen akaryakıt bayi satış fiyatlarına esas alınan yurtiçi rafineri çıkış fiyatlarında, bu tarihten itibaren, uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak meydana gelecek artış durumunda, söz konusu malların tabi olduğu özel tüketim vergisi tutarları, gerçekleşen artış kadar azalış yapılmak suretiyle; uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak meydana gelecek azalış durumunda, söz konusu malların tabi olduğu özel tüketim vergisi tutarları, 17 Mayıs tarihinde uygulanan özel tüketim vergisi tutarlarını geçmeyecek şekilde uygulanır."

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Muharrem İnce, seçilirse Genelkurmay Başkanı Akar ile çalışmayacağını açıkladı

Muharrem İnce
TBMM

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Yalova Milletvekili Muharrem İnce, seçilirse, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile çalışmayacağını açıkladı

FOX televizyonu canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İnce, konu ile ilgili soruya şu yanıtı verdi:

Ne işi var Genelkurmay Başkanı'nın, aday olur olmaz, Abdullah Gül'ün evinin bahçesine helikopterle iniyor. Kimsin sen? Sök apoletlerini, giy kravatını, aday ol çık karşımıza. Her şey siyasallaşmış."

Gazetecilerin, "Seçilirseniz ilişkiniz ne olacak?" şeklindeki sorusuna ise İnce, "Geçici süreli kendisiyle çalışırız, çok kısa süreli. O yapıdaki insanlarla çalışmam mümkün değil benim." yanıtını verdi.

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