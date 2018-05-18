Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Yeni bir çözüm süreci yok
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Özet
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Yeni bir çözüm süreci yok, Erdoğan geçmişin inkar ve ret politikalarını sonlandırdı
- MHP’nin aday listesi belli oldu: Ekmeleddin İhsanoğlu ve Oktay Vural yok
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bazı İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleri Filistin davasına yeterince sahip çıkmıyor
- İstanbul’da M1 hattı yenileniyor: 80 kilometre hızlı sürücüsüz trenler için ihale
Canlı anlatım
Yazan Onur Erem
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Bekir Bozdağ: Sayın İnce, alenen yalan söylüyorsunuz, Türkiye Gülen’in iadesini usulüne uygun olarak istedi
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye “alenen yalan söylüyorsunuz” dedi.
İnce’nin dün akşam ortaya attığı “Türkiye Fethullah Gülen’in iade talebini usulüne uygun olarak yapmadı” iddiasına yanıt veren Bozdağ “Türkiye’nin teröristbaşı ve 15 Temmuz Darbe Teşebbüsü’nün bir numaralı faili Gülen’i iade talebi, ABD ile Türkiye arasındaki ikili anlaşmaya uygundur. Teröristbaşı Gülen’in iade için geçici tutuklanması ve iade taleplerinde, bir eksiklik ya dayanlışlık yoktur” ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Gül’den yeni istihdam açıklaması: 15 binlik istihdam planımızı 25 bine çıkarıyoruz
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Twitter hesabından yeni istihdam olanaklarını duyurdu.
“Gençlerimize güzel bir haber vermek istiyorum” diyen Gül, “Adliyelerde, Bakanlık merkez teşkilatında, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 14 bin 611 personel istihdam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Gül açıklamasına şöyle devam etti:
“Adalet teşkilatını güçlendirmek için mütercim, mübaşir, infaz ve koruma memuru, cezaevi kâtibi, sağlık personeli, psikolog, sosyal çalışmacı, şoför gibi çeşitli kadrolara yapılacak alımların başvuruları 21 Mayıs - 11 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek.
“Daha önce 15 bin olarak duyurduğumuz istihdam planını da 10 bin ilave ile güncelleyerek toplam 25 bin yardımcı personel alımı için gerekli çalışmaları başlattık. Yılın ilk 4 ayında alınan 6.546 yardımcı personelimiz ile bu yıl 30 bini aşkın gencimizi istihdam edeceğiz."
Muharrem İnce: Cumhurbaşkanı olduğumda Suriye'de büyükelçilik açacağız
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kırklareli'ndeki mitingde konuşuyor:
"Bir yıldır Türkiye’de ABD büyükelçisi yoktur. Türkiye ABD’nin gözünde bir katiple idare edilecek ülke midir?
"Türkiye’nin Şam’da büyükelçisi yoktur. 4 milyon Suriyeli Türkiye’de, 40 milyar dolar para harcamışız ama ülkelerinde büyükelçimiz yok. Nasıl çözeceğiz bu sorunları?
"Cumhurbaşkanı olduğumda ABD ile ilişkiler büyükelçilik düzeyinde olacak, Suriye’de de büyükelçilik açacağız.
"Bugün Erdoğan Müslüman kardeşlerimizin Filistin’de öldürülmesiyle ilgili miting yapıyor.
"İsrail mallarını boykot edelim diyoruz, hayır. Anlaşmaları iptal edelim diyoruz, hayır. Büyükelçiyi geri çekecek misin, hayır. Yaptığı tek şey miting. Miting Filistin için değil, seçim içindir.
"Türkiye'de en düşük emekli maaşı ile en yüksek emekli maaşı arasında 9 kat fark olmuş. 6.500 TL de var, 860 TL de. Finlandiya’da bu fark iki kat."
Kırklareli ve Sinop valileri merkeze çekildi, dört ile yeni vali atandı
Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi ile Sinop Valisi Hasan İpek yeni atama kararıyla merkeze çekildi.
Kırklareli Valisi Çiftçi’nin Mudanya Kaymakamı olduğu dönemde tanıştığı Meltem Ö.’yü 4 kişiyle birlikte kaçırıp ormanlık alanda dövdüğüne yönelik haberleri basında yer almasının ardından, İçişleri Bakanlığı Şubat 2018'de Çiftçi hakkında soruşturma başlatmıştı.
Resmi Gazete'de bugün yayımlanan atama kararına göre İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Osman Bilgin Kırklareli Valiliği’ne; Sandıklı Kaymakamı Köksal Şakalar, Sinop Valiliği’ne; Mülkiye Başmüfettişi Hasan Şıldak, Burdur Valiliği’ne; Mülkiye Başmüfettişi İbrahim Akın ise Kırşehir Valiliği’ne atandı.
Kararlar 14 Mayıs'taki Bakanlar Kurulu'nda alınmıştı.
İstanbul’da M1 hattı yenileniyor: 80 kilometre hızlı sürücüsüz trenler için ihale
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentin ilk metrosu olan ve Yenikapı - Atatürk Havalimanı ile Yenikapı - Kirazlı arasında faaliyet gösteren M1 hafif raylı tren sisteminin yenileyecek.
DHA’ya konuşan İBB Raylı Sistemler Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü Elektromekanik İşler ve Sinyalizasyon Sistemleri Şefi Onur İlhan, 1989’da açılan bu hattın Kirazlı bölümünün Halkalı’ya uzatılmasıyla birlikte yolcu trafiğini kaldırmakta zorlanacağını, bu yüzden vagonları yenilemeye karar verdiklerini söyledi:
“Bunun ihalesini 8 Haziran 2018'de gerçekleştireceğiz. Bu hattımıza saatte 80 kilometre hıza ulaşan 272 vagona sahip sürücüsüz 68 tren temin edeceğiz. Bunun dışında bir ihalemiz daha var. Kapasite artışından ötürü hattımızın araçlarını yenileyecek olmamız, sinyalizasyon sisteminin de rehabilitasyonunu gerektirecek. Bununla ilgili ihalemiz de 12 Haziran 2018'de gerçekleştirilecek. Hattımız ihalelerin gerçekleştirilmesi ve yapılacak çalışmalarla 2 buçuk 3 yıl içerisinde tam sürücüsüz, tamamen yeni araçlarla Yenikapı-Havaalanı-Bağcılar-Halkalı arasında hizmet vermeye başlayacak.
İlhan, bu hattın Üsküdar-Çekmeköy ve Kabataş-Halkalı hattından sonra İstanbul’un üçüncü sürücüsüz hattı olacağını, mevcut hatta Vatan ve Sağmalcılar 2 adlı iki yeni durak ekleneceğini belirtti.
Karamollaoğlu: Altan Tan SP’den aday olacak herhalde
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, HDP Milletvekili Altan Tan’ın partilerinden aday olup olmayacağı sorusuna “Aday olacak herhalde. Bizim eski dönemde genel idare kurulu üyeliğimizi yaptı” diye yanıt verdi.
Cumhuriyet gazetesinden Sinan Tartanoğlu’na konuşan Karamollaoğlu, söylemlerinin kapitalizme karşı sosyal adalet arayışına bir yanıt olduğu için sol kesimden alaka gördüklerini söyledi.
Kendilerine medya ambargosu uygulandığını belirten Saadet Partisi lideri, AKP’nin Meclis’te çoğunluğunu kaybetmesi durumunda ANAP’tan daha hızlı çözülebileceğini öne sürdü.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bazı İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleri Filistin davasına yeterince sahip çıkmıyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında konuştu.
İsrail’in katliamlardan sorumlu olduğunu ve askerlerin hesap vermesi gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, “Bazı İslam İşbirliği Teşkilatı üyelerinin Filistin davasına yeterince sahip çıkmadığını görmek bizi üzüyor” dedi ve ekledi:
“Zirve sonunda kabul edeceğimiz bildiride, Filistin davasının ve Kudüs'ün konumunu bir kez daha vurgulayacağız. Bu konuda birlik olmalı ve başka ülkelerin ABD'yi takip etmelerini engellemeliyiz.
“ABD'nin adımı Ortadoğu'da barış sürecinin zeminini tahrip etti.”
MHP’nin aday listesi belli oldu: Ekmeleddin İhsanoğlu ve Oktay Vural yok
MHP’nin 24 Haziran seçimleri için milletvekili aday listesi belli oldu.
TBMM’deki 35 vekilinden 22’sini aday gösteren MHP, başvurmayan 5 vekil de dahil olmak üzere 13 vekili aday göstermedi.
Adaylık için başvuru yapmayan isimler arasında son cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısına CHP ve MHP’nin ortak adayı olarak çıkan Ekmeleddin İhsanoğlu da bulunuyor.
Başvurmasına rağmen aday gösterilmeyen isimler arasında ise eski grup başkan vekili ve MHP İzmir Milletvekili Oktay Vural da bulunuyor.
MHP’nin aday listesini bugün Yüksek Seçim Kurulu’na sunacağı belirtiliyor.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Yeni bir çözüm süreci yok, Erdoğan geçmişin inkar ve ret politikalarını sonlandırdı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gündeminde yeni bir çözüm süreci olmadığını söyledi.
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İlnur Çevik'in "seçimden sonra yeni bir çözüm süreci olabileceği" yönündeki açıklamasının ardından yazılı bir açıklama yayınlayan Kalın, “Sayın Cumhurbaşkanımız, hem Başbakanlığı hem de Cumhurbaşkanlığı döneminde Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün vatandaşlarının eşit haklara sahip bireyler olarak yaşaması için büyük bir mücadele vermiştir” dedi ve ekledi:
“Kürt kardeşlerimiz de diğer bütün bireyler gibi Türkiye Cumhuriyeti’nin eşit vatandaşlarıdır. Geçmişin ret, inkar ve asimilasyon politikaları Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortadan kaldırılmıştır. Kürtler dahil bütün vatandaşlarımızın PKK terör örgütünün zulüm ve baskısından kurtulması için verilen mücadele bundan sonra da kararlılıkla devam edecektir.”