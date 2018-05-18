Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Yeni bir çözüm süreci yok

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentin ilk metrosu olan ve Yenikapı - Atatürk Havalimanı ile Yenikapı - Kirazlı arasında faaliyet gösteren M1 hafif raylı tren sisteminin yenileyecek.

DHA’ya konuşan İBB Raylı Sistemler Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü Elektromekanik İşler ve Sinyalizasyon Sistemleri Şefi Onur İlhan, 1989’da açılan bu hattın Kirazlı bölümünün Halkalı’ya uzatılmasıyla birlikte yolcu trafiğini kaldırmakta zorlanacağını, bu yüzden vagonları yenilemeye karar verdiklerini söyledi:

“Bunun ihalesini 8 Haziran 2018'de gerçekleştireceğiz. Bu hattımıza saatte 80 kilometre hıza ulaşan 272 vagona sahip sürücüsüz 68 tren temin edeceğiz. Bunun dışında bir ihalemiz daha var. Kapasite artışından ötürü hattımızın araçlarını yenileyecek olmamız, sinyalizasyon sisteminin de rehabilitasyonunu gerektirecek. Bununla ilgili ihalemiz de 12 Haziran 2018'de gerçekleştirilecek. Hattımız ihalelerin gerçekleştirilmesi ve yapılacak çalışmalarla 2 buçuk 3 yıl içerisinde tam sürücüsüz, tamamen yeni araçlarla Yenikapı-Havaalanı-Bağcılar-Halkalı arasında hizmet vermeye başlayacak.

İlhan, bu hattın Üsküdar-Çekmeköy ve Kabataş-Halkalı hattından sonra İstanbul’un üçüncü sürücüsüz hattı olacağını, mevcut hatta Vatan ve Sağmalcılar 2 adlı iki yeni durak ekleneceğini belirtti.