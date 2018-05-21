Dolar/TL kurunda yeni rekor: 4,56
Haftanın ilk işlem gününde Dolar/TL kuru 4,56 seviyesinin üzerine çıkarak rekor tazeledi. 21 Mayıs 2018'de Türkiye'de olanları canlı sayfamızda aktarıyoruz.
Özet
- Haftanın ilk işlem gününde Dolar/TL kuru 4,56 seviyesinin üzerine çıkarak rekor tazeledi.
- HDP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Selahattin Demirtaş, attığı bir dizi tweette tutukluluğuna yol açan delillerin sahte olduğuna yönelik iddialarını kaleme aldı.
Canlı anlatım
Yazan Özge Özdemir
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Sağanak yağmur öncesi Bingöl- Diyarbakır karayolunda çakan şimşekler görüntülendi
Bingöl-Diyarbakır karayolunda dün akşam yağmur öncesi çakan şimşekler ortaya ilgi çekici görüntüler çıkardı.
Dün akşam saatlerinde Diyarbakır, Bingöl ve Elazığ'da sağanak yağmur başlamadan önce çakan şimşekler bu şekilde görüntülendi.
Çakan şimşeklerle ortalık gün gibi aydınlanırken, fotoğraf makinelerine ilginç kareler yansıdı.
Selahattin Demirtaş: Tutuklu 12 FETÖ savcısının ayrı ayrı hazırladıkları fezleke ve sahte delillerle halen tutukluyum
HDP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Selahattin Demirtaş, bugün attığı bir dizi tweette "Tutukluluğuma gerekçe yapılan sözde delillerin tamamının sahte olduğu, hepsinin FETÖ savcıları tarafından uydurulduğu ortaya çıktı" ifadesini kullanarak 'sahte delil' iddiasına yönelik bir mektup paylaştı.
Dolar/TL kurunda yeni rekor: 4,56
Haftanın ilk işlem gününde Dolar/TL kuru 4,56 seviyesinin üzerine çıkarak rekor tazeledi.
Dolardaki güçlenme eğilimi gelişmekte olan ülke para birimlerini baskılarken, yerel nedenlerle satış baskısı altında kalan dolar/TL haftaya 4,5693 ile yeni zirvede başladı.
ABD Doları, lira karşısında geçtiğimiz hafta 4,50 seviyesinin üzerine çıkarak rekor kırmıştı; haftayı ise 4.49 seviyelerinde kapadı.
Euro/TL kuru, 5,3583 seviyesine ulaşarak tüm zamanların rekorunu tazeledi.
Dolar/TL kurundaki bu yükseliş Merkez Bankası'nın müdahale edip etmeyeceği sorusunu akıllara getiriyor.