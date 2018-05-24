Türkiye'de bugün

Dolar/TL kuru Çarşamba günü Merkez Bankası'nın geç likidite penceresi faizini yüzde 13.5'tan yüzde 16,5'a yükseltmesinin ardından 4.57 seviyesine düşmüştü. Kur bu sabah 4.65'ün üzerinde seyrediyor.
Merkez Bankası'nın dün akşamki müdahalesi öncesi Dolar/TL kuru 4.92'ye ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırmıştı.
TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı bu yıl içinde yüzde 20'yi geçerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kurdaki artışı "Ülkemizde kurda yaşanan kısmi dalgalanma kesinlikle Türkiye'nin ekonomik gerçekleriyle uyumlu değildir." sözleriyle yorumlamıştı.
Kurdaki dalgalanma sadece ülkemizle ilgili değildir, küresel düzeyde yaşanan bir sorundur. Ortada üstesinden gelemeyeceğimiz bir sıkıntı da yoktur. Kısa vadede kurdaki dalgalanmanın önünü kesebilecek imkanlara da sahibiz" sözleriyle yorumlamıştı.
Siyasetçiler TL'deki değer kaybı ve faiz artışını nasıl yorumladı?
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: AK Parti hiçbir zaman kabahati kendilerinde bulmuyor
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi: Merkez Bankası Başkanı istifa etmeli
HDP Milletvekili Garo Paylan: Yine 'arkamdan iş çevirdiler' mi diyeceksiniz
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Dolar 4.80'i buldu. Vatan Partisi iktidarında paranın giriş çıkışını denetleyeceğiz. Türkiye’de Dolar ve Euro baskı… twitter.com/i/web/status/9…
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: Dolar yasaklansın
MHP'li Aycan: Cumhurbaşkanı para politikalarına müdahale etmese daha iyi olur
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan, partilerinin ekonomi politikalarının hükümetle farklı olduğunu söyledi. Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki iftar programında konuşan Aycan partilerinin hâlâ bir muhalefet partisi olduğunu söylerken "Dolar, dünya piyasalarında değer kazanıyor. ABD'nin para politikası değişti. Doları çekiyor ve faiz oranlarını yükseltti. Genel anlamda tabi bu doların dünyada değer kazanmasına sebep oldu ama bizim de yanlışlarımız var. Söylüyorum, Sayın Cumhurbaşkanını eleştirmek için söylemiyorum ama para politikalarına müdahale ediyor. Bence etmese daha iyi olur. Merkez Bankası'nın para politikalarına karışmamak lazım" dedi.
Canlı anlatım
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Dolar/TL kuru 4.65'in üzerinde seyrediyor
Dolar/TL kuru Çarşamba günü Merkez Bankası'nın geç likidite penceresi faizini yüzde 13.5'tan yüzde 16,5'a yükseltmesinin ardından 4.57 seviyesine düşmüştü. Kur bu sabah 4.65'ün üzerinde seyrediyor.
Merkez Bankası'nın dün akşamki müdahalesi öncesi Dolar/TL kuru 4.92'ye ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırmıştı.
TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı bu yıl içinde yüzde 20'yi geçerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kurdaki artışı "Ülkemizde kurda yaşanan kısmi dalgalanma kesinlikle Türkiye'nin ekonomik gerçekleriyle uyumlu değildir." sözleriyle yorumlamıştı.
Siyasetçiler TL'deki değer kaybı ve faiz artışını nasıl yorumladı?
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: AK Parti hiçbir zaman kabahati kendilerinde bulmuyor
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi: Merkez Bankası Başkanı istifa etmeli
HDP Milletvekili Garo Paylan: Yine 'arkamdan iş çevirdiler' mi diyeceksiniz ›
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: Dolar yasaklansın
MHP'li Aycan: Cumhurbaşkanı para politikalarına müdahale etmese daha iyi olur
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan, partilerinin ekonomi politikalarının hükümetle farklı olduğunu söyledi. Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki iftar programında konuşan Aycan partilerinin hâlâ bir muhalefet partisi olduğunu söylerken "Dolar, dünya piyasalarında değer kazanıyor. ABD'nin para politikası değişti. Doları çekiyor ve faiz oranlarını yükseltti. Genel anlamda tabi bu doların dünyada değer kazanmasına sebep oldu ama bizim de yanlışlarımız var. Söylüyorum, Sayın Cumhurbaşkanını eleştirmek için söylemiyorum ama para politikalarına müdahale ediyor. Bence etmese daha iyi olur. Merkez Bankası'nın para politikalarına karışmamak lazım" dedi.