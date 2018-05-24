Türkiye'de bugün

DHA

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan, partilerinin ekonomi politikalarının hükümetle farklı olduğunu söyledi. Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki iftar programında konuşan Aycan partilerinin hâlâ bir muhalefet partisi olduğunu söylerken "Dolar, dünya piyasalarında değer kazanıyor. ABD'nin para politikası değişti. Doları çekiyor ve faiz oranlarını yükseltti. Genel anlamda tabi bu doların dünyada değer kazanmasına sebep oldu ama bizim de yanlışlarımız var. Söylüyorum, Sayın Cumhurbaşkanını eleştirmek için söylemiyorum ama para politikalarına müdahale ediyor. Bence etmese daha iyi olur. Merkez Bankası'nın para politikalarına karışmamak lazım" dedi.