Erdoğan: Ehliyet, liyakat prensiplerimize dikkat etmeyenleri listeye almadık

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Denizbank'a ait hisselerin yüzde 99,85'i, Emirates NBD'ye 14,6 milyar liraya satıldı. Emirates NBD körfez ülkelerinin önde gelen bankalarından.

KAP’a yapılan açıklamada Denizbank’ın 31 Ekim 2017’den işlemin kapanış tarihine kadar sürecek dönemde elde ettiği karın Emirates NBD hesabına yazılacağı, işlemin bu yıl içinde tamamlanmasının beklendiği belirtildi.

2013'te Sberbank Denizbank'ı yaklaşık 3 milyar euro'ya satın almıştı.