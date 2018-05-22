Erdoğan: Ehliyet, liyakat prensiplerimize dikkat etmeyenleri listeye almadık

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Özet

  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parlamento’daki prensiplerimize dikkat etmemiş isimleri listeye almadık
  2. Denizbank, Emirates NBD'ye 3,2 milyar dolara satıldı
  3. İYİ Parti lideri Akşener: Mitingimizi 10 saniye gösteren kanalda işten atılmalar oldu

Canlı anlatım

Yazan Öykü Altuntaş

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Dolar/TL 4,55'in altına düştü

dolar lira
Getty Images

Sabah saatlerinde 4,59'lara kadar yükselen Dolar/TL, yönünü aşağı çevirerek 4,55 seviyesine geriledi.

Son 5 gün içerisine lira, dolar karşısında yüzde 2,45 ile en çok değer kaybeden gelişen para birimi olmuştu.

ABD Hazine Bakanlığı'nın Çin ile ticaret savaşının askıya alındığını açıklamasının ardından küresel piyasaların etkisiyle kur gevşedi.

Euro 5,37 – 5,38 lira, sterlin de 6,12 – 6,13 aralığından işlem görüyor.

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Denizbank, Emirates NBD'ye 14,6 milyar liraya satıldı

denizbank
denizbank

Denizbank'a ait hisselerin yüzde 99,85'i, Emirates NBD'ye 14,6 milyar liraya satıldı. Emirates NBD körfez ülkelerinin önde gelen bankalarından.

KAP’a yapılan açıklamada Denizbank’ın 31 Ekim 2017’den işlemin kapanış tarihine kadar sürecek dönemde elde ettiği karın Emirates NBD hesabına yazılacağı, işlemin bu yıl içinde tamamlanmasının beklendiği belirtildi.

2013'te Sberbank Denizbank'ı yaklaşık 3 milyar euro'ya satın almıştı.

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erdogan
reuters

Türkiye'de yaşanan sıcak gelişmeleri aktardığımız canlı anlatım sayfamıza hoşgeldiniz.

24 Haziran seçimleri için partilerin hazırladığı milletvekili aday listeleri, gündemin başlıca konularından.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Bosna ziyareti dönüşü uçakta gazetecilere AKP'nin listesini yorumladı. Hürriyet'in haberine göre "ehliyet, liyakat önemli" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

Parlamento’daki prensiplerimize dikkat etmemiş, devamda hassasiyet göstermemiş arkadaşlarımızı listelere koymadık, koymuyoruz."

Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili adayları: Beş bakan liste dışı

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