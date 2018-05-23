Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi: Geç likidite penceresi yüzde 16,5 oldu

Hürriyet

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, dün akşam Artı TV'ye yaptığı açıklamaların kesilerek kullanıldığını ve sorulara verdiği yanıtların bağlamından koparıldığını savundu.

Erdem "Zaman gazetesi ziyareti ile ilgili sorulan soruda; o gün basın çalışanları ve gazetecilik yapmaya çalışanlar için rutin olarak tüm gazeteleri ziyaret kararına binaen verdiğim cevap zaten bilinen ve konuşulan bir hadisedir. Yaklaşık 1 yıl önce Sn.Dursun Çiçek, Ahmet Hakan ile yaptığı söyleşide bunu ifade etmiştir. Yani ne CHP, ne de Sn.Kılıçdaroğlu töhmet altında bırakılamaz. Bu yanlı ve kötü niyetli tutumu tekzip ettiğimi bildiririm." dedi.

Erdem, kendisine sorulan diğer sorunun MİT tırları tutanaklarını nasıl temin ettiği şekline olduğunu vurgularken, "Sayın Bülent Tezcan, 2014 senesinde bir basın açıklamasıyla bu tutanakları göstermiştir. Bu bir suç değil, sn.Tezcan’ın sorumlu siyaset anlayışından kaynaklı vekillik vazifesidir. O basın açıklaması ile aleni hale gelen bu evrakları ben de temin edip okudum. Bu açık, basının önünde gerçekleşen bir hadisedir. Sanki, gizli kapaklı bir iş olmuş ve ben bunu söylüyorum gibi yansıtılan hadise gerçekdışıdır." diye konuştu.