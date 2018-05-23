Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi: Geç likidite penceresi yüzde 16,5 oldu

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, para politikasının güvenilirliğini yeniden inşa etmek ve yatırımcının güvenini kazanmanın zamanının geldiğini söyledi.
Şimşek Twitter'da paylaştığı mesajda ayrıca şunları vurguladı:
"Hükümet cari açığı ve Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele çabalarına yardımcı olmak için mali disipline ve yapısal reformları hızlandırmaya bağlıdır.
Merkez Bankası Başkanı ve Para Politikası Kurulu üyeleri Lira'daki değer kaybını durdurmak ve fiyat istikrarını sağlamak için gerekenleri yapmaları konusunda tam desteğime sahiptir. Türkiye'nin makroekonomik sorunlarının hiçbiri aşılamaz değildir. Geçmişte bu sorunları çözdük, yeniden çözebiliriz."
Eren Erdem: Hakkımda yazılanlar gerçeği yansıtmıyor
CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, dün akşam Artı TV'ye yaptığı açıklamaların kesilerek kullanıldığını ve sorulara verdiği yanıtların bağlamından koparıldığını savundu.
Erdem "Zaman gazetesi ziyareti ile ilgili sorulan soruda; o gün basın çalışanları ve gazetecilik yapmaya çalışanlar için rutin olarak tüm gazeteleri ziyaret kararına binaen verdiğim cevap zaten bilinen ve konuşulan bir hadisedir. Yaklaşık 1 yıl önce Sn.Dursun Çiçek, Ahmet Hakan ile yaptığı söyleşide bunu ifade etmiştir. Yani ne CHP, ne de Sn.Kılıçdaroğlu töhmet altında bırakılamaz. Bu yanlı ve kötü niyetli tutumu tekzip ettiğimi bildiririm." dedi.
Erdem, kendisine sorulan diğer sorunun MİT tırları tutanaklarını nasıl temin ettiği şekline olduğunu vurgularken, "Sayın Bülent Tezcan, 2014 senesinde bir basın açıklamasıyla bu tutanakları göstermiştir. Bu bir suç değil, sn.Tezcan’ın sorumlu siyaset anlayışından kaynaklı vekillik vazifesidir. O basın açıklaması ile aleni hale gelen bu evrakları ben de temin edip okudum. Bu açık, basının önünde gerçekleşen bir hadisedir. Sanki, gizli kapaklı bir iş olmuş ve ben bunu söylüyorum gibi yansıtılan hadise gerçekdışıdır." diye konuştu.
TCMB geç likidite penceresini yüzde 13,5'den yüzde 16,5'e yükseltti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geç likidite penceresini yüzde 13.5'den yüzde 16.5'ye yükseltti.
Olağanüstü toplanan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında marjinal fonlama oranı yüzde 9,25, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 7,25 düzeyinde sabit tutuldu.
Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası’nda saat 16.00–17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0 düzeyinde sabit tutulurken, borç verme faiz oranı yüzde 13,5’ten yüzde 16,5’e yükseltilmiştir.
Yakın dönemde piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumları ve enflasyon beklentilerinde süregelen yükseliş genel fiyatlama davranışlarına dair riskleri artırmıştır. Bu çerçevede Kurul, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar vermiştir.
Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir.
Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır.
Son dakikaMerkez Bankası Para Politikası Kurulu olağanüstü toplandı
CHP milletvekili Eren Erdem'e soruşturma açıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Milletvekili Eren Erdem'in dün bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlattı.
Hürriyet gazetesinin haberien göre başsavcılık, Erdem'in dün bir televizyon programa telefonla bağlanarak yaptığı açıklamalar ve verdiği bilgiler doğrultusunda soruşturma başlattı.
Erdem bir televizyon konuşmasına telefonla bağlanarak şu açıklamayı yapmıştı;
"Benim hakkımda FETÖ'ye üye olmamakla birlikte yardım etmek şeklinde bir suçlamayla soruşturma açmışlar. Bunu da iki temel nedene bağlamışlar. Birincisi MİT TIR'ları tutanaklarının bende olması ve bununla ilgili attığım tweet'ler. Diğeri de Zaman gazetesi ve benzer kurumların önüne gitmek.
Ben CHP Medya Komisyonu üyesiyim. Herhangi bir gazeteye gittiğim zaman kafama göre gitmem. Benim gideceğim her gazetede bir talimat vardır, partimin bir iradesi vardır. O gün de Zaman gazetesinin önüne genel başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun Enis Berberoğlu'na verdiği talimatla gittik.
Diğeri de MİT TIR'ları davası hususunda yaşanan hadise. Yarın biz bunu savcılara da söyleyeceğiz. Bu tutanakları ben genel başkan yardımcımız Bülent Tezcan'dan temin ederek tweet'ler attım."
KKTC Başbakanı Erhürman: Euro'ya geçileceği gibi bir açıklamam olmadı
KKTC Başbakanı Tufan Erhürman "TL'deki değer kaybı bizleri 10 kat fazla etkiliyor" dedi.
Bloomberg HT'nin yayınına katılan Erhürman Euro'ya geçileceğine dair bir açıklama yapmadığını belirten Erhürman "Euro'ya geçmek bizim için doğru olacak gibi görünmüyor. Kur sabitlemesi de gündemimizde. Tüm ihtimalleri değerlendirmek zorundayız" diye konuştu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Alaattin Çakıcı'yı hastanede ziyaret etti
İnce'den Erdoğan'a çağrı: Ekonomi kurmaylarınızı lütfen gözden geçirin
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Lütfen size yanlış bilgiler veren danışmanlarınızı, ekonomiyle ilgili kurmaylarınızı lütfen gözden geçirin, size yalan söyleyenleri bir an önce etrafınızdan uzaklaştırın" dedi.
Erzincan mitinginde konuşan İnce gündemi mitinge gelmeden önce ekonomi kurmaylarıyla toplantı yaptığını belirtti ve Doları durduramazlarsa hep birlikte batacağız" diye konuştu.
İnce ayrıca "Ekonomi batıyor. Duvara toslamak üzereyiz. 16 senede başaramayadıklarını yine başaramayacaklar" ifadelerini kullandı.
Bozdağ: Dolarla oynayarak seçim sonucunu değiştirmeye çalışan varsa aldanıyor
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Türk Lirası'nın değer kaybı konusunda yaptığı açıklamada "Dolarla oynayarak milletin cebine, millete zarar verecek sonuçlar ortaya koyarak, bu seçimin sonuçlarını değiştireceğini düşünenler varsa aldanıyorlar. Millet oyunu gördü, oyuncuyu da gördü. Millet kuklayı da gördü, kuklacıları da gördü. Onlara fırsat ve izin vermeyecektir. Allah'ın izniyle 24 Haziran yeni bir gün olacağı gibi yeni bir dönemin de başlangıcı olacaktır." dedi.
Ekonomi Bakanı Zeybekçi: En doğru hamlenin en uygun zamanda yapılacağına inancım tam
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türk Lirası'nın değer kaybı konusunda "Sağlıksız fiyat oluşumları yaşanmakta. En doğru hamlenin en uygun zamanda yapılacağına güvenim tam. Mali disiplinden ödün verilmeyecek" dedi.
Halkbank Genel Müdürü Arslan: Kurdaki hareketler gerçeği yansıtmıyor
Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, döviz kurundaki hareketlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Bloomberg HT'de TL'nin değer kaybı konusunda açıklamalarda bulunan Halkbank Genel Arslan, "Dövizde yaşanan hareketlilik bugüne ya da son bir haftaya ait değil. Son birkaç aydır yurtdışı kaynaklı dalgalanmalara şahit oluk. Birincisi, ABD'de faizlerin yükseliş trendine girmesi ve ABD tahvil faizlerinin yüzde 3'ün üzerine çıkması. İkincisi gelişmekte olan ülkelerde yerel paraların değer kaybı, üçüncüsü de petroldeki artış. Bu üçlü mekanizma bir araya geldiğinde biz de etkilendik" diye konuştu.
Arslan ayrıca "Kurdaki hareketler gerçeği yansıtmıyor, bir takım kesimler panik havası yaratmaya çalışıyor. Bu tür kısa dönemli dalgalanmaları geçmişte de çok gördük. Sakin olmakta fayda var" ifadelerini kullandı.
Yiğit Bulut: Kriz tellalarına kulak vermeyin
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekonomi Başdanışmanlarından ve Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, Star gazetesindeki yazısında "Türkiye'de bir ekonomik kriz havası yaratılmaya çalışıldığını savundu ve bunlara kulak verilmemesi gerektiğini" vurguladı.
Tahtakale'de döviz alım satımı durdu
TL'nin dolar karşısındaki değerinin 4,92'yle yeni bir rekor kırmasının ardından İstanbul-Tahtakale'deki bazı dövizciler tabela kapattı ve döviz büfelerinde yani döviz alım ve satışını kısa süreli durdurduğu görüldü.
Ekonomist Dani Rodrik: Üç seçenek var; Dolar satmak, Faiz artışı ya da sermaye kontrolü
Özel sektörün dış borcu TL cinsinden 1 haftada 112 milyar TL arttı
Türk Litrası'nın ABD Doları'ndaki değer kaybı son bir haftada yüzde 10'un üzerine çıkmış durumda.
Kredi derecelendirme kuruluşlarının uyarılarında, TL'deki değer kaybının yüksek dış borç yükü bulunan özel sektör üzerinde baskı yaptığı ifade edilmişti.
222 milyar $ seviyesinde bulunan özel sektör net döviz açık pozisyonu, TL'nin son bir haftada yaşadığı değer kaybı nedeniyle döviz borcu bulunan firmalar üzerindeki baskı artıyorözel
Özel sektörün net döviz açık pozisyonu TL cinsinden bakıldığında, son bir haftada 112 milyar TL artmış durumda.
Tüketici güven endeksi düştü
Türkiye İstatistik Kurumu ve Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan Tüketici Güven Endeksi, Mayıs ayında bir önceki aya göre %2,8 oranında azaldı, Nisan ayında 71,9 olan endeks Mayıs ayında 69,9 oldu
Türk Lirası'ndaki değer kaybı Twitter'da başlıca gündem maddesi
Türk Lirası'nın dolar karşısındaki değer kaybı Türkiye'deki Twitter'da gündeminde de en çok konuşulan başlıklardan. Dolar 4,80 etiketi Twitter'daki birinci başlık.
Türk Lirası gün içinde yüzde 4,49 değer kaybetti
Türk lirasının dolar karşısındaki değer kaybı devam ederken, TL/Dolar kuru 4,8880 oldu. Böylece TL gün içinde yüzde 4,49 değer kaybetmiş oldu. TL/Euro kuru ise 5.6734.
Canlı anlatım
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Şimşek: Para politikasının güvenirliğini yeniden inşa ve yatırımcının güvenini yeniden kazanma zamanı geldi
Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, para politikasının güvenilirliğini yeniden inşa etmek ve yatırımcının güvenini kazanmanın zamanının geldiğini söyledi.
Şimşek Twitter'da paylaştığı mesajda ayrıca şunları vurguladı:
"Hükümet cari açığı ve Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele çabalarına yardımcı olmak için mali disipline ve yapısal reformları hızlandırmaya bağlıdır.
Merkez Bankası Başkanı ve Para Politikası Kurulu üyeleri Lira'daki değer kaybını durdurmak ve fiyat istikrarını sağlamak için gerekenleri yapmaları konusunda tam desteğime sahiptir. Türkiye'nin makroekonomik sorunlarının hiçbiri aşılamaz değildir. Geçmişte bu sorunları çözdük, yeniden çözebiliriz."
Eren Erdem: Hakkımda yazılanlar gerçeği yansıtmıyor
CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, dün akşam Artı TV'ye yaptığı açıklamaların kesilerek kullanıldığını ve sorulara verdiği yanıtların bağlamından koparıldığını savundu.
Erdem "Zaman gazetesi ziyareti ile ilgili sorulan soruda; o gün basın çalışanları ve gazetecilik yapmaya çalışanlar için rutin olarak tüm gazeteleri ziyaret kararına binaen verdiğim cevap zaten bilinen ve konuşulan bir hadisedir. Yaklaşık 1 yıl önce Sn.Dursun Çiçek, Ahmet Hakan ile yaptığı söyleşide bunu ifade etmiştir. Yani ne CHP, ne de Sn.Kılıçdaroğlu töhmet altında bırakılamaz. Bu yanlı ve kötü niyetli tutumu tekzip ettiğimi bildiririm." dedi.
Erdem, kendisine sorulan diğer sorunun MİT tırları tutanaklarını nasıl temin ettiği şekline olduğunu vurgularken, "Sayın Bülent Tezcan, 2014 senesinde bir basın açıklamasıyla bu tutanakları göstermiştir. Bu bir suç değil, sn.Tezcan’ın sorumlu siyaset anlayışından kaynaklı vekillik vazifesidir. O basın açıklaması ile aleni hale gelen bu evrakları ben de temin edip okudum. Bu açık, basının önünde gerçekleşen bir hadisedir. Sanki, gizli kapaklı bir iş olmuş ve ben bunu söylüyorum gibi yansıtılan hadise gerçekdışıdır." diye konuştu.
TCMB geç likidite penceresini yüzde 13,5'den yüzde 16,5'e yükseltti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geç likidite penceresini yüzde 13.5'den yüzde 16.5'ye yükseltti.
Olağanüstü toplanan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında marjinal fonlama oranı yüzde 9,25, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 7,25 düzeyinde sabit tutuldu.
Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası’nda saat 16.00–17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0 düzeyinde sabit tutulurken, borç verme faiz oranı yüzde 13,5’ten yüzde 16,5’e yükseltilmiştir.
Son dakikaMerkez Bankası Para Politikası Kurulu olağanüstü toplandı
CHP milletvekili Eren Erdem'e soruşturma açıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Milletvekili Eren Erdem'in dün bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlattı.
Hürriyet gazetesinin haberien göre başsavcılık, Erdem'in dün bir televizyon programa telefonla bağlanarak yaptığı açıklamalar ve verdiği bilgiler doğrultusunda soruşturma başlattı.
Erdem bir televizyon konuşmasına telefonla bağlanarak şu açıklamayı yapmıştı;
"Benim hakkımda FETÖ'ye üye olmamakla birlikte yardım etmek şeklinde bir suçlamayla soruşturma açmışlar. Bunu da iki temel nedene bağlamışlar. Birincisi MİT TIR'ları tutanaklarının bende olması ve bununla ilgili attığım tweet'ler. Diğeri de Zaman gazetesi ve benzer kurumların önüne gitmek.
Ben CHP Medya Komisyonu üyesiyim. Herhangi bir gazeteye gittiğim zaman kafama göre gitmem. Benim gideceğim her gazetede bir talimat vardır, partimin bir iradesi vardır. O gün de Zaman gazetesinin önüne genel başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun Enis Berberoğlu'na verdiği talimatla gittik.
Diğeri de MİT TIR'ları davası hususunda yaşanan hadise. Yarın biz bunu savcılara da söyleyeceğiz. Bu tutanakları ben genel başkan yardımcımız Bülent Tezcan'dan temin ederek tweet'ler attım."
KKTC Başbakanı Erhürman: Euro'ya geçileceği gibi bir açıklamam olmadı
KKTC Başbakanı Tufan Erhürman "TL'deki değer kaybı bizleri 10 kat fazla etkiliyor" dedi.
Bloomberg HT'nin yayınına katılan Erhürman Euro'ya geçileceğine dair bir açıklama yapmadığını belirten Erhürman "Euro'ya geçmek bizim için doğru olacak gibi görünmüyor. Kur sabitlemesi de gündemimizde. Tüm ihtimalleri değerlendirmek zorundayız" diye konuştu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Alaattin Çakıcı'yı hastanede ziyaret etti
İnce'den Erdoğan'a çağrı: Ekonomi kurmaylarınızı lütfen gözden geçirin
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Lütfen size yanlış bilgiler veren danışmanlarınızı, ekonomiyle ilgili kurmaylarınızı lütfen gözden geçirin, size yalan söyleyenleri bir an önce etrafınızdan uzaklaştırın" dedi.
Erzincan mitinginde konuşan İnce gündemi mitinge gelmeden önce ekonomi kurmaylarıyla toplantı yaptığını belirtti ve Doları durduramazlarsa hep birlikte batacağız" diye konuştu.
İnce ayrıca "Ekonomi batıyor. Duvara toslamak üzereyiz. 16 senede başaramayadıklarını yine başaramayacaklar" ifadelerini kullandı.
Bozdağ: Dolarla oynayarak seçim sonucunu değiştirmeye çalışan varsa aldanıyor
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Türk Lirası'nın değer kaybı konusunda yaptığı açıklamada "Dolarla oynayarak milletin cebine, millete zarar verecek sonuçlar ortaya koyarak, bu seçimin sonuçlarını değiştireceğini düşünenler varsa aldanıyorlar. Millet oyunu gördü, oyuncuyu da gördü. Millet kuklayı da gördü, kuklacıları da gördü. Onlara fırsat ve izin vermeyecektir. Allah'ın izniyle 24 Haziran yeni bir gün olacağı gibi yeni bir dönemin de başlangıcı olacaktır." dedi.
Ekonomi Bakanı Zeybekçi: En doğru hamlenin en uygun zamanda yapılacağına inancım tam
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türk Lirası'nın değer kaybı konusunda "Sağlıksız fiyat oluşumları yaşanmakta. En doğru hamlenin en uygun zamanda yapılacağına güvenim tam. Mali disiplinden ödün verilmeyecek" dedi.
Halkbank Genel Müdürü Arslan: Kurdaki hareketler gerçeği yansıtmıyor
Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, döviz kurundaki hareketlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Bloomberg HT'de TL'nin değer kaybı konusunda açıklamalarda bulunan Halkbank Genel Arslan, "Dövizde yaşanan hareketlilik bugüne ya da son bir haftaya ait değil. Son birkaç aydır yurtdışı kaynaklı dalgalanmalara şahit oluk. Birincisi, ABD'de faizlerin yükseliş trendine girmesi ve ABD tahvil faizlerinin yüzde 3'ün üzerine çıkması. İkincisi gelişmekte olan ülkelerde yerel paraların değer kaybı, üçüncüsü de petroldeki artış. Bu üçlü mekanizma bir araya geldiğinde biz de etkilendik" diye konuştu.
Arslan ayrıca "Kurdaki hareketler gerçeği yansıtmıyor, bir takım kesimler panik havası yaratmaya çalışıyor. Bu tür kısa dönemli dalgalanmaları geçmişte de çok gördük. Sakin olmakta fayda var" ifadelerini kullandı.
Yiğit Bulut: Kriz tellalarına kulak vermeyin
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekonomi Başdanışmanlarından ve Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, Star gazetesindeki yazısında "Türkiye'de bir ekonomik kriz havası yaratılmaya çalışıldığını savundu ve bunlara kulak verilmemesi gerektiğini" vurguladı.
Tahtakale'de döviz alım satımı durdu
TL'nin dolar karşısındaki değerinin 4,92'yle yeni bir rekor kırmasının ardından İstanbul-Tahtakale'deki bazı dövizciler tabela kapattı ve döviz büfelerinde yani döviz alım ve satışını kısa süreli durdurduğu görüldü.
Ekonomist Dani Rodrik: Üç seçenek var; Dolar satmak, Faiz artışı ya da sermaye kontrolü
Özel sektörün dış borcu TL cinsinden 1 haftada 112 milyar TL arttı
Türk Litrası'nın ABD Doları'ndaki değer kaybı son bir haftada yüzde 10'un üzerine çıkmış durumda.
Kredi derecelendirme kuruluşlarının uyarılarında, TL'deki değer kaybının yüksek dış borç yükü bulunan özel sektör üzerinde baskı yaptığı ifade edilmişti.
222 milyar $ seviyesinde bulunan özel sektör net döviz açık pozisyonu, TL'nin son bir haftada yaşadığı değer kaybı nedeniyle döviz borcu bulunan firmalar üzerindeki baskı artıyorözel
Özel sektörün net döviz açık pozisyonu TL cinsinden bakıldığında, son bir haftada 112 milyar TL artmış durumda.
Tüketici güven endeksi düştü
Türkiye İstatistik Kurumu ve Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan Tüketici Güven Endeksi, Mayıs ayında bir önceki aya göre %2,8 oranında azaldı, Nisan ayında 71,9 olan endeks Mayıs ayında 69,9 oldu
Türk Lirası'ndaki değer kaybı Twitter'da başlıca gündem maddesi
Türk Lirası'nın dolar karşısındaki değer kaybı Türkiye'deki Twitter'da gündeminde de en çok konuşulan başlıklardan. Dolar 4,80 etiketi Twitter'daki birinci başlık.
Türk Lirası gün içinde yüzde 4,49 değer kaybetti
Türk lirasının dolar karşısındaki değer kaybı devam ederken, TL/Dolar kuru 4,8880 oldu. Böylece TL gün içinde yüzde 4,49 değer kaybetmiş oldu. TL/Euro kuru ise 5.6734.