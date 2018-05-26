Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı CHP'nin seçim bildirgesinde neler var?
Türkiye'de yaşanan sıcak gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
Özet
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin seçim beyannamesini açıkladı.
- CHP bildirgesinde beş temel sorun: Hak, hukuk, adalet; eğitim, ekonomi, toplumsal barış ve dış politika
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da mitinge katılacak
- MHP lideri Devlet Bahçeli'nin katılımıyla partinin adayları tanıtılacak
- Ankara'da MHP’lilerin seçim çalışması yapan Saadet Partililere saldırdığı iddia ediliyor
Canlı anlatım
time_stated_uk
CHP aday listesi tanıtılıyor
Kılıçdaroğlu seçim beyannamesini açıkladı.
Beyannamede ekonomi, tarım ve eğitimle ilgili vaatler ön plandaydı. Ardından CHP'li adayların tanıtımına geçildi.
Aday listesiyle ilgili ayrıntılar erken seçim dosyamızda:
Kılıçdaroğlu: Kürt sorununu 4 yıl içinde çözeceğiz
"Telefonla konuşurken korkuyorsan, bu ülkede diktatörlük vardır"
Kılıçdaroğlu: Üniversiteler baskıdan kurtulacak, öğrenciler yönetimde söz sahibi olacak
Kılıçdaroğlu: Tarım teknolojileri liseleri kuracağız
'Çiftçiyi yeniden milletin efendisi yapacağız'
Kılıçdaroğlu: Türkiye tek adam rejimi değil demokrasi istiyor
Kılıçdaroğlu seçim bildirgesini açıklıyor:
Türkiye'de yaşanan sıcak gelişmeleri aktardığımız canlı anlatım sayfamıza hoşgeldiniz.
24 Haziran erken seçimleri yaklaşırken yoğun bir Cumartesi bizi bekliyor.
CHP ve MHP'nin aday tanıtım toplantıları bugün.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu birazdan partisinin seçim beyannamesini açıklayacak. CHP bildirgesinin sloganı, ‘Millet için geliyoruz’.
MHP'nin toplantısı da partinin lideri Devlet Bahçeli'nin katılımıyla gerçekleşecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, Erzurum'da bir mitinge katılacak.