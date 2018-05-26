Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı CHP'nin seçim bildirgesinde neler var?

Türkiye'de yaşanan sıcak gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.

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Özet

  1. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin seçim beyannamesini açıkladı.
  2. CHP bildirgesinde beş temel sorun: Hak, hukuk, adalet; eğitim, ekonomi, toplumsal barış ve dış politika
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da mitinge katılacak
  4. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin katılımıyla partinin adayları tanıtılacak
  5. Ankara'da MHP’lilerin seçim çalışması yapan Saadet Partililere saldırdığı iddia ediliyor

Canlı anlatım

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CHP aday listesi tanıtılıyor

Kılıçdaroğlu seçim beyannamesini açıkladı.

Beyannamede ekonomi, tarım ve eğitimle ilgili vaatler ön plandaydı. Ardından CHP'li adayların tanıtımına geçildi.

Aday listesiyle ilgili ayrıntılar erken seçim dosyamızda:

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Kılıçdaroğlu: Kürt sorununu 4 yıl içinde çözeceğiz

"Telefonla konuşurken korkuyorsan, bu ülkede diktatörlük vardır"

chp toıplantısı
Twitter / @gurseltekin34

(Kürt sorunu) 35-40 yıldır çözülemeyen bu sorunun tek sorumlusu siyasiler. Güvenlik güçlerini kimse suçlayamaz. Çözümün adresi TBMM'dir. Bu sorunu 4 yıl içinde çözeceğiz."

Telefonla konuşurken korkuyorsan, bu ülkede diktatörlük vardır. OHAL kaldırılacak. Siyasi ahlak kanunu çıkacak. Yolsuzluk yapanın Meclis'te yeri yoktur."

Cumhurbaşkanı dahil her bakan denetlenecek. Cumhurbaşkanı tarafsız olacak. Medya özgür, gazetecilerin tamamı da sendikalı olacak. Medya sahibi sadece gazetecilik/televizyonculuk yapacak. Barış akademisyenleri en kısa sürede üniversitelerine dönecek. TBMM'de gençlik ihtisas komisyonu kurularak gençler özgürleşecek."

Bütün komşularımızla 1 yılda barışacağız. Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nı kuracağız. Filistinli vatandaşlara vizeyi kaldıracağız. Bizim onurumuzu zedeleyen Mavi Marmara anlaşmasını iptal edeceğiz."

Asgari ücret net 2200 lira ve vergisiz olacak. En düşük emekli aylığı 1500 lira olacak. 4 milyon 210 bin kişiye istihdam yaratacağız."

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Kılıçdaroğlu: Üniversiteler baskıdan kurtulacak, öğrenciler yönetimde söz sahibi olacak

Üniversitelerin bilimsel, mali özerkliği olacak, baskıdan kurtulacak. Öğrenciler üniversite yönetiminde söz ve karar sahibi olacak. Darbe kurumu olan YÖK'ü kaldıracağız. İnsan kaynakları bakanlığı kuracağız."

1 yıl içinde 180 bin öğretmeni atayacağız. Sözleşmeli öğretmen ayıbını kaldıracağız, öğretmen kadroludur. Hiçbir öğretmen yoksulluk sınırının altında maaş almayacak. Öğretmenler için ayrı kanun çıkaracağız. 24 Kasım öğretmenler gününde birer maaş ikramiye vereceğiz."

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Kılıçdaroğlu: Tarım teknolojileri liseleri kuracağız

'Çiftçiyi yeniden milletin efendisi yapacağız'

Tarımda kendine yeten bir Türkiye vardı, şimdi saman ithal ediyoruz. Türkiye'nin kurucu ayarlarına geri döneceğiz. Karadeniz'de fındık borsasını kuracağız, fiyatı Türkiye belirleyecek. 5 yıl içinde tüm kırsala 40 bin ziraat mühendisi, teknisyeni atayacağız. Tarım teknolojileri liseleri kuracağız."

Sözümüz söz. Tarımda Türkiye'yi dünya lideri yapacağız. Borçları, faizleri silecek, sıfır faizli kredi vereceğiz."

Tarım bakanının çiftçiden, mazottan haberi yok. Tarımla ilgisi yok. "

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Şeker fabrikalarını geri alacağız. Esnaf bakanlığı kuracağız. Anadolu'yu yeniden ayağa kaldırmak, Muharrem İnce'nin de Kılıçdaroğlu'nun da namus borcudur. 2 dev proje ile Anadolu'yu şaha kaldıracağız. "

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Kılıçdaroğlu: Türkiye tek adam rejimi değil demokrasi istiyor

kılıçdaroğlu
reuters

Kılıçdaroğlu seçim bildirgesini açıklıyor:

Türkiye istibdat değil; hürriyet istiyor. Tek adam rejimi değil demokrasi istiyor. Mafya devleti değil, haktan yana devlet istiyor."

En sorunlu alanlardan biri ekonomidir. TL'nin nasıl eridiğini hep birlikte gözlemliyoruz. Türkiye'yi nasıl lider yapacağız, eriyen TL ile mi? Çiftçi hayatından memnun değil, emekli, işçi, işsiz memnun değil. "

Bu düzenden memnun olan tek sınıf var o da rantiye sınıfı. Türkiye ekonomisi büyük bir dönüşüme ihtiyaç duyuyor. Bu da planlamayla olur. Onların seçim bildirgesi ranta dönük, bizimki insana ve üretime dönük olacak."

Türkiye'nin geleceğini planlamak için İnsani Gelişme Stratejileri ve Bilgi Politikaları kurumunu kuracağız. Bu kurumda Türkiye'nin sen saygın bilim insanları üniversitelerde bilgi üretecek, bir yandan da geleceği planlayacak. En parlak beyinlerimiz geleceği başka ülkelerde arıyor; yaşadığımız en büyük ayıplardan biri. "

Vergi borcu olmayan KOBİ'lere, 1 yıl süreyle sıfır faizle kredi vereceğiz."

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Türkiye'de yaşanan sıcak gelişmeleri aktardığımız canlı anlatım sayfamıza hoşgeldiniz.

24 Haziran erken seçimleri yaklaşırken yoğun bir Cumartesi bizi bekliyor.

CHP ve MHP'nin aday tanıtım toplantıları bugün.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu birazdan partisinin seçim beyannamesini açıklayacak. CHP bildirgesinin sloganı, ‘Millet için geliyoruz’.

MHP'nin toplantısı da partinin lideri Devlet Bahçeli'nin katılımıyla gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, Erzurum'da bir mitinge katılacak.

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