Merkez Bankası'ndan sadeleşme adımı geldi

Sayın İnce efelenerek, kabadayılık yaparak kendine bir yer edinmeye çalışıyor. Bu yanlıştır, TRT'yi hedef gösteriyor. Bundan güç alanlar TRT aracına saldırdılar. Bu söylemlerden etkilenen kendini bilmezler daha büyük olaylara imza atabilirler. Herkes daha dikkatli olmalı. TRT olunca diğer medya kuruluşları sustu. Başka bir medya kuruluşuna saldırı olsa yeri göğü inletirler. Bunlar daha gelmeden medyanın sesini kısmaya çalışıyorlar. Böyle kışkırtmalarla milletin evlatlarına suç işletmesinler."