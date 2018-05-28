Türkiye günlük hayat

Merkez Bankası'ndan sadeleşme adımı geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) sinyali verilen sadeleşme adımı geldi. Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının Merkez Bankası politika faizi olacağı, bu oranın mevcut fonlama faizine (% 16,50) eşitleneceği duyuruldu. Gün içinde yaşanan gelişmeleri aktarıyoruz.

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Özet

  1. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) sinyali verilen sadeleşme adımı geldi.
  2. Dolar, yeni haftaya Türk Lirası karşısında düşüş yaşayarak başladı. Türk lirasının değer kazanmasında Şimşek ve Çetinkaya'nın sadeleşme mesajı vermesi büyük rol oynadı.
  3. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi Gülen'in iadesi ve TRT ile ilgili dile getirdiği sözler yüzünden eleştirdi.

Canlı anlatım

Yazan Özge Özdemir

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Son dakikaMerkez Bankası'ndan sadeleşme adımı geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) sinyali verilen sadeleşme adımı geldi.

TCMB'den'den şu açıklama yapıldı:

"Para politikası operasyonel çerçevesine ilişkin sadeleşme sürecinin tamamlanmasına karar verilmiştir.

Bu doğrultuda;

• Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı Merkez Bankası politika faizi olacaktır. Bu oran, mevcut fonlama faizine (% 16,50) eşitlenecektir.

• Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranları bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 150 baz puanlık bir marj ile belirlenecektir.

Yeni operasyonel çerçevenin uygulanmasına 1 Haziran 2018 tarihinde başlanacaktır."

TCMB
DHA

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Bozdağ: Bunlar daha gelmeden medyanın sesini kısmaya çalışıyorlar

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Yozgat'ta Akdağmadeni Belediyesini ziyareti esnasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Gündeme ilişkin sorulara yanıt veren Bozdağ, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi Gülen'in iadesi ve TRT ile ilgili dile getirdiği sözler yüzünden eleştirdi.

Sayın İnce efelenerek, kabadayılık yaparak kendine bir yer edinmeye çalışıyor. Bu yanlıştır, TRT'yi hedef gösteriyor. Bundan güç alanlar TRT aracına saldırdılar. Bu söylemlerden etkilenen kendini bilmezler daha büyük olaylara imza atabilirler. Herkes daha dikkatli olmalı. TRT olunca diğer medya kuruluşları sustu. Başka bir medya kuruluşuna saldırı olsa yeri göğü inletirler. Bunlar daha gelmeden medyanın sesini kısmaya çalışıyorlar. Böyle kışkırtmalarla milletin evlatlarına suç işletmesinler."

Sayın İnce'nin (Gülen'in iadesi ile ilgili) sözleri gerçekleri yansıtmıyor. Açıklıkla ifade etmek lazım, evrakları ABD ile Türkiye arasındaki ikili anlaşmaya uygun şekilde gönderdik. Anlaşmaya tek tek riayet edilmiştir, tek bir yanlış yoktur. Aramızdaki anlaşmaya göreye gönderiyoruz, Adalet Bakanlığı bu konuda uzmandır. Muharrem Bey de, yanındakiler de bunu bilmezler. Hayatlarında bir tane iade dosyası görmemişlerdir."

Bozdağ
Getty Images

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Dolar, Türk lirası karşısında düşüşe geçti: Günlük kayıp yüzde 2'yi geçti

Amerikan Doları, yeni haftaya Türk Lirası karşısında düşüş yaşayarak başladı.

Dolar/TL kuru, haftaya yüzde 4,70 seviyesinin altında başladı.

Dolar, Pazartesi günü içinde Türk lirası karşısında yüzde 2 değer kaybederek 4,61'in altına düştü.

TSİ 10:45'te kur 4,65 seviyesinde seyrediyor.

Türk lirasının değer kazanmasında Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya'nın Pazar günü düzenlenen iftar yemeğinde sadeleşme mesajı vermesi büyük rol oynadı.

Toplantıda para politikasında sadeleşme ve mali disiplin konusunda kararlı mesajlar verilmesi öne çıktı.

Aynı zaman gelişen ülke piyasalarına yönelik baskının azalması da Türk lirasının değerlenmesinde rol oynadı.

Türk Lirası, haftanın ilk işlem gününde dolar karşısında en fazla yükselen gelişen piyasa parası oldu.

Dolar/TL
Getty Images

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