Perinçek: İlk işim Esad’ı Ankara’ya davet etmek ve uçağın merdivenlerinde karşılamak olacak

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HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Cumhur İttifakı’nda birleşen AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli için “Köprüyü geçmelerine az kaldı. Erdoğan-Bahçeli kavgası yakın” dedi.

Artı TV’nin sorularını yanıtlayan Demirtaş, Bahçeli’nin af talebi hakkında “Allah Bahçeli’yi affetsin. Bayağı günah biriktirdi çünkü. Şu anda adil bir yargılama yapılmadığı için suçlanan, ceza alan yüz binlerce insan için mutlaka iyileştirici, onarıcı ve adaleti sağlayan düzenlemelere ihtiyaç var. Bunun sınırını da MHP gibi mafya sever bir parti belirleyemez elbette” ifadelerini kullandı.

Demirtaş ekonomi konusunda ise “Ekonomik krizin müsebbibi olarak kim olduğu belli olmayan bir dış mihraklar failini göstermek ucuz ve basit bir yanıltma operasyonudur. Krizin, AKP dışında hiçbir savunması yoktur. Bunu artık AKP'ye oy vermiş olanlar da kabul ediyorlar” dedi.