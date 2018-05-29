Perinçek: İlk işim Esad’ı Ankara’ya davet etmek ve uçağın merdivenlerinde karşılamak olacak
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Özet
- Demirtaş’ın haftalık 10 dakika telefon görüşü hakkını TV’de kullanabilmesi için başvuru
- Diyarbakır’da 85 yaşındaki Pakize Hazar’ı ezen zırhlı aracın görüntüleri yayınlandı
- Tutuklu müzisyen Ezhel cezaevinden mektup yazdı: Kahrolsun sansür, yaşasın tam bağımsız rap!
Canlı anlatım
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin’le konuştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda konuştu.
Anadolu Ajansı, iki ülke arasında enerji ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra Suriye’nin de görüşüldüğünü duyurdu.
Görüşmede Erdoğan’ın YPG’nin Suriye’deki siyasi süreçte yer almaması gerektiğini söylediği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugüne kadar ne söz verdiysek yaptık
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İstanbul’un her bir hanesinde yanan fetih ışığını söndürmek isteyenlere izin vermeyeceğiz” dedi.
İstanbul’daki AKP aday tanıtım etkinliğinde konuşan Erdoğan, İstanbul’un fethinin yıldönümünü kutladı ve “Birbirimizi akrabalık ilişkilerimizden ötürü değil, sadece Yaradan’dan ötürü seveceğiz” dedi.
Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:
“Enflasyonu tek haneye düşürdüğümüzde Türkiye’mizin hem kalkınmasına hem özgürleşmesine hizmet etmiş olduk. Yerli ve milli siyaset tam olarak budur.
“Milli olmak faize giden parayı millete aktarmak demektir. Türkiye’yi beş cente muhtaç şekilde IMF kapısında bekletmemektir.
“16 yıllık iktidarımızda devlet millet kaynaşması gelişti.
“Biz kapalı kapılar ardında pazarlıklar yapmak yerine milletimizle muhasebe yaptık.
“Bizim ağzımızdan bir söz çıkarsa onu yapmak boynumuzun borcudur. Bugüne kadar milletimize ne söz verdiysek yaptık.”
Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "yalan üzerine yalan söylediğini" belirtti ve "Aslında muhatap alınacak kalitede, kariyerde birisi değil" dedi.
TRT’den eleştirilere yanıt: Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı adaylığı gibi iki farklı kimliği karıştırılarak süre çarpıtması yapılmaktadır
Muhalefetin Recep Tayyip Erdoğan dışındaki cumhurbaşkanı adaylarına yeterince yer vermediğine dair eleştirilerine bir yazılı açıklamayla yanıt veren TRT, “Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı adaylığı gibi iki farklı kimliği bilinçli olarak birbirine karıştırılarak süre çarpıtması yapılmaktadır” dedi.
Kanala yönelik suçlamaların tehdit boyutuna vardığını aktaran TRT, “TRT çalışanlarına saldırıların başlaması üzerine bu açıklamanın gereği doğmuştur. Bu çerçevede, çalışanlarımızın can güvenliğinden endişe ettiğimizi belirtmek durumundayız” ifadelerini kullandı.
Açıklama şöyle devam etti:
"Sayın İnce, 21 Mayıs Bartın mitinginde, 13 - 20 Mayıs tarihleri arasında TRT 1 kanalında kendisine 16 dakika, Cumhurbaşkanı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ise 117 dakika süre ayrıldığını iddia etmiştir.
"TRT 1 ana akım eğlence kanalımız olup seçimle ilgili herhangi bir faaliyet içinde bulunmamaktadır.
"Bahsedilen kanal muhtemelen TRT Haber kanalımızdır.
"Sayın Muharrem İnce’nin iddiasının aksine, 13 – 20 Mayıs tarihleri arasında kendisinin 13 ayrı seçim faaliyetine canlı yayın olarak TRT ekranlarında toplam 125 dakika yer verilmiştir.
"Sayın İnce’nin Kurumumuza dönük eleştirilerinin de yer aldığı bu canlı yayınlar ayrıca haberleştirilerek haber bültenlerimizde 59 ayrı haber olarak 82 dakika süre ile yayınlanmıştır. Yine Sayın İnce’nin mitinglerine ait detaylar TRT muhabirleri aracılığıyla gerçekleştirilen canlı yayınlarla da seyirciye aktarılmıştır."
Demirtaş: Erdoğan - Bahçeli kavgası yakın
HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Cumhur İttifakı’nda birleşen AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli için “Köprüyü geçmelerine az kaldı. Erdoğan-Bahçeli kavgası yakın” dedi.
Artı TV’nin sorularını yanıtlayan Demirtaş, Bahçeli’nin af talebi hakkında “Allah Bahçeli’yi affetsin. Bayağı günah biriktirdi çünkü. Şu anda adil bir yargılama yapılmadığı için suçlanan, ceza alan yüz binlerce insan için mutlaka iyileştirici, onarıcı ve adaleti sağlayan düzenlemelere ihtiyaç var. Bunun sınırını da MHP gibi mafya sever bir parti belirleyemez elbette” ifadelerini kullandı.
Demirtaş ekonomi konusunda ise “Ekonomik krizin müsebbibi olarak kim olduğu belli olmayan bir dış mihraklar failini göstermek ucuz ve basit bir yanıltma operasyonudur. Krizin, AKP dışında hiçbir savunması yoktur. Bunu artık AKP'ye oy vermiş olanlar da kabul ediyorlar” dedi.
Perinçek: İlk işim Esad’ı Ankara’ya davet etmek ve uçağın merdivenlerinde karşılamak olacak
Vatan Partisi lideri ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, günümüzde Batı’nın ABD merkezli Batı ve Asya dostu Almanya merkezli Batı olarak ikiye bölündüğünü söyledi.
İran’ın Mehr News ajansına konuşan Perinçek, Vatan Partisi’nin sitesinde de yayınlanan söyleşide “Türkiye’nin güvenliğini ve ekonomik gelişimini Avrasya’da görüyoruz. Türkiye için ABD borç batağında olmayı ve bölünmeyi ifade ediyor” dedi.
Seçimi kazandığında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ı Ankara’ya davet edip uçak merdivenlerinde karşılayacağını belirten Perinçek iktidara geldiğinde Türkiye-İran ilişkilerini doruğa çıkartacağını söyledi:
“Türkiye ile İran arasında her konuda tam bir gelecek birliği, ortak çıkarlar ve kültürel beraberlikler var. Biz kan kardeşiyiz, can kardeşiyiz İran’la.
“Vatan Partisi’nin hükümet olduğu Türkiye hiçbir şekilde Amerika’nın yaptırımlarına katılmayacak. İran’la olan her türlü ilişkimizi kuvvetlendirerek devam ettireceğiz.”
Karamollaoğlu İzmir’de: Ülkeyi değiştireceğine inandığınız zihniyetlere oy verin
Saadet Partisi lideri ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, “Ülkeyi değiştireceğine inandığınız zihniyetlere oy verin” dedi.
İzmir’de konuşan Karamollaoğlu, iktidarın teşkilatlarında değil zihniyetinde metal yorgunluğu olduğunu söyledi ve metal yorgunluğuna uğrayan malzemeyi kullanmanın mümkün olmadığını belirtti.
Karamollaoğlu konuşmasına şöyle devam etti:
‘Türkiye’yi kıskaca almaya çalışıyorlar’ diyor. Dışardaki insanlar senin hasmın olmasalar bile senin rakibin. Ekonomide seni ezecek ki sen üretmeyeceksin, o üretecek, sana satacak. Sen bunu unutursan, ‘Bana karşı komplo kuruyorlar’ dersin. Günaydın!
"Türkiye güçlü olursa bu stratejik mevki onun gücüne güç katar. Ama zayıf olursa da herkesin hücumuna uğrar. Biz kendi politikamızı uygulayamıyoruz, rüzgarın önündeki bir yaprak gibi bir oraya bir buraya savruluyoruz."
İstanbul’un fethinin 565’inci yılı ve Fatih Sultan Mehmet Twitter Türkiye Gündemi’ne girdi: #Fethin565Yılı
Osmanlı İmparatorluğu’nun 1453 yılında İstanbul’u fethetmesinin 565. yılı Twitter Türkiye Gündemi’ne girdi.
Fatih Sultan Mehmet ve #Fethin565Yılı etiketleri Türkiye gündeminin ilk iki sırasında yer aldı.
Bizans İmparatorluğu’nun başkenti olan İstanbul, bir aydan uzun süren bir kuşatma sonucu 29 Mayıs’ta Osmanlı tarafından işgal edilmişti.
İstanbul’un fethiyle ilgili siyasetçiler de tweet attı.
Rize İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Yazıcı: Gürcistan’daki deprem Doğu Karadeniz fay hattını tetikledi
Rize İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Murat Yazıcı, Gürcistan’da geçen yıl meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin Doğu Karadeniz’deki fay hattını tetiklediğini ve Rize için deprem riskinin arttığını söyledi.
Kentteki dolgu alanlarına yapılan inşaatlara dikkat çeken Yazıcı, bunların depremde bir tehdit oluşturacağını söyledi.
DHA’ya konulan Yazıcı kentteki binalar için “Biz bu binaların çoğunu bina dahi kabul etmiyoruz ama insanlar içinde yaşıyor” dedi ve ekledi:
“Rize’de 1970'li yıllardan bugüne kadar gelen, mimarlık ve mühendislik kurallarına uymayan çok sayıda bina var. Bu binalarla ilgili 2 ay önce Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ilimize geldi. Binalarla ilgili raporları değerlendirdiler. Bu alanla ilgili bir kentsel dönüşümün başlayacağı belirtildi.”
Fethiye’de iki İngiliz turist ölü bulundu
Muğla'nın Fethiye ilçesine tatil için gelen İngiliz turistler Samuel James ve Jane Amanda'nın kamp yaptıkları koydaki çadırda cesetleri bulundu.
DHA’nın haberine göre 51 yaşındaki James ve 46 yaşındaki Amanda, Günlüklü Koyu’nda çadır kurduktan sonra uzun süre çadırdan çıkmadı.
Bunun üzerine bugün çadıra giren görevliler iki turistin cansız bedenleriyle karşılaştı.
Görevlilerin ihbarı üzerine gelen jandarma ekipleri yaptığı incelemede James ve Amanda'nın vücutlarında herhangi bir silah veya kesici alet yarasına rastlamadı.
İngiliz turistlerin cesedi, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.
Diyarbakır’da 85 yaşındaki Pakize Hazar’ı ezen zırhlı aracın görüntüleri yayınlandı
Diyarbakır’da 85 yaşındaki Pakize Hazar’ı ezerek öldüren zırhlı aracın görüntüleri ortaya çıktı.
Mezopotamya Ajansı’nın yayınladığı görüntülerde harekete geçen aracı uyarmaya çalışan bir kişiye rağmen aracın ilerleyerek Hazar’ı ezdiği gözüküyor.
İki duruşması görülen davada aracın sürücüsü uzman çavuş S.K. tutuksuz yargılanıyor.
Ajansa göre Lice Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebiyle Lice Jandarma Komutanlığı tarafından hazırlanan raporda Hazar yüzde 100 kusurlu gösterilmiş, Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı raporda ise uzman çavuş S.K. yüzde 100 kusurlu bulunmuştu.
Mezopotamya Ajansı, Diyarbakır'da 27 Nisan 2016 ile 30 Aralık 2017 tarihleri arasında asker ve polislere ait zırhlı araçların karıştığı olaylarda en az 10 kişi yaşamını yitirdiğini bildiriyor.
Tutuklu müzisyen Ezhel: Kahrolsun sansür, yaşasın tam bağımsız rap!
Şarkı sözlerinde uyuşturucuyu övdüğü iddiasıyla tutuklanan müzisyen Ezhel, cezaevinden mektup yayınladı.
Cezaevinde iyi olduğunu ve kendi şarkılarını dinleyen insanların ona yardım ettiğini söyleyen Ezhel, “Tek diyebileceğin aldığınız her nefesin değerini bilin” ifadelerini kullandı.
Gazetelerde hakkında operasyonla gözaltına alındığına dair çıkan haberlere “okkalı bir küfür etmek” istediğini yazan Ezhel, mektubuna şöyle devam etti:
“Vatan Emniyette ifade verebilmem için bana baronun atadığı avukat hanıma yazıklar olsun. Nasıl olsa ifade verip giderim diye düşündüğüm için özel avukatımı çağırmadım. Bu hanım benimle adliyeye bile gelmedi. Buna rağmen televizyona çıkıp avukatımmış gibi garip garip konuşuyor. Ah şu 15 dakikalığına da olsa şöhret olma merakınız.
“Kahrolsun sansür, yaşasın tam bağımsız rap!”
Demirtaş’ın haftalık 10 dakika telefon görüşü hakkını TV’de kullanabilmesi için başvuru
HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın tahliyesine ilişkin talebin tutuklu yargılandığı mahkemede reddedilmesi üzerine Demirtaş’ın avukatları bugün Anayasa mahkemesine başvurdu.
HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, Selahattin Demirtaş'ın propaganda hakkını cezaevinde de kullanabilmesi için Adalet Bakanlığı'na başvuru yaptıklarını açıkladı.
Başvuruda, Demirtaş'ın haftalık 10 dakikalık ankesörlü telefon görüşmesi yapma hakkını televizyon canlı yayını için kullanabilmesi talep edildi.