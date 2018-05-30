Mehmet Şimşek: Londra temaslarımız verimli geçti

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ile birlikte Londra'da finans ve iş çevreleriyle yaptıkları görüşmelerin verimli geçtiğini açıkladı. Şimşek, twitter hesabından şu açıklamayı yaptı

"Londra temaslarımız çok verimli geçti. Yatırımcı ilgisi büyük.

Mesajlarımız:

- Politika setimizi güçlendirdik

- Ekonomide yeniden dengelenme süreci başladı

- Enflasyon & cari açık ile mücadele en önemli öncelik

- Seçim sonrası yapısal reformları daha da hızlandıracağız.."

Twitter/memetsimsek

Reuters ve Bloomberg'in haberlerinde ise iki gün süren toplantılarda Şimşek ve Çetinkaya'nın, yatırımcılara enflasyonun yükselişi sürdüğü takdirde Merkez Bankası'nın yeniden müdahale edebileceği mesajını verdiği belirtilmişti. İki ajans, haberlerini ismini vermek istemeyen iki yatırım uzmanına dayandırmıştı.