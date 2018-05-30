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Mehmet Şimşek: Londra temaslarımız verimli geçti

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Canlı anlatım

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Şimşek: Londra temaslarımız verimli geçti

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ile birlikte Londra'da finans ve iş çevreleriyle yaptıkları görüşmelerin verimli geçtiğini açıkladı. Şimşek, twitter hesabından şu açıklamayı yaptı

"Londra temaslarımız çok verimli geçti. Yatırımcı ilgisi büyük.

Mesajlarımız:

- Politika setimizi güçlendirdik

- Ekonomide yeniden dengelenme süreci başladı

- Enflasyon & cari açık ile mücadele en önemli öncelik

- Seçim sonrası yapısal reformları daha da hızlandıracağız.."

Mehmet Şimşek Ve Murat Çetinkaya
Twitter/memetsimsek
#Londra’daki temaslarımız çok verimli geçti. Yatırımcı ilgisi büyük. Mesajlarımız: - Politika setimizi güçlendirdi… twitter.com/i/web/status/1…

Mehmet Simsek

memetsimsek

#Londra’daki temaslarımız çok verimli geçti. Yatırımcı ilgisi büyük. Mesajlarımız: - Politika setimizi güçlendirdi… twitter.com/i/web/status/1…

Reuters ve Bloomberg'in haberlerinde ise iki gün süren toplantılarda Şimşek ve Çetinkaya'nın, yatırımcılara enflasyonun yükselişi sürdüğü takdirde Merkez Bankası'nın yeniden müdahale edebileceği mesajını verdiği belirtilmişti. İki ajans, haberlerini ismini vermek istemeyen iki yatırım uzmanına dayandırmıştı.

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Ekonomik Güven Endeksi yüzde 4,9 puan azaldı

Ekonomik Güven Endeksi
TUIK

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre Ekonomik güven endeksi Mayıs ayında Nisan'a göre yüzde 4,9 oranında azaldı; Yüzde 98,3'ten 93,5 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.Mayıs ayında:

  • tüketici güven endeksi 69,9 değerine,
  • reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 106,7 değerine,
  • hizmet sektörü güven endeksi 92 değerine,
  • perakende ticaret sektörü güven endeksi 97,1 değerine
  • inşaat sektörü güven endeksi 77,2 değerine geriledi.

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