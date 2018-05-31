Dış ticaret açığı Nisan'da yüzde 35 arttı

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2013'te İstanbul'daki Gezi Parkı'na Topçu Kışlası'nı yeniden yapmak için başlayan inşaat çalışmalarını protesto etmek amacıyla düzenlenen ve daha sonra Türkiye'nin birçok noktasına yayılan eylemlerin 5. yıldönümü.

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