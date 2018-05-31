Dış ticaret açığı Nisan'da yüzde 35 arttı

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Özet

  1. Dış ticaret açığı Nisan'da yüzde 35 arttı, Ocak-Nisan dönemindeki dış ticaret açığı artışı yüzde 56'ya yükseldi.
  2. Anayasa Mahkemesi'nin bugün CHP'nin seçim düzenlemelerinin iptaline yönelik başvurusu hakkında karar vermesi bekleniyor.
  3. Avrupa Birliği heyeti vize serbestisi konusunu görüşmek üzere Ankara'da.

Canlı anlatım

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Gezi Parkı eylemlerinin 5. yıldönümü

Gezi protestoları
Getty Images

2013'te İstanbul'daki Gezi Parkı'na Topçu Kışlası'nı yeniden yapmak için başlayan inşaat çalışmalarını protesto etmek amacıyla düzenlenen ve daha sonra Türkiye'nin birçok noktasına yayılan eylemlerin 5. yıldönümü.

Hazırladığımız yıldönümü haberini okumak için tıklayın.

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Dış ticaret açığı Nisan'da yüzde 35 arttı

Türkiye'de dış ticaret açığının seyri
BBC

Türkiye’nin dış ticaret açığı Nisan ayında %35,6 artarak 6,7 milyar dolara yükseldi.

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, ihracatta artış yüzde 7,8’de kalırken, ithalat artışı yüzde 15,6 oldu.

Böylece 2018’de Ocak – Nisan döneminde dış ticaret açığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56’lık artışla 27,4 milyar dolara yükseldi.

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