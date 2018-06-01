Dolar/TL kuru 4,62'yi aştı
Bugüne 4,55 seviyelerinde başlayan Dolar/Tl kuru artmaya devam etti ve 4,62'yi de aştı. Dolar bugün yüzde 2 değer kazandı. Türkiye'de günün öne çıkan gelişmelerini canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
Özet
- Dolar/TL kuru %2'nin üzerinde artışla 4.62'yi geçti.
- Türkiye İhracatçılar Meclisi mayıs ayında ihracatın geçen yıla kıyasla yüzde 12,2 artışla 13 milyar 956 milyon dolar olduğunu açıkladı.
- Ankara'da Gülen operasyonu: 30 gözaltı
- YSK: Baykal’ın milletvekili seçilmesine engel bir durum yok
Canlı anlatım
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TL'nin Dolar karşısındaki değeri düşüyor: Dolar/TL kuru 4,62'yi aştı
Önceki gün 4.44'e kadar gerileyen Dolar/TL kuru yeniden yükselişe geçti.Kur bugüne 4.55 seviyelerinde başlamasının ardından yükselişini hızlandırdı ve %2'nin üzerinde artışla 4.62'yi de aştı. Pazartesi günü açıklanacak enflasyon verisine nasıl tepki verileceğine dair endişelerin kurun yükselişinde etkili olduğu belirtiliyor.
Euro da %1.9 artışla 5.40'ta seyrediyor.
Türkiye İhracatçılar Meclisi: İhracat yüzde 12,2 arttı
Türkiye İhracatçılar Meclisi mayıs ayında ihracatın geçen yıla kıyasla yüzde 12,2 artışla 13 milyar 956 milyon dolar olduğunu açıkladı.
Nisan ayında da ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 artarak 13 milyar 549 milyon dolara yükselmiş ve 4 ay üst üste rekor kırılmıştı.
YSK: Deniz Baykal'ın seçilmesine engel bir durum yok
CHP'den aday adayı olan Tarkan Yılgün'ün, Deniz Baykal’ın milletvekilliği yapıp yapamayacağının heyet raporuyla öğrenilmesi için YSK’ya başvuruya “Deniz Baykal’ın milletvekili seçilmesine engel bir durum olmadığı” cevabı verildi.
Tarkan Yılgün, CHP’nin Milletvekili aday listesinde Antalya 1. sırada yer alan Deniz Baykal’ın milletvekilliği yapıp yapamayacağının heyet raporuyla öğrenilmesi için BİMER aracılığıyla YSK’ya başvurduğunu açıkladı.
Mesajında BİMER’e yaptığı başvuruyu da paylaşan Yılgün, CHP Milletvekili Deniz Baykal’ın sağlık sorunları yaşadığını belirterek, “Hepimizin bildiği üzere kendisinden 6 aydır haber alınamıyor. Hep iyi denilerek geçiştiriliyor” dedi.
YSK kararında ise “Deniz Baykal’ın milletvekili seçilmesine engel bir durum olmadığı” belirtildi.
Ankara'da Gülen yapılanmasına karşı operasyon: 30 gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fethullah Gülen yapılanmasına karşı yürütülen soruşturma kapsamında hücre evi" olarak bilinen yaklaşık 30 adrese sabaha karşı operasyon düzenlendi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 43 zanlıdan 30'u yakalandı.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre evlerde yapılan aramalarda sahte kimlikler, örgütsel dijital malzeme ve bir miktar paranın yanı sıra pet şişeler içinde çok sayıda "okunmuş su" ele geçirildi.
Gözaltına alınanlar arasında "mahrem imamlar" ile "talebe ve bölge sorumlularının" da bulunduğu öğrenildi.
Operasyonun devam ettiği ve gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.