Dolar/TL kuru 4,62'yi aştı

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Türkiye İhracatçılar Meclisi mayıs ayında ihracatın geçen yıla kıyasla yüzde 12,2 artışla 13 milyar 956 milyon dolar olduğunu açıkladı.

Nisan ayında da ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 artarak 13 milyar 549 milyon dolara yükselmiş ve 4 ay üst üste rekor kırılmıştı.