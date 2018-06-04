Enflasyon yılın en yüksek seviyesinde, uzmanlar ne diyor?- Türkiye'de Bugün

BBC

Yıllık enflasyon Mayıs ayında yüzde 12,15'e çıkarak yılın en yüksek seviyesini gördü.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre enflasyon Mayıs ayında bir önceki aya göre ise yüzde 1,65 arttı.

Uzmanlar enflasyondaki artışı yorumladı.

A1 Capital Menkul Değerler Direktörü Belgin Maviş, Twitter hesabından "Son 10 yılın en yüksek yıllık enflasyon rakamına ulaşıldı.En son ÜFE 2008 de %18.41 sevıyesını görmüş..Merkezden bır kez daha hamle gelir mi bu durumda? Bence mümkün.." dedi.

İktisatçı Mahfi Eğilmez, enflasyonun yüksek çıkmasının piyasanın Merkez Bankası'ndan faiz artırımı beklentisinden kaynaklandığını yazdı.

Bloomberg HT'ye konuşan Turkey Macro View Danışmanlık Başekonomisti İnanç Sözer "Enflasyonun yükselişinin tek sebebi var; TL'nin yüzde 10'a yakın değer kaybı. Gıdayı yukarı çeken husus da TL'deki değer kaybı..Bu kadar zayıf TL'nin sonucu olarak özellikle üretici enflasyonunda keskin bir artış var ve bu bir noktadan sonra tüketici fiyatlarına da yansımış olacak" dedi.

Sözer ayrıca, Haziran'da manşet enflasyonun %14'e yükselebileceği uyarısında bulundu.