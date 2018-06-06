Edirne'de tutuklu bulunan HDP lideri ve cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş sosyal medya üzerinden seçim miting konuşması yaptı.
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Özet
- Türk ordusu Irak'ın kuzeyine dün hava harekatı düzenlediklerini ve 16 hedefin vurulduğunu açıkladı.
- Boğaziçi Üniversitesi'nde Türkiye'nin Suriye'de sınırdışı operasyonlarını protesto eden 14’ü tutuklu 22 öğrencinin “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla yargılandığı dava bugün başlıyor.
- HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş 11:00'da partisinin sosyal medya hesapları üzerinden seçim mitingi düzenleyeceğini söyledi.
Canlı anlatım
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HDP lideri Demirtaş cezaevinden miting yaptı: 'Oyunuzu kendinize verin'
HDP lideri ve cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş Edirne'de tutuklu bulunduğu cezaevindeyken partisinin sosyal medya hesapları üzerinden seçim miting konuşması yaptı.
"Demirtaş sizsiniz" diyen HDP lideri konuşmasında şöyle konuştu:
Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyine hava operasyonu düzenledi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Irak'ın kuzeyinde Hakurk, Gara, Metina, Zap, Kandil ve Avaşin Basyan bölgelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 16 hedefin imha edildiğini açıkladı.
TSK'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Irak kuzeyi Hakurk, Gara, Metina, Zap, Kandil ve Avaşin Basyan bölgelerine yönelik olarak 05 Haziran 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, teröristlere ait 16 hedef imha edilmiş ve bölücü terör örgütü mensubu silahlı 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir." denildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Zonguldak'taki konuşmasında "Türkiye'yi kim tehdit ederse üzerine gidileceğini belirterek "Şimdi sıra Kandil'de sıra Sincar'da" ifadelerini kullanmıştı.