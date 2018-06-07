24 Haziran seçimleri için gümrük kapılarında oy verme işlemleri başladı

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HDP’den milletvekili adayı Ahmet Şık, FOX TV’de katıldığı bir programda, "Köprüden ‘İnce’ son çıkış. Ve bu toplumsal mutabakatın şu an kamusal karşılığı var. Bana en çok ‘HDP seçmeni ikinci tura kaldığında Muharrem İnce'ye oy verecek mi’ diye soruyorlar. Evet, verecekler" dedi.

Ahmet Şık'ın bu açıklaması Twitter'da bu sabah en çok konuşulan konulardan biri oldu.