24 Haziran seçimleri için gümrük kapılarında oy verme işlemleri başladı
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Özet
- Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı kişilerin oy verme işlemi başladı
- 13 Haziran'da memur maaşlarının yatırılacağı açıklandı
Canlı anlatım
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Maliye Bakanı Ağbal: Memur maaşları 13 Haziran’da yatacak
AA’nın haberine göre Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bayburt’ta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bütün kamuda çalışan kardeşlerimizin maaşları 13 Haziran'da hesaplarına yatacak. Yaklaşık 3 milyon 700 bin kamu çalışanı bayrama girmeden önce maaşlarını almış olacak" dedi.
Milletvekili adayı Ahmet Şık: HDP seçmeni ikinci turda İnce'ye oy verir
HDP’den milletvekili adayı Ahmet Şık, FOX TV’de katıldığı bir programda, "Köprüden ‘İnce’ son çıkış. Ve bu toplumsal mutabakatın şu an kamusal karşılığı var. Bana en çok ‘HDP seçmeni ikinci tura kaldığında Muharrem İnce'ye oy verecek mi’ diye soruyorlar. Evet, verecekler" dedi.
Ahmet Şık'ın bu açıklaması Twitter'da bu sabah en çok konuşulan konulardan biri oldu.
Gümrük kapılarında ve Almanya, Avusturya ile Fransa'da oy verme işlemi başladı
Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı kişilerin gümrük kapıları ile Almanya, Avusturya ve Fransa'da oy verme işlemleri başladı.
Yurt dışında yaşayan, seçmen kütüğüne kayıtlı kişiler, pasaport ve kimliklerini ibraz etmelerinin ardından Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında oylarını kullandı. Tatil günleri dahil 24 saat süre ile oy kullanılabilecek gümrük kapılarında oy verme işlemi 24 Haziran saat 17.00'de sona erecek. Gümrük kapılarında sadece yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler oy kullanabiliyor.
BBC Türkçe'nin hazırladığı yurt dışında ve gümrük kapılarında oy kullanma rehberine buradan ulaşabilirsiniz.