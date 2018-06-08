Florence Nightingale Hastanesi: Erdoğan Demirören yoğun bakım ünitemizde, durumu hala kritik

Türkiye basınında yer alan Demirören Holding'in kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Erdoğan Demirören'in hayatını kaybettiği yönündeki haberler sonrası, Florence Nightingale Hastanesi yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada Demirören'in hala yoğun bakımda, durumunun da hala kritik olduğu belirtildi. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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Özet

  1. Florence Nightingale Hastanesi: Erdoğan Demirören yoğun bakım ünitemizde, durumu hala kritik
  2. TSK'dan Irak'ın kuzeyindeki Kandil'e operasyon
  3. Seçimi izleyecek 8 uluslararası kuruluş belli oldu
  4. Mehmet Şimşek'ten 17 Türk bankasının notunu düşüren Moody's'e tepki
  5. AKP Sözcüsü Mahir Ünal'ın açıklamaları sonrası Adile Naşit TT oldu

Canlı anlatım

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Kalın'dan Avusturya'ya tepki: Amaç Müslümanları ötekileştirerek siyasi kazanç sağlamak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin finanse ettiği 60'a yakın imamı ve ailelerini sınır dışı etme ve yedi camiyi kapatma kararı alan Avusturya'ya tepki gösterdi:

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Erdoğan Demirören'in doktoru: Erdoğan Bey hayatta, neden böyle bir haberin çıktığını bilmiyoruz

Erdoğan Demirören'in doktoru Özgür Şamilgil, BBC Türkçe'ye Demirören'in durumu kritik olmakla beraber hayatta olduğunu, haberlerin neden çıktığını ise bilmediklerini söyledi.

Neden böyle bir haberin çıktığını bilmiyoruz, Erdoğan Bey hayatta ve yoğun bakımda, tıbbi tedavi desteği ile durumu kritik de olsa hayatını muhafaza ediyor. Zaten hastanemize geldiği 31 Mayıs tarihinden beri kendisi yoğun bakımda, durumunda bir değişiklik yok. Yoğun bakımda olan hastalarımızın bazılarının durumu kritiktir ve yakın takip gerektirir."

Uzman Doktor Özgür Şamilgil

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Florence Nightingale Hastanesi: Erdoğan Demirören yoğun bakımda ünitemizde, durumu hala kritik

erdogan demirören
demirören.com.tr

Türkiye basınında yer alan Demirören Holding'in kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Erdoğan Demirören'in hayatını kaybettiği haberleri sonrası, Florence Nightingale Hastanesi yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada Demirören'in yoğun bakım ünitelerinde yattığı ve durumunun kritikliğini koruduğu belirtildi.

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Seçimi izleyecek 8 uluslararası kuruluş belli oldu

seçim
AFP

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 24 Haziran'da yapılacak seçimleri izleyecek 8 uluslararası gözlem kuruluşunun akreditasyonunu sağladı.

Oy verme, oyların sayım-döküm ve tutanaklara geçirme işlemlerini izleyecek kuruluşlar şöyle:

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİTPA), Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), Akdeniz Parlamenter Asamblesi, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA), Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA), Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ).

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Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 23 kişi hakkında gözaltı kararı

15 Temmuz darbe girişimi soruşturmaları kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı'nda 7'si binbaşı, 16'sı yüzbaşı olmak üzere 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Şimşek: Önceliğimiz enflasyonu tek haneye çevirmek

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Twitter'dan yaptığı açıklamada "enflasyonu tek haneye düşürmenin ve cari işlem açığı gibi makro dengesizlikleri çözmenin" Türkiye'nin önceliği olduğunu belirtti.

Moody's'in 17 Türk bankasının notunu düşürmesine de tepki gösteren Şimşek, "Bankacılık sektörümüz sağlam" ifadelerini kullandı.

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TSK'dan Kandil'e hava harekatı

TSK
BBC

Türkiye'de yaşanan sıcak gelişmeleri aktardığımız canlı anlatım sayfamıza hoşgeldiniz.

Genelkurmay Başkanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil'e hava harekâtı düzenlendiğini açıkladı.

TSK, Mart ayından bu yana Kandil'in kuzeyinde karadan ve havadan aralıklı olarak operasyonlarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Afrin'de zaferi yakaladık, sıra Kandil'e gelecek" sözleriyle olası operasyonun hızlanabileceğine işaret etmişti.

Seçimlere birkaç hafta kala AKP mitinglerinde de Kandil'e operasyon sık sık gündeme geliyor.

Kandil'e operasyon ihtimali için kim ne diyor?

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