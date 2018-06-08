Neden böyle bir haberin çıktığını bilmiyoruz, Erdoğan Bey hayatta ve yoğun bakımda, tıbbi tedavi desteği ile durumu kritik de olsa hayatını muhafaza ediyor. Zaten hastanemize geldiği 31 Mayıs tarihinden beri kendisi yoğun bakımda, durumunda bir değişiklik yok. Yoğun bakımda olan hastalarımızın bazılarının durumu kritiktir ve yakın takip gerektirir."