Seçim 2018: BBC Türkçe seçim günlüğü

BBC

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bugün Diyarbakır’da bir miting düzenliyor.

Miting öncesi CHP'nin milletvekili adaylarının şehrin belli bölgelerinde seçim çalışması izliyorum.

CHP'nin birinci sıra adayı Aziz Usal Muharrem İnce'nin samimi olması ve cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği hızlı cevapların toplumda çok ciddi bir karşılık bulduğuınu söylüyor ve "İkinci turdan eminiz, sayın İnce cumhurbaşkanı olacak. İlk tur için de çalışıyoruz" diyor.

CHP'li adaylar ilerleyerek Gazi Caddesi girişinde banka oturmuş üç adamı mitinge davet edip broşür uzatıyorlar.

Dört Ayaklı Minare sokağında CHP'lilerin broşür verdiği iki yaşlı adamın yanına gidiyorum bu sefer.

Biri verilen broşürü katlayıp cebine koyarken, diğeri adaylar gitmesinden sonra yere atıyor.

Broşürü cebine koyan koltuk değnekli adam "Hangisi Hayırlıysa o olsun" diyor. Arkadaşı ise en hayırlı adayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söylüyor.

"2005'e kadar Ben daha önce Karaoğlan'a (Bülente Ecevit) oy veriyordum ama şimdi Erdoğancıyım. Bu ülkeyi ancak o feraha çıkartır, diğerleri boştur. O tek tabancadır, benim için önemli olan AKP değil, Erdoğan'dır ve bu sefer de yine o kazanacak" diyor.

BBC

Elinde CHP broşürü olan iki genç ise, kız arkadaşlarıyla minarenin önünde fotoğraf çekiyorlar. Gençler, ilk turda HDP, ikinci turda CHP'ye oy vereceklerini söylüyorlar.

Adının Erkan olduğunu söyleyen gençlerden biri, "Diyarbakır'da HDP'nin barajı aşacağına inanıyorum, herkes HDP'ye verecek ama ikinci turda herkes CHP'ye oy verecek" diyor.

Kürtlerin neden CHP'ye oy vereceğini sorusuna ise şu yanıtı veriyorlar:

"16 yıl oldu, artık yeter. Bence artık birilerin dur demesi lazım, daha nereye kadar gidecek."

Arkadaşı da HDP'nin barajı geçmesi halinde ikinci turda oyunun CHP'ye vereceğini belirtiyor.

CHP Diyarbakır üçüncü sıra milletvekili adayı Mehmet Şerif Doğru, Muharrem İnce'ye Diyarbakır'da büyük kabul gördüğünü anlatıyor.

"Ben şimdiye Diyarbakır'da bu kadar kabul gören bir lider bir politkacı görmedim.Herkeste Muharrem İnce'ye karşı bir sempati var. Artık insanlar cumhurbaşkanı sayın Erdoğan'a karşı onu alternatif görüyorlar, umutlarını ona bağlamışlar" diyor.

İkinci turda Muherrem İnce'nin Diyarbakır'da yüzde doksan oy alacağına inanıyor.

"Herkes ikinci turda umudunu sayın İnce'ye bağlıyor. Milletvekili seçiminde HDP'de baraj sorunu var diye, HDP'ye çıkacak oylar."

Bu seçimden önce Kürtlerin CHP'ye mesafeli olduğunu kaydeden Doğru, İnce'nin varlığıyla bu mesafenin kalktığını, Kürt sorununun çözümü için bölgede İnce'nin samimiyetine yüksek bir inancın olduğunu ve bölgede AKP'nin büyük bir oy kaybı yaşayacağını savunuyor.