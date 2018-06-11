Seçim 2018: BBC Türkçe seçim günlüğü
Diyarbakırlılar, Muharrem İnce'den ne bekliyor? Adana'da tatil planları seçime bağlı. Konya'da Saadet Partisi AKP'ye kayan seçmeni geri alma peşinde. BBC Türkçe muhabirlerinin farklı illerden seçim notları, videoları, izlenimleri ve söyleşileri, seçim yasaklarının başlayacağı ana kadar güncellenecek canlı anlatım sayfamızda.
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Özet
- Türkiye, 24 Haziran'da milletvekilleri ve cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidiyor
- BBC Türkçe muhabirleri Türkiye'nin farklı kentlerinden izlenimlerini aktarıyor
- Bugünkü izlenim ve notlar Adana, Konya ve Diyarbakır'dan...
Canlı anlatım
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Konya'da sokağın nabzı: Seçmenler ne düşünüyor?
Onur Erem
BBC Türkçe
Diyarbakırlılar İnce’den ne bekliyor?
Hatice Kamer
BBC Türkçe
Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bugün Diyarbakır’da bir miting düzenliyor.
Miting öncesi CHP'nin milletvekili adaylarının şehrin belli bölgelerinde seçim çalışması izliyorum.
CHP'nin birinci sıra adayı Aziz Usal Muharrem İnce'nin samimi olması ve cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği hızlı cevapların toplumda çok ciddi bir karşılık bulduğuınu söylüyor ve "İkinci turdan eminiz, sayın İnce cumhurbaşkanı olacak. İlk tur için de çalışıyoruz" diyor.
CHP'li adaylar ilerleyerek Gazi Caddesi girişinde banka oturmuş üç adamı mitinge davet edip broşür uzatıyorlar.
Dört Ayaklı Minare sokağında CHP'lilerin broşür verdiği iki yaşlı adamın yanına gidiyorum bu sefer.
Biri verilen broşürü katlayıp cebine koyarken, diğeri adaylar gitmesinden sonra yere atıyor.
Broşürü cebine koyan koltuk değnekli adam "Hangisi Hayırlıysa o olsun" diyor. Arkadaşı ise en hayırlı adayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söylüyor.
"2005'e kadar Ben daha önce Karaoğlan'a (Bülente Ecevit) oy veriyordum ama şimdi Erdoğancıyım. Bu ülkeyi ancak o feraha çıkartır, diğerleri boştur. O tek tabancadır, benim için önemli olan AKP değil, Erdoğan'dır ve bu sefer de yine o kazanacak" diyor.
Elinde CHP broşürü olan iki genç ise, kız arkadaşlarıyla minarenin önünde fotoğraf çekiyorlar. Gençler, ilk turda HDP, ikinci turda CHP'ye oy vereceklerini söylüyorlar.
Adının Erkan olduğunu söyleyen gençlerden biri, "Diyarbakır'da HDP'nin barajı aşacağına inanıyorum, herkes HDP'ye verecek ama ikinci turda herkes CHP'ye oy verecek" diyor.
Kürtlerin neden CHP'ye oy vereceğini sorusuna ise şu yanıtı veriyorlar:
"16 yıl oldu, artık yeter. Bence artık birilerin dur demesi lazım, daha nereye kadar gidecek."
Arkadaşı da HDP'nin barajı geçmesi halinde ikinci turda oyunun CHP'ye vereceğini belirtiyor.
CHP Diyarbakır üçüncü sıra milletvekili adayı Mehmet Şerif Doğru, Muharrem İnce'ye Diyarbakır'da büyük kabul gördüğünü anlatıyor.
"Ben şimdiye Diyarbakır'da bu kadar kabul gören bir lider bir politkacı görmedim.Herkeste Muharrem İnce'ye karşı bir sempati var. Artık insanlar cumhurbaşkanı sayın Erdoğan'a karşı onu alternatif görüyorlar, umutlarını ona bağlamışlar" diyor.
İkinci turda Muherrem İnce'nin Diyarbakır'da yüzde doksan oy alacağına inanıyor.
"Herkes ikinci turda umudunu sayın İnce'ye bağlıyor. Milletvekili seçiminde HDP'de baraj sorunu var diye, HDP'ye çıkacak oylar."
Bu seçimden önce Kürtlerin CHP'ye mesafeli olduğunu kaydeden Doğru, İnce'nin varlığıyla bu mesafenin kalktığını, Kürt sorununun çözümü için bölgede İnce'nin samimiyetine yüksek bir inancın olduğunu ve bölgede AKP'nin büyük bir oy kaybı yaşayacağını savunuyor.
Adana'da tatil planları seçime bağlı
Özge Özdemir
BBC Türkçe
Adana’da geçtiğimiz günlerde yaşanan Demirspor başkanlık yarışı ve hava sıcaklığının ardından en çok konuşulan konu seçimler.
Sokakta insanlar ne zaman tatile gideceklerini bile seçimleri göz önünde bulundurarak planlıyor.
Referandumda ‘Hayır’ın kazandığı Adana’da bir taksiciye soruyorum tahminini.
“Ne kadar muhalefet tarafında hareketlilik olsa da yine Ak Parti alır, hep onlar alıyor” dedi.
CHP seçim bürosunda ise hava bambaşka, çok umutlular.
Adanalılar ne diyecek bu işe çok merak ediyorum.
Muharrem İnce Diyarbakır'a geliyor
Hatice Kamer
BBC Türkçe
12 Haziran 2011 Genel seçimleri için 31 Mayıs 2011 tarihinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Diyarbakır İstasyon Meydanı'ndaki mitinginden sonra, CHP ilk defa Diyarbakır'da geniş tabanlı bir miting düzenleyecek.
Geçen Pazar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın miting yaptığı İstasyon Meydanı'nın bugünkü konuğu CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce.
HDP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı da ziyaret edecek olan Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitinginde ağırlıklı olarak Kürt sorunuyla ilgili konuşma yapması bekleniyor.
Miting öncesi CHP'nin milletvekili adaylarının şehrin belli bölgelerinde seçim çalışması izliyorum.
Ofis'teki seçim bürosunda bulunan CHP'lilerin bugünkü adresi Dağkapı ve Gazi Caddesi olacak.
Gazi Caddesi'nde yere serilmiş satılık ürünler, şeker satan işporta tezgahlarının sayıca çokluğu, çocuklarıyla birlikte alışverişe çıkan kadınlar, trafiğin keşmekeşi, yaklaşan bayramın telaşının sokağa yansıyan hali. Bayram telaşı ve seçim çalışması iç içe geçmiş durumda.
Dağkapı Meydanı'ndan geçen farklı siyasi partilerin araçları insanları kendi partilerine oy vermeye çağırıyor. Meydanlarda parti afişlerinin yoğunluğu dikkat çekiyor.
CHP'nin milletvekili adayları Dağkapı Meydanı'ndan Dört Ayaklı Minare'ye kadar parti broşürleri dağıtarak insanları Muharrem İnce'nin Pazartesi günü Diyarbakır'da yapacağı mitinge davet ediyorlar.
Konya'da Saadet Partisi AKP'ye kayan seçmeni geri alma peşinde
Onur Erem, geçen hafta içerisinde ziyaret ettiği Konya'dan izlenimlerini aktarıyor
Onur Erem
BBC Türkçe
Türkiye’de muhafazakar ve milliyetçi siyasetin en etkili olduğu büyükşehirlerden Konya, ilk bakışta Cumhur İttifakı’nın ezici zaferle çıkacağı bir kent olarak gözükebilir.
Fakat son seçimde 14 milletvekilinin 12’sinin AKP’den, birinin de MHP’den seçildiği Konya’da bu sefer Cumhur İttifakı’nı oluşturan partilerin tabanından oy alma iddiasında olan iki sağ parti daha var: İYİ Parti ve Saadet Partisi.
Bir zamanlar Refah Partisi’nin kalesi olan Konya, partideki “Yenilikçiler-Gelenekçiler” ayrımının ardından ağırlıklı olarak AKP’ye oy vermiş, Saadet Partisi ise yüzde 3-5 bandını aşamamıştı.
Ancak bu sefer partinin önünde bir seçim barajı olmaması, AKP ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın politikalarını beğenmeyen seçmenleri kendilerine çekebilmek için Saadet Partisi’ne umut vermiş durumda.
Konya’da Haziran 2015’te yüzde 3 oy almayı başaran Saadet, Kasım 2015’te yüzde 1’in altına düşmüştü. Bu seferki hedefleri AKP’ye kayan seçmenlerini geri alıp, üzerine de koyarak en az bir milletvekili çıkarmak.
Ama işleri kolay değil: Milletvekili sayısı 14’ten 15’e yükseltilen Konya’da bir vekil çıkarmak için yüzde 7’ye yakın oy gerekiyor.
24 Haziran seçimleri öncesinde BBC Türkçe muhabirleri, Türkiye'de illerin ve bölgelerin nabzını tutuyor.
İç Anadolu, Ege, Karadeniz, Akdeniz ve Güneydoğu'dan bildiren muhabirlerin izlenim, not, video ve mülakatları gün gün 24 Haziran seçimleri için yayın yasakları başlayana kadar canlı anlatım sayfamızda yer alıyor.