Erdoğan: Tüm ekonomik saldırılara ve oyunlara rağmen güçlü büyümeye devam

DHA Avrupa için pimi çekilmiş bir bomba

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Türkiye'nin finanse ettiği 60'a yakın imamı ve ailelerini sınır dışı edip 7 camiyi kapatma kararı alan Avusturya'ya tepki gösterdi.

Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında konuşan Çelik, Avusturya hükümeti ile ilgili olarak "Avrupa için pimi çekilmiş bir bomba" ifadesini kullandı.

Çelik, "Mevcut başbakan hayalperest bir insan. Irkçıların söylemlerini içselleştirmiş durumda. Avrupa'da çok ciddiye alınan biri değil. İslam düşmanlığının temsilcisi haline geldi" dedi.