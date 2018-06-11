Erdoğan: Tüm ekonomik saldırılara ve oyunlara rağmen güçlü büyümeye devam
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye ekonomisinin 2018'in ilk çeyreğinde yüzde 7,4 büyümesini yorumladı. Erdoğan, "Tüm ekonomik saldırılara ve oynanan oyunlara rağmen, sağlam makro temeller üzerinde, güçlü büyümeye devam!" dedi. Türkiye'de günün öne çıkan gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda.
Özet
- Türkiye ekonomisi 2018'in ilk çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm ekonomik saldırılara ve oynanan oyunlara rağmen, sağlam makro temeller üzerinde, güçlü büyümeye devam!
- Türkiye'nin cari işlemler hesabı, Nisan ayında 5 milyar 426 milyon dolar açık verdi.
- AB Bakanı Çelik: Avusturya Başbakanı İslam düşmanlığının temsilcisi haline geldi
- HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder: İmralı fotoğraflarını devlet çekti, yapılan 'siyasi ahlaksızlık'
Canlı anlatım
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AB Bakanı Çelik: Avusturya Başbakanı İslam düşmanlığının temsilcisi haline geldi
Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Türkiye'nin finanse ettiği 60'a yakın imamı ve ailelerini sınır dışı edip 7 camiyi kapatma kararı alan Avusturya'ya tepki gösterdi.
Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında konuşan Çelik, Avusturya hükümeti ile ilgili olarak "Avrupa için pimi çekilmiş bir bomba" ifadesini kullandı.
Çelik, "Mevcut başbakan hayalperest bir insan. Irkçıların söylemlerini içselleştirmiş durumda. Avrupa'da çok ciddiye alınan biri değil. İslam düşmanlığının temsilcisi haline geldi" dedi.
Türkiye'de konut sektöründe balon var mı?
Türkiye'nin konut sektörüyle ilgili son veriler, sektördeki olası bir daralmanın ekonomiye nasıl yansıyacağına dair soru işaretleri doğurdu.
Ekonomistlerin Türkiye ekonomisine yönelik uyarılarının arttığı bir dönemde konut arzında görülebilecek bir patlamanın etkilerinin nasıl olacağı sıkça tartışılıyor.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son verilerine göre konut satışları Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 oranında azaldı.
2018 yılı 1. çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 6,72 oranında bir azalma kaydedildi.
BBC Türkçe'den Özge Özdemir'in haberi.
Türkiye'de konut sektöründe balon var mı?
Cari açık Nisan ayında beklentilerin üzerinde
Türkiye'nin cari işlemler hesabı, Nisan ayında 5 milyar 426 milyon dolar açık verdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre cari işlemler açığı Nisan ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla 1 milyar 706 milyon dolar arttı.
12 aylık cari işlemler açığı da 57 milyar 73 milyon dolara çıktı.
Anadolu Ajansı Finans Cari İşlemler Açığı Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Nisan ayında cari işlemler açığının 5,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşeceği tahmininde bulunmuştu.
Erdoğan: OECD ülkeleri arasında birinciyiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye ekonomisinin 2018'in ilk çeyreğinde yüzde 7,4 büyümesini yorumladı.
Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü
Türkiye ekonomisi 2018'in ilk 3 aylık döneminde beklentilerin üzerinde yüzde 7,4 büyüdü.
Reuters haber ajansının düzenlediği ankette ise büyümenin yüzde 7 olacağı öngörülmüştü.
Ekonomi 2017'yi de yüzde 7,4 büyümeyle kapatmıştı.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre hanehalkının tüketim harcamaları yılın ilk çeyreğinde yüzde 11 büyürken, kamunun harcamaları yüzde 3,4'te kaldı.
Dış ticaret dengesinin büyümeye katkısı ise negatif bölgedeydi.
İlk çeyrekte ihracattaki büyüme yüzde 0,5'te kalırken, ithalat büyümesi yüzde 15,6 oldu.
Türkiye 2018'in ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyüdü