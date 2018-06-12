Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnce Diyarbakır'da 10 bin kişi topladı, ben 35 bin - Türkiye'de bugün
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Özet
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnce Diyarbakır'da 10 bin kişi topladı, ben 35 bin
- Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Irak'ın kuzeyindeki operasyonlara ilişkin yapılan açıklamada 34 PKK'lının öldürüldüğü kaydedildi
Canlı anlatım
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Osman Kavala: Uzun tutukluluk süresi ile ilgili AİHM'e başvurduk
7 aydan fazla bir süredir Silivri cezaevinde tutulan Osman Kavala, yayımladığı bir mektupla, uzun tutukluluk uygulaması ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurduğunu açıkladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "17-25 Aralık" soruşturmaları ile 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan, Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamalarıyla 1 Kasım 2017 tarihinden bu yana cezaevinde bulunuyor.
Kavala'nın 11 Haziran tarihli mektubu şu şekilde:
Mayıs ayı sonu itibariyle Silivri'de ikametimin yedinci ayı tamamlanmış oldu. İddianamenin hazırlanmasını bekliyoruz. Tahliye taleplerimiz reddedildi. Emniyet sorgusunda gösterilenler somut delil mahiyetinde olmadığından, açıklama yapabilmek için, eğer varsa, dosyamda bulunan benimle ilgili delilleri görmek istemiştim. Bu talebe de cevap alamadık.
Anayasa Mahkemesi'nden sonra, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurduk. Avrupa Konseyi'nin bu organı, kapsadığı ülkeler ve bu ülkelerde yaşayanların hayatları üzerindeki etkisi bakımından sanırım Avrupa'nın en işlevsel kurumu. AİHM'in ulusal mahkemelere kıyasla, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne daha vakıf olduğu, ulusal mahkemelerin kararlarını bu normlara göre değerlendirdiği ülkelerin vatandaşları gibi, hükümetleri tarafından da kabul ediliyor.
Benim AİHM'e başvurum -benim durumumda olan birçok başvuru gibi- haksız bulunan bir mahkeme kararına itiraz değil, mahkeme olmadan, uzun tutuklama uygulamasına itiraz. Bu durum masumiyet karinesinin tanınmamasıyla ve her şeyden önce insan özgürlüğüne verilen değerle ilgili. AİHM'e başvurmak güven veren bir hak olsa da, vatandaşı olduğunuz devletin özgürlüğünüze değer vermediğini beyan etmiş olmak insanın ağırına gidiyor...
Tüm dostların ve tanıdıkların bayramını tebrik eder, sağlık ve huzur içinde geçirmelerini dilerim.
Osman Kavala
Silivri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (İnce'nin Diyarbakır mitingi) Katılanlar CHP'li, HDP'li miydi?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir canlı yayında, Muharrem İnce'nin Diyarbakır'da düzenlediği mitingle ilgili, "Sen kalkıp Selo, Selo, Selo, onların bağırması çağırması altında miting yapıyorsun" değerlendirmesini yaptı.
Erdoğan, kendi mitingine 35 bin kişinin, İnce'nin mitingine ise 10 bin kişinin katıldığını iddia ederek, "Mitinge katılanlar CHP'li, HDP'li miydi? Benim aldığım bilgiler, tamamına yakını HDP'liydi" dedi.
TGRT canlı yayınında soruları yanıtlayan Erdoğan, anketlerle ilgili ise rakam vermekten kaçınarak, oy oranları ile ilgili soruya, "Benim bir prensibim var, bir defa en büyük kamuoyu araştırması sandığın konulduğu gündür ve milletin orada vereceği karardır." değerlendirmesini yaptı.
Erdoğan, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra 5 gün sonra ilan edilen Olağanüstü Hal'e ilişkin olarak "24 Haziran'dan sonra biz OHAL'e şöyle bir neşter vurabiliriz ama herhangi bir sıkıntı olduğu anda da OHAL tekrar getirilebilir" dedi.
Erdoğan, Kıraathhane veya Millet Bahçesi olarak anılan projeye ilişkin olarak ise "Mimar arkadaşlarımız çalışıyorlar ve öyle zannediyorum bu hafta içinde veya bayrama kadar projeler bitecek." dedi.
TSK'dan Kuzey Irak'a operasyon açıklaması
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Irak'ın kuzeyindeki operasyonlara ilişkin yapılan açıklamada 34 PKK'lının öldürüldüğü kaydedildi.
Operasyonu komuta merkezinde takip eden Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve kurmaylarının fotoğrafları da yayımlandı.
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