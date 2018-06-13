Seçim yasakları yarın başlıyor

AFP Türkiye 24 Haziran'da cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerine hazırlanıyor.

Yüksek Seçim Kurulu'nun seçimler için belirlediği takvim uyarınca propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları yarın uygulanmaya başlanacak ve oy verme gününden önceki gün saat 18.00'de sona erecek.

Bu kapsamda seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, seçim propaganda süresinin sona ermesine dek yazılı basında ilan ve reklam yoluyla veya internet sitesi açarak sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapabilecek.

Ancak vatandaşların, elektronik posta adreslerine gönderilecek mesajlarla, taşınabilir veya sabit telefonlarına sesli, görüntülü veya yazılı mesaj göndermek suretiyle propaganda yapılamayacak.

Oy verme gününden önceki on günlük süreçte yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, bir siyasi partinin veya adayın lehinde veya aleyhinde veya vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın yapılması yasak olacak.

Başbakan ve bakanlarla, milletvekilleri, yurt içinde yapacakları seçim propagandası ile ilgili gezileri makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapamayacak.