TSK: ABD ile Menbiç Uygulama Planı konusunda mutabık kalındı

Türkiye'deki gelişmeleri gün boyu canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Özet

  1. TSK ABD'li askeri yetkililerle üzerinde çalıştıkları Menbiç Uygulama Planı konusunda anlaşma sağladıklarını açıkladı.
  2. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek OHAL'ın kaldırılmasının yurtdışında Türkiye'ye bakışı olumlu yöne çevireceğini söyledi.

Canlı anlatım

time_stated_uk

TSK: ABD ile Menbiç Uygulama Planı konusunda mutabık kalındı

Türk jetleri
TSK

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Stuttgart'ta, ABD’nin Avrupa Komutanlığı Karargâhı'nda 12-13 Haziran 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen toplantıda Menbiç Uygulama Planı konusunda mutabık kalındığını ve mutabık kalınan bu metnin her iki ülkenin üst makamlarına sunulacağını açıkladı.

TSK'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamalar şöyle:

View more on twitter
View more on twitter
View more on twitter
View more on twitter

Article share tools

  • Paylaş
    Read more about sharing BBC content externally
Yukarı dön