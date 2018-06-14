TSK: ABD ile Menbiç Uygulama Planı konusunda mutabık kalındı
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Özet
- TSK ABD'li askeri yetkililerle üzerinde çalıştıkları Menbiç Uygulama Planı konusunda anlaşma sağladıklarını açıkladı.
- Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek OHAL'ın kaldırılmasının yurtdışında Türkiye'ye bakışı olumlu yöne çevireceğini söyledi.
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TSK: ABD ile Menbiç Uygulama Planı konusunda mutabık kalındı
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Stuttgart'ta, ABD’nin Avrupa Komutanlığı Karargâhı'nda 12-13 Haziran 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen toplantıda Menbiç Uygulama Planı konusunda mutabık kalındığını ve mutabık kalınan bu metnin her iki ülkenin üst makamlarına sunulacağını açıkladı.
TSK'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamalar şöyle: