TSK

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Stuttgart'ta, ABD’nin Avrupa Komutanlığı Karargâhı'nda 12-13 Haziran 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen toplantıda Menbiç Uygulama Planı konusunda mutabık kalındığını ve mutabık kalınan bu metnin her iki ülkenin üst makamlarına sunulacağını açıkladı.

TSK'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamalar şöyle: