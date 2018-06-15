Erdoğan: Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın ağabeyini PKK, HDP öldürdü
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Özet
- Erdoğan: Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın ağabeyini PKK, HDP öldürdü
- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: HDP Selahattin Demirtaş'tan başka aday mı bulamadı?
- TSK, 12 Haziran'da Kandil'e yapılan hava operasyonunda 26 PKK'lının öldürüldüğünü açıkladı.
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Devlet Bahçeli: Demirtaş'tan başka aday mı yoktu?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın tutukluların cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin düzenleme getirilmesi sözleri hakkında açıklamada bulundu.
Bahçeli “Selahattin Demirtaş haricinde başka birini bulamadı mı HDP? Selahattin Demirtaş’tan başka aday mı yoktu? Türkiye’de demokrasi ölçüsü Selahattin Demirtaş’ın salınmasıyla alakalıysa bu yanlış” dedi.
Bahçeli TSK’nın Kandil operasyonlarıyla ilgili de “Biz yıllardan beri Kandil’e bayrak dikmenin gereğini vurguladık. İnşallah o bayrak Kandil’de de dikilecek” diye konuştu.
TSK: 'Kandil operasyonunda 26 terörist etkisiz hale getirildi'
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 12 Haziran'da Kandil'e düzenlenen hava harekatında 26 PKK/KCK üyesinin öldürüldüğünün tespit edildiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: AKP milletvekili Halil Yıldız’ın ağabeyini PKK, HDP öldürdü
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün Suruç’ta 4 kişinin öldüğü seçim kavgasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Marmara İlahiyat Camisi’nde bayram namazını kıldıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan şöyle konuştu:
"Dün de Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyini Suruç'ta ne yazık ki terör örgütü PKK, HDP öldürdü. Aileden birkaç kişiyi yaraladılar. Bunların içerisinde ağır olanlar da var. Bunlar birer talik unsuru olarak hala bu işi bırakmış değiller. Esnaf ziyareti yapılırken 'Siz bizim HDP'li olduğumuzu bilmiyor musunuz, nasıl buraya gelir girersiniz' gibi bir yaklaşımla orada bu tür bir saldırı cereyan etti ve bunun neticesinde böyle bir durum ortaya çıktı. 4 ölü, 9 kadar yaralı var. Bunlar bizi üzen ve gerçekten barışa koşalım diyenler, biz demokrasi, barış, özgürlük, bundan yanayız diyenler, çözüm sürecinde yaptıkları oyunları maalesef hala yapmaya devam ediyorlar".
Erdoğan'ın bedelli askerlik konusunda sözleri ise şöyle: