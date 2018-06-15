Erdoğan: Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın ağabeyini PKK, HDP öldürdü

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün Suruç’ta 4 kişinin öldüğü seçim kavgasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Marmara İlahiyat Camisi’nde bayram namazını kıldıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan şöyle konuştu:

"Dün de Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyini Suruç'ta ne yazık ki terör örgütü PKK, HDP öldürdü. Aileden birkaç kişiyi yaraladılar. Bunların içerisinde ağır olanlar da var. Bunlar birer talik unsuru olarak hala bu işi bırakmış değiller. Esnaf ziyareti yapılırken 'Siz bizim HDP'li olduğumuzu bilmiyor musunuz, nasıl buraya gelir girersiniz' gibi bir yaklaşımla orada bu tür bir saldırı cereyan etti ve bunun neticesinde böyle bir durum ortaya çıktı. 4 ölü, 9 kadar yaralı var. Bunlar bizi üzen ve gerçekten barışa koşalım diyenler, biz demokrasi, barış, özgürlük, bundan yanayız diyenler, çözüm sürecinde yaptıkları oyunları maalesef hala yapmaya devam ediyorlar".

Erdoğan'ın bedelli askerlik konusunda sözleri ise şöyle: