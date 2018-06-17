Diyarbakır'dan Şanlıurfa'ya gitmek isteyen STK'lara izin verilmedi

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Özet

  1. Suruç'taki silahlı çatışma konusunda incelemeler yapmak üzere Şanlıurfa'ya gitmeye çalışan Diyarbakırlı STK'ların kentten çıkışına izin verilmedi.
  2. AKP'nin İstanbul Yenikap'da düzenleyeceği miting 17.00'de başlayacak.
  3. Yenikapı mitingi nedeniyle İstanbul'da birçok yol trafiğe kapatıldı.
  4. HDP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın seçim konuşması 20.40'ta TRT'de yayınlanacak.
  5. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce bugün Tunceli, Elazığ ve Tokat'ta mitingler düzenliyor.
  6. Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu Diyarbakır'da miting düzenliyor.

Canlı anlatım

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İstanbul'da çok sayıda yol, Yenikapı mitingi nedeniyle trafiğe kapalı

Avrasya tüneli
DHA

Bugün 17.00’de İstanbul’daki Yenikapı Meydanı’nda düzenlenecek olan Adalet ve Kalkınma Partisi mitingi nedeniyle İstanbul’da birçok yol trafiğe kapatıldı:

  • Avrasya Tüneli (Her İki Yön)
  • Atatürk Bulvarı – Sirkeci bağlantısı
  • Ragıp Gümüş Pala Caddesi
  • Cemil Birsel Caddesi’nini Sirkeci istikameti
  • Reşadiye Caddesi
  • Hamidiye Kavşağından Sirkeci istikameti
  • Kennedy Caddesi
  • Edirnekapı, Millet Caddesi, Cevizlibağ’dan Topkapı Tünele 10. Yıl Caddesi Katılım Ve 10. Yıl Caddesi Genç Osman Caddesi Sahil -Keneddy Caddesine Kadar Gidişli Gelişli Ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Cadde Ve Sokaklar
  • Zeytinburnu Demirhane Caddesinden Kazlıçeşme Otopark Alanı Onuncu Yıl İstikameti Ve Demirhane Caddesine Çıkan Tüm Cadde Ve Sokaklar
  • Bakırköy Sahil Kenedy Caddesi Ekrem Kurt Bulvarı Taşhanlar Varyan İle Galata Köprü Arası gidiş ve geliş

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Suruç'ta yaşananlar konusunda incelemede bulunmak isteyen STK'lar Diyarbakır çıkışında durduruldu

Diyarbakır
BBC

Geçen hafta Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşanan silahlı kavganın ardından yetkililerle görüşmek üzere Suruç'a gitmek Diyarbakırlı STK heyetinin yolu polis tarafından kesildi.

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“Suruç ilçesinde acı ve hiçbirimizin arzu etmediği bir hadise yaşandı. Dört yurttaşımız yaşamını yitirdi. Suruç ve Urfa’daki yetkililerle buluşmak üzere bir heyet oluşturduk. Ama ne yazık ki şu an Diyarbakır’ın çıkışında Urfa’ya gidişimize emniyet görevlileri tarafından anti demokratik bir uygulamayla izin verilmemekte. Gidiş amacımız taraflara benzer yeni bir hadisenin ve provokasyonun yaşanmaması için çağrıda bulunmaktı. Emniyet yetkilileriyle yaptığımız görüşmede kesinlikle gidişimize izin verilmeyeceği, gidiş yapmamız noktasında da bizlere müdahalede bulunacağı aktarıldı. Hiçbir yargısal karar olmaksızın bu yapılmakta. İnsan hak ve özgürlüklerinin büyük bir yara aldığı bir uygulamayla karşı karşıyayız."

Ahmet ÖzmenDiyarbakır Barosu Başkanı

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