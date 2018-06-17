Diyarbakır'dan Şanlıurfa'ya gitmek isteyen STK'lara izin verilmedi
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Özet
- Suruç'taki silahlı çatışma konusunda incelemeler yapmak üzere Şanlıurfa'ya gitmeye çalışan Diyarbakırlı STK'ların kentten çıkışına izin verilmedi.
- AKP'nin İstanbul Yenikap'da düzenleyeceği miting 17.00'de başlayacak.
- Yenikapı mitingi nedeniyle İstanbul'da birçok yol trafiğe kapatıldı.
- HDP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın seçim konuşması 20.40'ta TRT'de yayınlanacak.
- CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce bugün Tunceli, Elazığ ve Tokat'ta mitingler düzenliyor.
- Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu Diyarbakır'da miting düzenliyor.
Canlı anlatım
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İstanbul'da çok sayıda yol, Yenikapı mitingi nedeniyle trafiğe kapalı
Bugün 17.00’de İstanbul’daki Yenikapı Meydanı’nda düzenlenecek olan Adalet ve Kalkınma Partisi mitingi nedeniyle İstanbul’da birçok yol trafiğe kapatıldı:
Suruç'ta yaşananlar konusunda incelemede bulunmak isteyen STK'lar Diyarbakır çıkışında durduruldu
Geçen hafta Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşanan silahlı kavganın ardından yetkililerle görüşmek üzere Suruç'a gitmek Diyarbakırlı STK heyetinin yolu polis tarafından kesildi.