Diyarbakır'dan Şanlıurfa'ya gitmek isteyen STK'lara izin verilmedi

“Suruç ilçesinde acı ve hiçbirimizin arzu etmediği bir hadise yaşandı. Dört yurttaşımız yaşamını yitirdi. Suruç ve Urfa’daki yetkililerle buluşmak üzere bir heyet oluşturduk. Ama ne yazık ki şu an Diyarbakır’ın çıkışında Urfa’ya gidişimize emniyet görevlileri tarafından anti demokratik bir uygulamayla izin verilmemekte. Gidiş amacımız taraflara benzer yeni bir hadisenin ve provokasyonun yaşanmaması için çağrıda bulunmaktı. Emniyet yetkilileriyle yaptığımız görüşmede kesinlikle gidişimize izin verilmeyeceği, gidiş yapmamız noktasında da bizlere müdahalede bulunacağı aktarıldı. Hiçbir yargısal karar olmaksızın bu yapılmakta. İnsan hak ve özgürlüklerinin büyük bir yara aldığı bir uygulamayla karşı karşıyayız."