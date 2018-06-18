İşsizlik yüzde 11,7'den yüzde 10,1'e geriledi
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Özet
- TÜİK rakamları: Şubat, Mart, Nisan ayları döneminde işsizlik yüzde 11,7'den yüzde 10.1'e geriledi.
- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün 14.00'te Samsun'da seçim mitingi düzenliyor.
- CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kahramanmaraş, Kilis ve Gaziantep'te mitingler düzenleyecek.
- İYİ Parti Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener ise Niğde, Nevşehir ve Aksaray'da olacak.
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Demirtaş: 24 Haziran tüm korkularımızdan kurtuluş olacak
HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş Twitter üzerinden verdiği mesajlarında "Ben ne Manisa’dan vazgeçerim ne Mardin’den; ne Edirne’den ne de Hakkari’den. Sen de vazgeçme güzel kardeşim" dedi.
Türkiye genelinde işsizlik geriledi
TÜİK’in açıkladığı işsizlik rakamlarına göre Şubat, Mart, Nisan aylarını kapsayan dönemde işsizlik yüzde 1,6 puan gerileyerek yüzde 10,1 oldu.
Bu dönemde işsiz sayısı 432 bin kişi azalarak 3 milyon 210 bin kişi oldu.
Genç nüfusta (15-24) işsizlik oranı 3,7 puanlık azalma ile yüzde 17,7’ye geriledi.
İstihdam edilenlerin sayısı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 10 bin kişi artarak 28 milyon 499 bin kişi, istihdam oranı ise 1 puanlık artış ile %47,1 oldu.
Aynı dönemde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı ise yüzde 32,4 olarak belirlendi.