İşsizlik yüzde 11,7'den yüzde 10,1'e geriledi

BBC

TÜİK’in açıkladığı işsizlik rakamlarına göre Şubat, Mart, Nisan aylarını kapsayan dönemde işsizlik yüzde 1,6 puan gerileyerek yüzde 10,1 oldu.

Bu dönemde işsiz sayısı 432 bin kişi azalarak 3 milyon 210 bin kişi oldu.

Genç nüfusta (15-24) işsizlik oranı 3,7 puanlık azalma ile yüzde 17,7’ye geriledi.

İstihdam edilenlerin sayısı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 10 bin kişi artarak 28 milyon 499 bin kişi, istihdam oranı ise 1 puanlık artış ile %47,1 oldu.

Aynı dönemde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı ise yüzde 32,4 olarak belirlendi.