Türkiye'de bugün

24 Haziran erken seçimlerine iki gün kala Türkiye'de yaşanan sıcak gelişmeleri sayfamızda aktarıyoruz.

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Canlı anlatım

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Günaydın!

24 Haziran'da düzenlenecek milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine sadece iki gün kaldı.

Siyasi partiler ve cumhurbaşkanı adayları kampanyaları kapsamında artık son viraja girdi.

Biz de sizlere bugün Türkiye'de yaşanan gelişmeleri canlı sayfamızda aktaracağız.

Dün sosyal medyada en çok konuşulan konuların başında patates ve soğan fiyatlarındaki yükseliş olmuştu.

Bugün İstanbul'da yaşanan gökdelen yangını ile Türkiye güne başladı.

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