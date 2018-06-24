Seçim 2018: Oy verme işlemi 08:00 itibariyle başladı

Getty Images Çanakkale'de uluslararası gözlemciler.

8 kuruluştan 415 uluslararası gözlemci de seçimleri izleyecek.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİTPA) bu kuruluşlar arasında.

Başbakan Binali Yıldırım ise, dün yaptığı açıklamada bazı gözlemci grupları "marjinal grupların sözcüsü" gibi davranmakla suçlamış, "seçimleri adam gibi izleyin" demişti.

AGİT, anayasa değişikliği referandumuyla ilgili raporu nedeniyle de hükümetin tepkisini çekmişti: