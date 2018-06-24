Seçim 2018: Oy verme işlemi 08:00 itibariyle başladı
Türkiye bugün cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için sandık başına gidiyor. Oy verme işlemi TSİ 08:00'de başladı ve 17:00'de sona erecek. Canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
Özet
- Türkiye bugün cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için sandık başına gidiyor.
- Oy verme işlemi TSİ 08:00'de başladı ve 17:00'de sona erecek.
- Cumhurbaşkanlığı yarışı 6 aday arasında.
- Seçmenler yalnızca tek bir partiye değil, aynı zamanda ittifaklara da oy verebiliyor.
Canlı anlatım
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Liderler nerede oy kullanacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üsküdar'daki Saffet Çebi İlkokulu'nda kullanacak.
Erdoğan'ın seçim sonuçları açıklanmaya başlanana kadar İstanbul'da olması, ardından Ankara'ya geçmesi bekleniyor.
Seçimler için 415 uluslararası gözlemci görevlendirildi
8 kuruluştan 415 uluslararası gözlemci de seçimleri izleyecek.
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİTPA) bu kuruluşlar arasında.
Başbakan Binali Yıldırım ise, dün yaptığı açıklamada bazı gözlemci grupları "marjinal grupların sözcüsü" gibi davranmakla suçlamış, "seçimleri adam gibi izleyin" demişti.
AGİT, anayasa değişikliği referandumuyla ilgili raporu nedeniyle de hükümetin tepkisini çekmişti:
Fotoğraflarla: Türkiye sandık başına gidiyor
Simülasyon: Sandalye dağılımı nasıl yapılacak?
Siyasi partilerin seçimlere ittifak yaparak girmesine izin verilmesi ile Meclis'teki sandalyelerin dağılımıyla ilgili hesaplamalarde değişikliğe gidilmişti.
BBC Türkçe ve BBC'nin Görselleştirme ekipleri, Yüksek Seçim Kurulu'nun oy hesaplaması ve TBMM sandalye dağılımına dair matematiksel formüllerle ilgili136 sayılı genelgesibaz alınarak bir simülasyon geliştirdi:
Seçim 2018: Parti ve ittifakların oy oranına göre sandalye dağılımı nasıl yapılacak?
Hangi partiler katılıyor?
Milletvekili seçimlerine biri 2 partili, diğeri 3 partili iki ittifak ile, 3 siyasi parti katılıyor.
Pusuladaki yerlerine göre, katılan partiler şöyle:
Cumhurbaşkanlığı yarışı 6 aday arasında
Cumhurbaşkanlığı için altı aday yarışıyor. Pusuladaki yerlerine göre bu isimler şöyle:
Cumhurbaşkanı adayları kimler?
Oy kullanacak olan seçmen sayısı kaç?
24 Haziran seçimlerini izleme rehberi
Türkiye sandık başında
Türkiye bugün cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için sandık başına gidiyor.
Saat 08:00 itibariyle ülke genelinde oy verme işlemi başladı, saat 17:00'de de sona erecek.
BBC Türkçe, YSK tarafından belirlenen yayın yasağına uygun bir şekilde gün boyunca web sitesi üzerindeki canlı anlatım sayfasından ve sosyal medya kanallarından anlık olarak son gelişmeleri aktaracak.
Ayrıca, sandıkların kapanmasının ardından Facebook Canlı yayınlarına başlayacak. İstanbul ve Ankara'daki muhabirlerle birlikte Londra'daki ana merkezden yayınlar devam edecek.
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