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Seçim 2018: Oy verme işlemi 08:00 itibariyle başladı

Türkiye bugün cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için sandık başına gidiyor. Oy verme işlemi TSİ 08:00'de başladı ve 17:00'de sona erecek. Canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.

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Özet

  1. Türkiye bugün cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için sandık başına gidiyor.
  2. Oy verme işlemi TSİ 08:00'de başladı ve 17:00'de sona erecek.
  3. Cumhurbaşkanlığı yarışı 6 aday arasında.
  4. Seçmenler yalnızca tek bir partiye değil, aynı zamanda ittifaklara da oy verebiliyor.

Canlı anlatım

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Liderler nerede oy kullanacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üsküdar'daki Saffet Çebi İlkokulu'nda kullanacak.

Erdoğan'ın seçim sonuçları açıklanmaya başlanana kadar İstanbul'da olması, ardından Ankara'ya geçmesi bekleniyor.

  • Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'deki Bahar Yıldırım İlkokulu'nda,
  • CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara Çukurambar’daki Arjantin İlkögretim Okulu'nda,
  • CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Saffet Çam Ortaokulu'nda,
  • MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara Anıttepe Ortaokulu'nda,
  • İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, İstanbul Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde,
  • Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Çankaya Lisesi'nde oy verecek.

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Seçimler için 415 uluslararası gözlemci görevlendirildi

Çanakkale'de uluslararası gözlemciler.
Getty Images
Çanakkale'de uluslararası gözlemciler.

8 kuruluştan 415 uluslararası gözlemci de seçimleri izleyecek.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİTPA) bu kuruluşlar arasında.

Başbakan Binali Yıldırım ise, dün yaptığı açıklamada bazı gözlemci grupları "marjinal grupların sözcüsü" gibi davranmakla suçlamış, "seçimleri adam gibi izleyin" demişti.

AGİT, anayasa değişikliği referandumuyla ilgili raporu nedeniyle de hükümetin tepkisini çekmişti:

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Fotoğraflarla: Türkiye sandık başına gidiyor

sandık
Getty Images
Kars'ta sandık görevlileri oy pusulalarını düzenliyor
oy
Getty Images
okul
DHA
Kadıköy, Fatih ve Beşiktaş'taki bazı okullarda oy verme işleme başlamadan önce görevliler 'sandık yemini' etti: "Hiçbir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak belirlenmesi için, görevimi kanuna göre, dosdoğru yapacağıma namusum, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine ant içerim."
Yalova'da oylar veriliyor
Getty Images
Yalova'daki bir okulda oylar veriliyor
Şanlıurfa
DHA
Şanlıurfa'da 1 milyon 71 bin 204 seçmen 3 bin 333 sandıkta oy kullanacak.
Mersin'de oy kullanan bir kadın.
Getty Images
Mersin'de oy kullanan bir kadın.

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Simülasyon: Sandalye dağılımı nasıl yapılacak?

Siyasi partilerin seçimlere ittifak yaparak girmesine izin verilmesi ile Meclis'teki sandalyelerin dağılımıyla ilgili hesaplamalarde değişikliğe gidilmişti.

BBC Türkçe ve BBC'nin Görselleştirme ekipleri, Yüksek Seçim Kurulu'nun oy hesaplaması ve TBMM sandalye dağılımına dair matematiksel formüllerle ilgili136 sayılı genelgesibaz alınarak bir simülasyon geliştirdi:

Seçim 2018: Parti ve ittifakların oy oranına göre sandalye dağılımı nasıl yapılacak?

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Hangi partiler katılıyor?

Milletvekili seçimlerine biri 2 partili, diğeri 3 partili iki ittifak ile, 3 siyasi parti katılıyor.

Pusuladaki yerlerine göre, katılan partiler şöyle:

  • Cumhur İttifakı: Adalet ve Kalkınma Partisi, MHP
  • HÜDA PAR
  • Vatan Partisi
  • HDP
  • Millet İttifakı: CHP, Saadet Partisi, İyi Parti

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Cumhurbaşkanlığı yarışı 6 aday arasında

adaylar
Getty Images

Cumhurbaşkanlığı için altı aday yarışıyor. Pusuladaki yerlerine göre bu isimler şöyle:

  • Muharrem İnce
  • Meral Akşener
  • Recep Tayyip Erdoğan
  • Selahattin Demirtaş
  • Temel Karamollaoğlu
  • Doğu Perinçek

Cumhurbaşkanı adayları kimler?

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Oy kullanacak olan seçmen sayısı kaç?

sandık
DHA
  • Türkiye'de yurt içinde toplam kayıtlı seçmen sayısı 56 milyon 322 bin 632,
  • 81 ilde kurulacak toplam sandık sayısı da 180 bin 65,
  • 87 seçim bölgesi bulunuyor,
  • İstanbul üç seçim bölgesiyle en fazla seçmenin olduğu ve en fazla sandık kurulacak yer,
  • En küçük seçim bölgesi de 56 bin 99 seçmenin 284 sandıkta oy kullanacağı Bayburt,
  • Yurt dışında kayıtlı 3 milyon 47 bin 323 seçmen bulunuyor, 1 milyon 486 bin 408'ü oy kullandı. Bu, yurtdışı katılım oranı için kaydedilen bugüne kadarki en yüksek rakam

24 Haziran seçimlerini izleme rehberi

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Türkiye sandık başında

pusulalar
DHA

Türkiye bugün cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için sandık başına gidiyor.

Saat 08:00 itibariyle ülke genelinde oy verme işlemi başladı, saat 17:00'de de sona erecek.

BBC Türkçe, YSK tarafından belirlenen yayın yasağına uygun bir şekilde gün boyunca web sitesi üzerindeki canlı anlatım sayfasından ve sosyal medya kanallarından anlık olarak son gelişmeleri aktaracak.

Ayrıca, sandıkların kapanmasının ardından Facebook Canlı yayınlarına başlayacak. İstanbul ve Ankara'daki muhabirlerle birlikte Londra'daki ana merkezden yayınlar devam edecek.

BBC Türkçe'yi takip edebileceğiniz sosyal medya kanalları şöyle:

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