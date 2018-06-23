Partiler ve cumhurbaşkanı adayları son mitinglerine hazırlanıyor

Seçime bir gün kala siyasi partiler ve cumhurbaşkanları adayları son mitinglerine hazırlanıyor. Gün boyu gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.

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Özet

  1. HDP'nin İzmir Gündoğdu Meydanı'ndaki mitingi 13.00'te
  2. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da 12.00 - 17.00 arası beş ilçede miting yapacak
  3. MHP'nin Büyük Türkiye Mitingi 13.00'te Ankara Anadolu Meydanı'nda
  4. Muharrem İnce'nin Maltepe mitingi 13.00'te başlayacak

Canlı anlatım

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Adil Öksüz’ün bacanağı Ökkeş Tetik gözaltına alındı

Tetik
DHA

15 Temmuz 2016’daki darbe girişimin kilit isimlerinden olduğu belirtilen ve firari olan Adil Öksüz’ün bacanağı Ökkeş Tetik’in de aralarında bulunduğu 47 kişi Konya merkezli 31 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Gülenci yapılanmaya yönelik operasyonda Tetik, Sakarya’da gözaltına alındı.

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Partiler ve cumhurbaşkanı adayları son mitinglerine hazırlanıyor

Seçime bir gün kala siyasi partiler ve cumhurbaşkanı adayları son mitinglerine hazırlanıyor:

  • HDP'nin İzmir Gündoğdu Meydanı'ndaki mitingi 13.00'te
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da 12.00 - 17.00 arası beş ilçede miting yapacak
  • MHP'nin Büyük Türkiye Mitingi 13.00'te Ankara Anadolu Meydanı'nda
  • CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Maltepe mitingi 13.00'te başlayacak
  • İYİ Parti lideri Meral Akşener ise bugün İstanbul'da yapılması planlanan mitinglerini, trafik kazası geçiren İYİ Parti milletvekili adayı İbrahim Özyer'in hayatını kaybetmesi üzerine dün iptal etmişti.

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