Partiler ve cumhurbaşkanı adayları son mitinglerine hazırlanıyor
Seçime bir gün kala siyasi partiler ve cumhurbaşkanları adayları son mitinglerine hazırlanıyor. Gün boyu gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
Özet
- HDP'nin İzmir Gündoğdu Meydanı'ndaki mitingi 13.00'te
- Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da 12.00 - 17.00 arası beş ilçede miting yapacak
- MHP'nin Büyük Türkiye Mitingi 13.00'te Ankara Anadolu Meydanı'nda
- Muharrem İnce'nin Maltepe mitingi 13.00'te başlayacak
Canlı anlatım
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Adil Öksüz’ün bacanağı Ökkeş Tetik gözaltına alındı
15 Temmuz 2016’daki darbe girişimin kilit isimlerinden olduğu belirtilen ve firari olan Adil Öksüz’ün bacanağı Ökkeş Tetik’in de aralarında bulunduğu 47 kişi Konya merkezli 31 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Gülenci yapılanmaya yönelik operasyonda Tetik, Sakarya’da gözaltına alındı.
Partiler ve cumhurbaşkanı adayları son mitinglerine hazırlanıyor
Seçime bir gün kala siyasi partiler ve cumhurbaşkanı adayları son mitinglerine hazırlanıyor: