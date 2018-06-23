Partiler ve cumhurbaşkanı adayları son mitinglerine hazırlanıyor

DHA

15 Temmuz 2016’daki darbe girişimin kilit isimlerinden olduğu belirtilen ve firari olan Adil Öksüz’ün bacanağı Ökkeş Tetik’in de aralarında bulunduğu 47 kişi Konya merkezli 31 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Gülenci yapılanmaya yönelik operasyonda Tetik, Sakarya’da gözaltına alındı.