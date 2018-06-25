Seçimin galibi Erdoğan ve Cumhur İttifakı, bundan sonraki süreç nasıl işleyecek?

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24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı seçildi, AKP ve MHP'nin Cumhur İttifakı da Meclis'te çoğunluğu sağladı. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce saat 12:00'de bir açıklama yapacak. Türkiye'de yaşanan gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.