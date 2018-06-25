Seçimin galibi Erdoğan ve Cumhur İttifakı, bundan sonraki süreç nasıl işleyecek?
24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı seçildi, AKP ve MHP'nin Cumhur İttifakı da Meclis'te çoğunluğu sağladı. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce saat 12:00'de bir açıklama yapacak. Türkiye'de yaşanan gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
Özet
- Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk lideri Erdoğan: Süreç nasıl işleyecek?
- Seçimlerin ertesi günü Türk Lirası, Dolar karşısında yüzde 3 değer kazandı
- CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, TSİ 12:00'de açıklama yapacak
- Parlamentoya giren 600 milletvekili belli oldu
Canlı anlatım
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Twitter'da #incenerede etiketi Trending Topic oldu
Sosyal medyada oyların yüzde 30,6'sını alarak rakibi Erdoğan karşısında yenilgiye uğrayan CHP'li Muharrem İnce'nin dün gece hiçbir resmi açılma yapmadan ortadan kaybolduğu eleştirisi getiriliyor.
#incenerede etiketiyle şu ana dek 57 binden fazla tweet atıldı.
İnce'nin, kameraların karşısına geçerek açıklama yapmak yerine, FOX TV'den İsmail Küçükkaya'ya Whatsapp üzerinden açıklama yapmasına bazı vatandaşlar Twitter üzerinden tepki gösteriyor.
Küçükkaya İnce'nin kendisine gönderdiği mesajda "Yarış adil değildi, kampanya şartları eşit değildi, ama Erdoğan kazandı" dediğini duyurmuştu.
İnce saat 12:00'de CHP Genel Merkezi'nde bir açıklama yapacak.
Seçimler sonrası süreç nasıl işleyecek?
Başkan yardımcılarını seçecek
Türkiye'de gün boyu yaşanan gelişmeleri aktardığımız canlı anlatım sayfamıza hoşgeldiniz.
Seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk lideri oyların yüzde 52,5'ini alan Recep Tayyip Erdoğan oldu.
Erdoğan'ın CHP'li rakibi Muharrem İnce ise, bugün TSİ 12:00'de bir açıklama yapacak.
Seçimlerin piyasalara ilk tepkisi olumlu. Bugün Türk Lirası Dolar karşısında yüzde 3 değer kazandı.