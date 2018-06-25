Seçimin galibi Erdoğan ve Cumhur İttifakı, bundan sonraki süreç nasıl işleyecek?

24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı seçildi, AKP ve MHP'nin Cumhur İttifakı da Meclis'te çoğunluğu sağladı. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce saat 12:00'de bir açıklama yapacak. Türkiye'de yaşanan gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.

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Özet

  1. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk lideri Erdoğan: Süreç nasıl işleyecek?
  2. Seçimlerin ertesi günü Türk Lirası, Dolar karşısında yüzde 3 değer kazandı
  3. CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, TSİ 12:00'de açıklama yapacak
  4. Parlamentoya giren 600 milletvekili belli oldu

Canlı anlatım

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Twitter'da #incenerede etiketi Trending Topic oldu

CHP önünde İnce destekçileri
Getty Images
CHP'nin Ankara'daki merkez binası önünde toplanan vatandaşlar İnce'den bir açıklama yapmasını bekledi ancak hayal kırıklığına uğradı.

Sosyal medyada oyların yüzde 30,6'sını alarak rakibi Erdoğan karşısında yenilgiye uğrayan CHP'li Muharrem İnce'nin dün gece hiçbir resmi açılma yapmadan ortadan kaybolduğu eleştirisi getiriliyor.

#incenerede etiketiyle şu ana dek 57 binden fazla tweet atıldı.

İnce'nin, kameraların karşısına geçerek açıklama yapmak yerine, FOX TV'den İsmail Küçükkaya'ya Whatsapp üzerinden açıklama yapmasına bazı vatandaşlar Twitter üzerinden tepki gösteriyor.

Küçükkaya İnce'nin kendisine gönderdiği mesajda "Yarış adil değildi, kampanya şartları eşit değildi, ama Erdoğan kazandı" dediğini duyurmuştu.

İnce saat 12:00'de CHP Genel Merkezi'nde bir açıklama yapacak.

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Seçimler sonrası süreç nasıl işleyecek?

  • Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 29 Haziran Cuma günü resmi seçim sonuçlarını açıklayacak.
  • Ardından Meclis takvimi işlemeye başlayacak.
  • 2 Temmuz'da TBMM Genel Kurulu yeni sistemli yeni dönemin ilk toplantısını yapacak.
  • Başkanlık görevini geçici olarak en yaşlı milletvekili üstlenirken, toplantıda yemin edecek 600 isim de Meclis'teki görevlerine resmen başlayacak.
  • Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'ın yemin edeceği gün belirlenecek, parlamenter sistemin son Başbakanı Binali Yıldırım ile 65. hükümetin görevi de bu yeminlerle beraber bitecek,

Başkan yardımcılarını seçecek

  • Erdoğan 16 bakanlığa atamaya yapacak ve başkan yardımcılarını seçecek
  • Meclis Başkanlığı için adaylık başvuruları başlayacak
  • Milletvekili yemin töreninden sonra TBMM Başkanı ve Başkanlık Divanı için adaylık seçimleri yapılacak.

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seçim
Getty Images

Türkiye'de gün boyu yaşanan gelişmeleri aktardığımız canlı anlatım sayfamıza hoşgeldiniz.

Seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk lideri oyların yüzde 52,5'ini alan Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Erdoğan'ın CHP'li rakibi Muharrem İnce ise, bugün TSİ 12:00'de bir açıklama yapacak.

Seçimlerin piyasalara ilk tepkisi olumlu. Bugün Türk Lirası Dolar karşısında yüzde 3 değer kazandı.

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