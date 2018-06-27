Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile bir araya geliyor - Türkiye'de bugün

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Özet

  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geliyor
  2. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Haziran Perşembe günü Parti Meclisini (PM) olağanüstü toplantıya çağırdı

Canlı anlatım

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Kılıçdaroğlu 'disipline sevk' gündemiyle PM'yi topluyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
DHA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Haziran Perşembe günü Parti Meclisini (PM) olağanüstü toplantıya çağırdı.

Parti genel merkezinde saat 14.00'te başlayacak toplantının resmi çağrı belgesinde toplantının gündemiyle ilgili "disipline sevk işlemlerinin görüşülmesi" ifadesi de bulunuyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile bir araya geliyor

Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan
DHA

24 Haziran seçimleri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli ilk kez buluşacak.

İki lider TSİ 16:00'da Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geliyor.

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