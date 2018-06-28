Moody's: Güçlü dolar Türkiye'nin kredi riskini arttırıyor
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Özet
- Moody's Türkiye'nin kredi riskinin artan dolar nedeniyle yükseldiğini söyledi
- Ekonomik güven endeksi Haziran ayında yüzde 3.3 puan düştü.
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Ekonomik güven endeksi Haziran ayında yüzde 3.3 geriledi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayında ekonomik güven endeksinin yüzde 93.5 değerinden yüzde 90.4'e gerilediğini açıkladı.
Ekonomik güven endeksindeki düşüş, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.
Haziran ayında reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 102.5 değerine,hizmet sektörü güven endeksi 91.2 değerine,perakende ticaret sektörü güven endeksi 94.4 değerine ve inşaat sektörü güven endeksi 75.3 değerine geriledi.
Aynı dönemde tüketici güven endeksi ise 70.3 değerine yükseldi.
Moody's: Güçlenen dolar gelişmekte olan ülkelerin kredi riskini arttırıyor
Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Moody's Investor Service, güçlenen doların Türkiye'nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan ülkelerin rezervlerinde düşüşe yol açacağını ve kredi riskini arttıracağını açıkladı.
Moody's Küresel Ülke Riskleri Grubu Direktörü Alastair Wilson, "Doların etkilerine en çok açık olanlar, büyük miktarda cari açığı, yüksek düzeyde dış finansman geri ödemesi ve dikkate değer düzeyde döviz bazlı kamu borcu olan ülkeler" dedi.
Moody's raporunda Arjantin, Gana, Moğolistan, Pakistan, Sri Lanka, Türkiye ve Zambiya gibi ülkelerin döviz rezervlerinde düşüşe yol açabileceği belirtildi.
Raporda Brezilya, Çin, Hindistan, Meksika ve Rusya'nın dış finansman ihtiyacına daha az bağımlı olmaları nedeniyle en az kırılgan ülkeler oldukları ifade edildi.