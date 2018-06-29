Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Umarım AB bu kez parayı daha hızlı aktarır
AB'nin Türkiye'ye Suriyeli mülteciler için vermeyi vadettiği yardımın ikinci dilimi olan 3 milyar Euro'yu aktarma kararı almasıyla ilgili olarak hükümetten ilk açıklama Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Çavuşoğlu, "Umarım ilk dilimdeki bürokrasiden ders alınır, bu sefer daha hızlı şekilde uygulama olur" dedi. Türkiye'de günün öne çıkan gelişmelerini canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
Özet
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Umarım AB bu kez parayı daha hızlı aktarır
- CHP Parti Meclisi Üyesi ve eski İstanbul Milletvekili Eren Erdem gözaltına alındı
- Mayıs ayında Türkiye'nin dış ticaret açığı yüzde 5,7 arttı
Canlı anlatım
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CHP milletvekili Tanal'dan İçişleri Bakanı Soylu hakkında suç duyurusu
CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, 'CHP il başkanları şehit cenazelerinde protokole alınmasın’ talimatını veren İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu.
Tanal, Soylu’yu 'Kanunsuz emir verdiği ve kin-nefret suçlarını işlediği' suçlamalasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikâyet etti.
Tanal yaptığı açıklamada “Şehidimize kelle diyen onlar, ‘birkaç Mehmet şehit oldu diye Meclis toplanmaz’ diyen onlar, ‘Valiler verdiğimiz talimatlar gereği PKK'ya operasyon yapmadı’ diyen onlar. Ama CHP’lileri şehit cenazelerine almayın diyen de onlar… Hukuk devletinde olması gereken savcıların bir an önce harekete geçmesi, Sayın Soylu’nun da savcıları beklemeden istifa etmesidir” dedi.
Tanal "Vatan sevgisi, millet sevgisi, bayrak sevgisi sadece AKP'nin tekelinde değildir. Şehitlik kimsenin tekelinde değildir. Şehitliğin ideolojisi olmaz" diyerek Soylu'nun açıklamalarına tepki göstermişti.
Diyarbakır CHP İl Başkanı Mehmet Sayın da yaptığı açıklamada Soylu'nun toplumsal çatışma ve kaos çağrısı yaptığını belirterek açıklamanın sorumsuz ve hadsiz bir tutum olduğu, ateşle oynandığı yorumunu yaptı.
Sayın “Şehitlerimiz arasında ayırım yapan anlayış, şimdi de şehit cenazeleri üzerinden milleti bölmek peşindedir. Şehitlerimiz siyasi partilerin değil, milletimizin evlatlarıdır. AK Parti Genel Başkanı Erdoğan bu açıklamanın neresindedir? Eğer bu açıklamayı reddedip derhal İçişleri Bakanı hakkında gereğini yapmazlarsa bilinmelidir ki bu münferit birinin densiz bir açıklaması olmaktan çıkar, derin mahfillerde hazırlanmış soysuz bir kaos planının olduğunu gösterir" dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Umarım AB bu kez parayı daha hızlı aktarır
Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde, Türkiye'ye Suriyeli mülteciler için verilmesi planlanan yardımın ikinci dilimi olan 3 milyar euronun aktarılmasına karar verilmesine, hükümetten ilk açıklama geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu NTV'ye yaptığı açıklamalarda "Umarım ilk dilimdeki bürokrasiden ders alınır, bu sefer daha hızlı şekilde uygulama olur. Paralar aktarılır ve Suriyeli mültecilere proje olarak döner" dedi.
Türkiye'ye geri kabul anlaşması karşılığında vadedilen vize serbestisi hakkında da konuşan Çavuşoğlu "Eğer AB gerçekten samimiyse biz bu konuyu da aşarız. İstemezlerse olmaz. Ama o zaman göç anlaşması da geri kabul anlaşması da olmaz. Bu tehdit ya da şantaj değil. Her iki tarafın da yükümlülüğünü yerine getirmesi gerekiyor" diye konuştu.
AB ile Türkiye'nin Haziran 2016'da imzaladığı geri kabul anlaşması kapsamında AB Türkiye'ye 3 milyar euro aktarmıştı.
Dış ticaret açığı yüzde 5,7 arttı
Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre Mayıs ayında dış ticaret açığı %5,7 artarak 7 milyar 759 milyon dolara yükseldi.
Verilere göre ihracat 2018 yılı Mayıs ayında, 2017 yılının aynı ayına göre %5,3 artarak 14 milyar 306 milyon dolar, ithalat %5,5 artarak 22 milyar 65 milyon dolar olarak gerçekleşti.
İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Mayıs ayında %64,9 iken, 2018 Mayıs ayında %64,8'e geriledi.
Avrupa Birliği’ne yapılan ihracat da, 2017 yılının aynı ayına göre %19,3 artarak 7 milyar 287 milyon dolar oldu.
Mayıs 2018'de Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülke Almanya, en fazla ithalat yaptığı ülke ise Çin oldu.
Gözaltına alınan CHP'li Eren Erdem İstanbul'a götürüldü
CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi ve CHP'den 25-26. dönem İstanbul Milletvekili olan Eren Erdem, hakkında açılan Karşı Gazetesi davası nedeniyle savcılığın "kaçma şüphesi" gerekçesiyle yakalama talebinde bulunması üzerine İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nin çıkardığı yakalama kararıyla gözaltına alındı.
Ankara'da gözaltına alınan Eren Erdem'in 6:30 uçağıyla İstanbul'a götürüldüğü ve Çağlayan Adliyesi'nde ifadesinin alınmasının beklendiği belirtildi.
Erdem dün akşam saatlerinde attığı tweetinde, "An itibariyle gözaltına alındım. Gerekçemi bilmiyorum. Polisler tarafından evimin önünden gözaltına alındım. Kamuoyunun bilgisine sunarım" demişti.
CHP'nin PM üyelerinden Necati Yılmaz da Erdem'in gözaltına alınması sonrası "Milletvekilliği bitti. Eren Erdem Ankara'da evinin önünde gece yarısı saat 2'de gözaltına alındı. Suçlama: "Terör Örgütü Üyeliği." Susturamadıklarını suçluyorlar." tweeti attı.
Eren Erdem hakkında, İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir dönem genel yayın yönetmenliğini yaptığı Karşı Gazetesi'ndeki çalışmaları nedeniyle dava açılmıştı.
Erdem hakkında "Silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek", "Gizli tanığı deşifre etmek" ve "Soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlarından 9,5 yıldan 22 yıla kadar hapis isteniyor. Erdem hakkında açılan davanın ilk duruşmasının 19 Eylül'de saat 10.00'da yapılmasına karar verilmişti.
Eren Erdem'in CHP tarafından seçimlerden önce hazırlanan milletvekili aday listelerinde adının yer almaması tartışmalara yol açmıştı.
Erdem'in gözaltına alınması Twitter'da günün en çok konuşulan konu başlıklarından.