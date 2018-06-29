Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Umarım AB bu kez parayı daha hızlı aktarır

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, 'CHP il başkanları şehit cenazelerinde protokole alınmasın’ talimatını veren İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Tanal, Soylu’yu 'Kanunsuz emir verdiği ve kin-nefret suçlarını işlediği' suçlamalasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikâyet etti.

Tanal yaptığı açıklamada “Şehidimize kelle diyen onlar, ‘birkaç Mehmet şehit oldu diye Meclis toplanmaz’ diyen onlar, ‘Valiler verdiğimiz talimatlar gereği PKK'ya operasyon yapmadı’ diyen onlar. Ama CHP’lileri şehit cenazelerine almayın diyen de onlar… Hukuk devletinde olması gereken savcıların bir an önce harekete geçmesi, Sayın Soylu’nun da savcıları beklemeden istifa etmesidir” dedi.

Tanal "Vatan sevgisi, millet sevgisi, bayrak sevgisi sadece AKP'nin tekelinde değildir. Şehitlik kimsenin tekelinde değildir. Şehitliğin ideolojisi olmaz" diyerek Soylu'nun açıklamalarına tepki göstermişti.

Diyarbakır CHP İl Başkanı Mehmet Sayın da yaptığı açıklamada Soylu'nun toplumsal çatışma ve kaos çağrısı yaptığını belirterek açıklamanın sorumsuz ve hadsiz bir tutum olduğu, ateşle oynandığı yorumunu yaptı.

Sayın “Şehitlerimiz arasında ayırım yapan anlayış, şimdi de şehit cenazeleri üzerinden milleti bölmek peşindedir. Şehitlerimiz siyasi partilerin değil, milletimizin evlatlarıdır. AK Parti Genel Başkanı Erdoğan bu açıklamanın neresindedir? Eğer bu açıklamayı reddedip derhal İçişleri Bakanı hakkında gereğini yapmazlarsa bilinmelidir ki bu münferit birinin densiz bir açıklaması olmaktan çıkar, derin mahfillerde hazırlanmış soysuz bir kaos planının olduğunu gösterir" dedi.