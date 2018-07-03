Türkiye günlük hayat

Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisinin ardından Dolar/TL yüzde 1,3 yükseldi

Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisinin ardından Dolar/TL yüzde 1,3 yükseldi. 3 Temmuz Salı günü Türkiye'de yaşananları canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.

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Özet

  1. Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisinin ardından Dolar/TL yüzde 1,3 yükseldi.
  2. AKP sözcüsü Mahir Ünal, gazetecilere erken seçimin gündemde olmadığını açıkladı.

Canlı anlatım

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AKP sözcüsü Mahir Ünal: Basına yönelik tehditler kabul edilemez

AKP sözcüsü Mahir Ünal, gazetecilere erken seçimin gündemde olmadığını açıkladı.

Ünal, aynı zamanda Alaattin Çakıcı'nın gazetecileri tehdit ettiğine dair iddialar ile ilgili de konuştu.

Alaattin Çakıcı konusunda basına yönelik tehditlerin kabul edilemez olduğunu söyledik. Bu sözlerin ona ait olup olmadığının araştırılması gerektiğini söyledik. Böyle bir konu varsa yargının üstüne düşeceğini söyledik. Basın özgürlüğü, ifade konusunda her zaman destekte bulunuyoruz. Ama basın hakkının, ifade özgürlüğünün de teröre kapı aralayamayacağını söylüyoruz. Biz buna izin vermeyiz. İfade ve basın özgürlüğüne yönelik açıktan tehdit etmesine AK Parti rıza göstermez. 2001 yılında AK Parti'nin doğum nedeni, yasaklar ve özgürlüklerdir."

Mahir Ünal
Getty Images

Henüz bir seçim bitmiş ve seçimin sonucunda seçmen Türkiye'de oluşturulmak istenen kaygı, endişe gibi konularda bir tavır ortaya koymuş, yeniden erken seçim çalışmaları tartışmalarını doğru bulmuyoruz. Türkiye'nin birinci önceliği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçirilmesidir. Bazı arkadaşlarımızın açıklamaları erken seçime destekmiş gibi sunuluyor. Türkiye yeni bir erken seçimden çıktı. Türkiye güvenle önüne bakıyor. Kadınlarımız, çocuklarımız, sınır güvenliği gibi çok önemli gündem konuları var. Yeniden erken seçim tartışmasının getirilmesini doğru bulmuyoruz. Gündemimizde bir tartışma söz konusu değil.

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Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisinin ardından Dolar/TL yüzde 1,3 yükseldi

Dolar/TL, beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisinin ardından yüzde 1,3 ile sert yükselerek 4,68'in üzerine çıktı.

Enflasyon Haziran'da yüzde 1,4 olan beklentilerin üzerinde yüzde 2,61 artarken, yıllık artış yüzde 15,39 oldu.

Veri öncesi 4,6225 seviyesinde olan dolar/TL 4.68'in üzerine çıktı. TSİ 10:45'te kur 4,6656 seviyesinde işlem görüyor.

Enflasyon
Getty Images

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