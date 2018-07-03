Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisinin ardından Dolar/TL yüzde 1,3 yükseldi
Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisinin ardından Dolar/TL yüzde 1,3 yükseldi. 3 Temmuz Salı günü Türkiye'de yaşananları canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
Özet
- Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisinin ardından Dolar/TL yüzde 1,3 yükseldi.
- AKP sözcüsü Mahir Ünal, gazetecilere erken seçimin gündemde olmadığını açıkladı.
Canlı anlatım
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AKP sözcüsü Mahir Ünal: Basına yönelik tehditler kabul edilemez
AKP sözcüsü Mahir Ünal, gazetecilere erken seçimin gündemde olmadığını açıkladı.
Ünal, aynı zamanda Alaattin Çakıcı'nın gazetecileri tehdit ettiğine dair iddialar ile ilgili de konuştu.
Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisinin ardından Dolar/TL yüzde 1,3 yükseldi
Dolar/TL, beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisinin ardından yüzde 1,3 ile sert yükselerek 4,68'in üzerine çıktı.
Enflasyon Haziran'da yüzde 1,4 olan beklentilerin üzerinde yüzde 2,61 artarken, yıllık artış yüzde 15,39 oldu.
Veri öncesi 4,6225 seviyesinde olan dolar/TL 4.68'in üzerine çıktı. TSİ 10:45'te kur 4,6656 seviyesinde işlem görüyor.