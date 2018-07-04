İstanbul'da fabrika yangını: 'Can kaybı yok'

DHA

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak seçimlere giren Muharrem İnce, teşekkür ziyaretlerini Erzurum'dan başlattı.

Muharrem İnce, seçimlerin ardından 81 ile teşekkür ziyaretlerine gideceğini kaydetmişti.

DHA

Sabah saatlerinde uçakla Erzurum'a varan Muharrem İnce parti binasına girişte büyük bir coşkuyla karşılandı. İnce daha sonra CHP İl Binası’nda bir basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısından başlıklar şu şekilde:

CHP'de liderlik tartışması: ‘Abi-kardeş gibiyiz’

"CHP karışmaz.Tam tersine biz sayın Genel Başkanla abi -kardeş ilişkisi içinde, eşlerimizle birlikte yemek yedik. Sayın Genel Başkana teklifte bulundum. Onu da basınla paylaştım, herkesin bilmesini istedim. Gizlim, saklım yok."

‘Türkiye’yi gençlerle yönetelim’ kampanyası

“9 Eylül 2018 günü bir kampanya başlatacağım. 'Türkiye'yi gençlerle yönetelim' kampanyası. CHP'nin şu an 1 milyon 250 bin üyesi var. 9 Eylül 2018'den, 9 Eylül 2019'da kadar 1 milyon 250 bin genci üye yapma kampanyası. 18 yaş ile 35 yaş arasında partinin üye sayısı kadar 1 milyon 250 bin genci üye ederek bunu başaracağız. Yani seçimlerde 15 milyon oy aldık, hedefimiz 30 milyon oydur. 30 milyon oyu almak için 1 milyon 250 bin olan üye sayısını 1 milyon 250 bin gençle takviye edeceğiz.”

Bakanlar Kurulu yetkisini Cumhurbaşkanlığına devreden KHK

"Bu sabah 5'ten beri yollardayız. KHK'yı bilmiyorum. Zaten öyle değil miydi? Tek adam değil miydi? Bütün yetki onda zaten, başbakan fiilen yoktu. Şimdi tamamen yok. Vali o, kaymakam o, doktor o, hemşire o, kıraathaneci o, her şey o."