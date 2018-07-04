İstanbul'da fabrika yangını: 'Can kaybı yok'
İstanbul Hadımköy'de bulunan bir tekstil fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. DHA'nın haberine göre, İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan, can kaybının ve içeride mahsur kalan işçinin olmadığını açıkladı. Türkiye'de gün içinde meydana gelen gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
Özet
- Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ilgili bazı düzenlemeleri içeren ilk KHK yayımlandı
- İstanbul'daki bir tekstil fabrikasında yangın çıktı
Canlı anlatım
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Muharrem İnce teşekkür ziyaretlerini Erzurum'dan başlattı
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak seçimlere giren Muharrem İnce, teşekkür ziyaretlerini Erzurum'dan başlattı.
Muharrem İnce, seçimlerin ardından 81 ile teşekkür ziyaretlerine gideceğini kaydetmişti.
Sabah saatlerinde uçakla Erzurum'a varan Muharrem İnce parti binasına girişte büyük bir coşkuyla karşılandı. İnce daha sonra CHP İl Binası’nda bir basın toplantısı düzenledi.
Basın toplantısından başlıklar şu şekilde:
CHP'de liderlik tartışması: ‘Abi-kardeş gibiyiz’
"CHP karışmaz.Tam tersine biz sayın Genel Başkanla abi -kardeş ilişkisi içinde, eşlerimizle birlikte yemek yedik. Sayın Genel Başkana teklifte bulundum. Onu da basınla paylaştım, herkesin bilmesini istedim. Gizlim, saklım yok."
‘Türkiye’yi gençlerle yönetelim’ kampanyası
“9 Eylül 2018 günü bir kampanya başlatacağım. 'Türkiye'yi gençlerle yönetelim' kampanyası. CHP'nin şu an 1 milyon 250 bin üyesi var. 9 Eylül 2018'den, 9 Eylül 2019'da kadar 1 milyon 250 bin genci üye yapma kampanyası. 18 yaş ile 35 yaş arasında partinin üye sayısı kadar 1 milyon 250 bin genci üye ederek bunu başaracağız. Yani seçimlerde 15 milyon oy aldık, hedefimiz 30 milyon oydur. 30 milyon oyu almak için 1 milyon 250 bin olan üye sayısını 1 milyon 250 bin gençle takviye edeceğiz.”
Bakanlar Kurulu yetkisini Cumhurbaşkanlığına devreden KHK
"Bu sabah 5'ten beri yollardayız. KHK'yı bilmiyorum. Zaten öyle değil miydi? Tek adam değil miydi? Bütün yetki onda zaten, başbakan fiilen yoktu. Şimdi tamamen yok. Vali o, kaymakam o, doktor o, hemşire o, kıraathaneci o, her şey o."
İstanbul’da fabrikada yangın çıktı: ‘Can kaybı yok’
İstanbul Hadımköy’deki bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Demirören Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Atatürk Sanayi Sitesi’nde 10.25 sıralarında 5 bin metrekarelik bir alana kurulu olan tekstil fabrikasında yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan yaptığı açıklamada can kaybının ve içeride mahsur kalan işçinin olmadığını söyledi. Yangından etkilenen bazı vatandaşlara ise ilk yardım müdahalesinin yapıldığı öğrenildi.
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ilgili bazı düzenlemeleri içeren ilk KHK yayımlandı
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yönelik bazı düzenlemeleri içeren yeni bir Kanun Hükmünde Kararname (KHK) yayımlandı.
477 sayılı KHK ile bazı kanunlarda yer alan Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi.
Yeni KHK ile yürürlükteki kanun ve KHK'ların yürütme maddelerinde Bakanlar Kurulu ve bakanlara yapılmış atıflar Cumhurbaşkanı'na yapılmış sayılacak.
477 sayılı KHK, Cumhurbaşkanı'nın ant içerek göreve başladığı gün yürürlüğe girecek.
Detaylı bilgi için:
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ilgili bazı düzenlemeleri içeren ilk KHK yayımlandı
24 Haziran seçimleriyle yürürlüğe girecek cumhurbaşkanlığı sistemi ne getiriyor?