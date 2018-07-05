Başbakan Yıldırım'dan Meclis Başkanlığı açıklaması: Her türlü görevi yaparız
Anadolu Ajansı'na konuşan Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Başkanlığı kararını kendisinin vermeyeceğini söyledi. Yıldırım, "Liderim, partimizin genel başkanı, partimiz bu yönde karar alırsa her türlü görevi yaparız" dedi. Türkiye'de yaşanan sıcak gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
Özet
- Başbakan Binali Yıldırım AA'ya konuştu: TBMM Başkanlığı kararını ben vermem
- Yıldırım: Yeni kabine Pazartesi açıklanacak, böylece OHAL tamamlanmış olacak
- CHP Merkez Yürütme Kurulu toplantısı başladı
Canlı anlatım
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CHP Merkez Yürütme Kurulu toplantısı başladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan toplantıda iki başlıca gündem maddesi olacağı belirtiliyor:
- 24 Haziran seçim sonuçları
- CHP'de olağanüstü kurultay tartışmaları
Seçim 2018: Sonuçlar CHP'nin mi, Muharrem İnce'nin mi başarısı?
Yıldırım: Yeni kabine Pazartesi açıklanacak, böylece OHAL tamamlanmış olacak
Başbakan Yıldırım, darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL'in "Pazartesi günü yeni kabinenin açıklanmasıyla tamamlanacağını" açıkladı.
Yıldırım, "Yarın yayınlayacağımız son kararnamede, OHAL kalktığında terörle mücadelenin zafiyete uğramaması için ihtiyaç olan düzenlemeler yer alacak" diye konuştu.
AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, OHAL'in 18 Temmuz gecesi sona ermesinin beklendiğini, Erdoğan'ın beyanlarının da buna işaret ettiğini söylemişti.
Yeni kurulacak hükümet OHAL'in uzatılması yönünde tezkere vermediği takdirde 19 Temmuz'da OHAL'in kendiliğinden sonra ereceği belirtilmişti.
Yıldırım: Faizleri indirmek, enflasyonu aşağı çekmek önceliklerin başında
Başbakan Yıldırım seçimler sonrası kurulacak yeni hükümetin yapısal reformlar yapmaya devam edeceğini söyledi:
Enflasyon 14 yılın en yüksek seviyesinde: %15,39
Yıldırım: TBMM Başkanlığı kararını ben vermem
AA Editör Masası'na konuşan Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Başkanlığı kararını kendisi vermeyeceğini ancak Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile partililerin bu yönde karar alması halinde "her türlü görevi yapacağını" söyledi.
Yıldırım'ın öne çıkan ifadeleri şöyle:
Türkiye'de yaşanan sıcak gelişmeleri aktardığımız canlı anlatım sayfamıza hoşgeldiniz.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yürütme Kurulu(MYK) bugün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında TSİ 11:00'de toplanıyor.
Toplantının gündeminde, parti içinden gelen olağanüstü kurultay tartışmalarının olması bekleniyor.
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "MYK'da olağanüstü kurultay çağrısı bekliyor musunuz?" sorusu üzerine, "Ben MYK üyesi değilim, takdir MYK üyelerinindir" yanıtını vermişti.