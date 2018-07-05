Başbakan Yıldırım'dan Meclis Başkanlığı açıklaması: Her türlü görevi yaparız

Anadolu Ajansı'na konuşan Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Başkanlığı kararını kendisinin vermeyeceğini söyledi. Yıldırım, "Liderim, partimizin genel başkanı, partimiz bu yönde karar alırsa her türlü görevi yaparız" dedi. Türkiye'de yaşanan sıcak gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.

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Özet

  1. Başbakan Binali Yıldırım AA'ya konuştu: TBMM Başkanlığı kararını ben vermem
  2. Yıldırım: Yeni kabine Pazartesi açıklanacak, böylece OHAL tamamlanmış olacak
  3. CHP Merkez Yürütme Kurulu toplantısı başladı

Canlı anlatım

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CHP Merkez Yürütme Kurulu toplantısı başladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan toplantıda iki başlıca gündem maddesi olacağı belirtiliyor:

- 24 Haziran seçim sonuçları

- CHP'de olağanüstü kurultay tartışmaları

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BBC

Seçim 2018: Sonuçlar CHP'nin mi, Muharrem İnce'nin mi başarısı?

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Yıldırım: Yeni kabine Pazartesi açıklanacak, böylece OHAL tamamlanmış olacak

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Getty Images
OHAL, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından ilan edildi

Başbakan Yıldırım, darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL'in "Pazartesi günü yeni kabinenin açıklanmasıyla tamamlanacağını" açıkladı.

Yıldırım, "Yarın yayınlayacağımız son kararnamede, OHAL kalktığında terörle mücadelenin zafiyete uğramaması için ihtiyaç olan düzenlemeler yer alacak" diye konuştu.

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, OHAL'in 18 Temmuz gecesi sona ermesinin beklendiğini, Erdoğan'ın beyanlarının da buna işaret ettiğini söylemişti.

Yeni kurulacak hükümet OHAL'in uzatılması yönünde tezkere vermediği takdirde 19 Temmuz'da OHAL'in kendiliğinden sonra ereceği belirtilmişti.

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Yıldırım: Faizleri indirmek, enflasyonu aşağı çekmek önceliklerin başında

Başbakan Yıldırım seçimler sonrası kurulacak yeni hükümetin yapısal reformlar yapmaya devam edeceğini söyledi:

Faizleri aşağıya indirmek, enflasyonu aşağıya çekmek ana önceliklerin başında geliyor. Bunun için tedbirler alınacak."

Yeni hükümet döneminde yapısal reformlar yapılmaya devam edecek. Verimsiz projelerin yerine öncelikleri olan, daha fazla verimli projeler tercih edilecek. Kamu da kendi içinde tasarrufa gidecek. Böylece kaynak ihtiyacını daha da azaltmış olacağız. "

Enflasyon 14 yılın en yüksek seviyesinde: %15,39

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Yıldırım: TBMM Başkanlığı kararını ben vermem

Yıldırım
Getty Images

AA Editör Masası'na konuşan Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Başkanlığı kararını kendisi vermeyeceğini ancak Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile partililerin bu yönde karar alması halinde "her türlü görevi yapacağını" söyledi.

Yıldırım'ın öne çıkan ifadeleri şöyle:

(TBMM Başkanlığı) Bunun kararını ben vermem. Liderim, partimizin genel başkanı, partimiz bu yönde karar alırsa her türlü görevi yaparız."

Seçim bitti, artık geçim zamanıdır. Yatırımcı yatırımını, tatile giden tatilini planlayacak ve hayat tüm yönleriyle devam edecek."

1 Kasım seçimlerine göre AK Parti'nin oyunda, milletvekili sayısında düşme var. Bu da bize bir mesajdır. AK Parti olarak bu mesajı aldık."

Yeni dönemde Meclis'in önemi artıyor. Bütçe Kanunu dışında hükümetin Meclise kanun getirme yetkisi yok. Bu neyi gösteriyor? Meclisin yasama konusunda mutlak gücünü, hakimiyetini gösteriyor."

Terörle mücadele seçime endekslenen bir iş olamaz. Bu, Türkiye'nin beka meselesi. Münbiç'te ABD ile çalışıyoruz ama 'Fırat'ın doğusunda da biz herhangi bir tehdit istemiyoruz' diye ABD'ye de açık açık söylüyoruz"

Binali YıldırımBaşbakan

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Türkiye'de yaşanan sıcak gelişmeleri aktardığımız canlı anlatım sayfamıza hoşgeldiniz.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yürütme Kurulu(MYK) bugün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında TSİ 11:00'de toplanıyor.

Toplantının gündeminde, parti içinden gelen olağanüstü kurultay tartışmalarının olması bekleniyor.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "MYK'da olağanüstü kurultay çağrısı bekliyor musunuz?" sorusu üzerine, "Ben MYK üyesi değilim, takdir MYK üyelerinindir" yanıtını vermişti.

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