Çavuşoğlu: ABD, Türkiye gibi bir müttefikini kaybetmemeli
Anadolu Ajansı'nın Editör Masası programına konuk olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD yönetimi S-400 meselesi nedeniyle Türkiye ile ilişkileri bozmak istemiyor. FETÖ ile ilgili her şey masaya konduktan sonra ne kadar ciddiye aldıklarını göreceğiz" dedi. Türkiye'de günün öne çıkan gelişmelerini canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
Özet
- Çavuşoğlu: ABD, Türkiye gibi bir müttefikini kaybetmemeli
- Aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 346 kişiye Gülen yapılanması nedeniyle yakalama kararı
- CHP Sözcüsü Tezcan: İmza toplanırsa kurultay olur, toplanmazsa mesele biter
Canlı anlatım
Yazan Onur Erem
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Erdoğan: AKP’li olmayan bakanlarla kabine oluşturuyoruz, bakanlar köşeye sıkıştırılmayacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni dönemde AKP’li olmayan bakanların olacağını söyledi.
AKP il başkanları toplantısında “Bakanlarımız artık eskisi gibi olmayacak. Şimdi artık partili olmayan bakanlarımızla bir kabine oluşturuyoruz” diyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:
“Bu arkadaşlarımız bundan önce olduğu gibi de köşeye sıkıştırılmak suretiyle şuraya şu olsun buraya bu olsun mantığıyla bu da hareket etmeyecek.
“Kimse kalkıp da şöyle yaptınız böyle yaptınız kadrolaşmaydı diyemeyecek.
“Bakan olaylara bakarken daha objektif bakma imkanını yakalayacak.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca “Millete yanlış yapan kimsenin AK Parti’de yeri olamaz” dedi.
Erdoğan, "Milletvekili dağılımı ve ülkemizin içinden geçtiği durum sebebiyle Cumhur İttifakı'nı Mecliste devam ettireceğiz" diye konuştu.
Millet İttifakı’nın seçimin hemen ardından dağıldığını fakat kendi ittifaklarının farklı olduğunu belirten Erdoğan, “Pazartesi günü bakanlıkları kuruyor, kabinemizi açıklıyoruz” dedi.
"CHP, bölücü terör örgütünün güdümündeki partiyi barajın üzerine taşımak için kendisine oy verenlerin bir kısmını oraya yönlendirdi." diyen Erdoğan, "Ülkesini, milletini, Cumhuriyetini, devletini seven her CHP'liyi, bu utanç için partisinin yönetiminden hesap sormaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin en eski partisini Batı'daki bir avuç marjinalin ve yurt dışındaki bir avuç terör örgütü yöneticisinin oyuncağı haline getirenlerden hem bu millet hem tarih, açık ve net hesabı soracaktır." dedi.
CHP Sözcüsü Tezcan: İmza toplanırsa kurultay olur, toplanmazsa mesele biter
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, “İmza toplanırsa kurultay olur toplanmazsa bu mesele biter” dedi.
NTV’nin sorularını yanıtlayan “Genel başkanın gündeminde kurultay çağrısı yok Parti Meclisi'nde de böyle ağırlıklı irade yok. Sayın Muharrem İnce parti ile yarışmadı Sayın Erdoğan ile yarıştı” dedi ve ekledi:
“Başarı da başarısızlık da ortaktır. 15 milletvekilinin gönderilmesi Millet İttifakı'nın oluşturulması Muharrem İnce'nin aday gösterilmesi bunlar doğru adımlardı. Bir dahaki kurultayda bir başka aday çıkabilir.
“Bu kurultay talebi döneminde süren talep sonuçlanmayınca ya da sonuçlanınca biter. İmza toplanırsa kurultay olur toplanmazsa bu mesele biter.”
Emekli Orgeneral Hurşit Tolon dolandırıldı
Ankara'da eski 1'inci Ordu Komutanı emekli Orgeneral Hurşit Tolon, telefonda kendisini hakim ve savcı olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldı. Emekli Orgeneral Tolon'un dolandırıcılara 12 bin 620 dolar verdiği belirtildi.
Ankara'da telefonla aradıkları kişilere kendilerini hakim savcı olarak tanıtan kişiler, isimlerinin “FETÖ operasyonunda” geçtiğini belirterek aralarında emekli Orgeneral Hurşit Tolon'un da bulunduğu 8 kişiyi 400 bin lira dolayında dolandırdı. İhbar üzerine çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Suriye uyruklu Hishan Al J. Ve Tuncay Ç. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Tolon'a da telefonla ulaşan dolandırıcılar, Gülencilerin Tolon'un ev telefonuna bağlı internet hattı üzerinden görüşme yaptığını, bankadaki parasının da ABD'deki bir bankaya gönderilmeye çalışıldığını söyledi.
Olayla ilgili operasyon yapılacağını ifade eden dolandırıcılar, Tolon'a ait paralardan parmak izi alınması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine dolandırıcılar ile buluşan Emekli Orgeneral Tolon, polis sandığı kişilere 12 bin 620 dolar para verdi. Telefonda görüştüğü kişilerden bir süre haber bekleyen Tolon, daha sonra dolandırıldığını fark ederek polise şikayette bulundu.
Aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 346 kişiye Gülen yapılanması nedeniyle yakalama kararı
İzmir ve İstanbul’da yürütülen iki ayrı soruşturmada Gülenci yapılanmanın ‘mahrem imamlarıyla’ ankesörlü telefonlar üzerinden irtibat kurdukları öne sürülen 346 askere yönelik gözaltı kararı alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında çoğu muvazzaf, biri emekli tuğgeneral 271 asker hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri sabah saatlerinde 48 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Hakkında gözaltı kararı verilen askerin bir kısmının açığa alındığı, bir kısmının ise görevde olduğu belirlendi. TEM ekiplerinin yaptığı operasyonun çeşitli illerde devam ettiği öğrenildi.
İzmir CumhuriyetBaşsavcılığı ise ayrı bir soruşturmada aralarında bir binbaşı ve muvazzaf askerlerin de bulunduğu 75 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
30 ilde eşzamanlı yürütülen operasyonlarda aranan kişilerin 59’u halen görevde olduğu, 8’inin ise ihraç edildiği bildirildi.
Çavuşoğlu: ABD Türkiye gibi bir müttefikini kaybetmemeli
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “ABD, Türkiye gibi bir müttefikini kaybetmemeli” dedi.
Anadolu Ajansı yayınında konuşan Çavuşoğlu, “ABD yönetimi S-400 meselesi nedeniyle Türkiye ile ilişkileri bozmak istemiyor. FETÖ ile ilgili her şey masaya konduktan sonra ne kadar ciddiye aldıklarını göreceğiz” dedi.
Avusturya’nın dönem başkanlığında AB ile müzakerelerde siyasi bir ivme beklemediklerini belirten Çavuşoğlu, öte yandan teknik konulardaki çalışmalara AB Komisyonu’na sürdüğünü söyledi:
“Vize serbestisi hakkında çalışmalar sürüyor. 7 kriter kalmıştı, 6’ya düştü. Gümrük Birliği güncellemesi de sürüyor.”
Suriye’nin kuzeyindeki gelişmelere de değinen Davutoğlu, "Münbiç tamamlandıktan sonra diğer bölgelere geçilecek diye ABD ile yol haritamızda net bir mutabakat var" dedi.