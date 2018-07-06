Çavuşoğlu: ABD, Türkiye gibi bir müttefikini kaybetmemeli

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni dönemde AKP’li olmayan bakanların olacağını söyledi.

AKP il başkanları toplantısında “Bakanlarımız artık eskisi gibi olmayacak. Şimdi artık partili olmayan bakanlarımızla bir kabine oluşturuyoruz” diyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu arkadaşlarımız bundan önce olduğu gibi de köşeye sıkıştırılmak suretiyle şuraya şu olsun buraya bu olsun mantığıyla bu da hareket etmeyecek.

“Kimse kalkıp da şöyle yaptınız böyle yaptınız kadrolaşmaydı diyemeyecek.

“Bakan olaylara bakarken daha objektif bakma imkanını yakalayacak.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca “Millete yanlış yapan kimsenin AK Parti’de yeri olamaz” dedi.

Erdoğan, "Milletvekili dağılımı ve ülkemizin içinden geçtiği durum sebebiyle Cumhur İttifakı'nı Mecliste devam ettireceğiz" diye konuştu.

Millet İttifakı’nın seçimin hemen ardından dağıldığını fakat kendi ittifaklarının farklı olduğunu belirten Erdoğan, “Pazartesi günü bakanlıkları kuruyor, kabinemizi açıklıyoruz” dedi.

"CHP, bölücü terör örgütünün güdümündeki partiyi barajın üzerine taşımak için kendisine oy verenlerin bir kısmını oraya yönlendirdi." diyen Erdoğan, "Ülkesini, milletini, Cumhuriyetini, devletini seven her CHP'liyi, bu utanç için partisinin yönetiminden hesap sormaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin en eski partisini Batı'daki bir avuç marjinalin ve yurt dışındaki bir avuç terör örgütü yöneticisinin oyuncağı haline getirenlerden hem bu millet hem tarih, açık ve net hesabı soracaktır." dedi.