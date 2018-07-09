Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 16:00'da TBMM'de yemin edecek
Türkiye'de bugün resmen cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 16.00'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin edecek. Erdoğan akşam da hükümetini açıklayacak. Türkiye'de günün öne çıkan gelişmelerini canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
Özet
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 16.00'da TBMM'de yemin edecek
Canlı anlatım
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Tekirdağ-Çorlu'da tren kazası: 24 kişi hayatını kaybetti, 124 yaralının tedavisi sürüyor
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde dün devrilen trendeki yolcular için arama kurtarma çalışmaları T.S.İ. 06.00'da sona erdirildi.
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, 24 kişinin hayatını kaybettiğini, 194 yaralının ayakta tedavi gördükten sonra taburcu edildiğini, 124 yaralının ise tedavilerinin sürdüğünü açıkladı.
Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan kazanın "aşırı yağışlar nedeniyle menfez ile ray arasındaki toprağın boşalmasından" kaynaklandığını belirtti.
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Türkiye tarihi bir gün yaşıyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş bugün resmen başlıyor. Yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 16.00'da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yemin ederek göreve başlayacak.
Dün Tekirdağ'ın Çorlu devrilen yolcu treni ile ilgili son durumu da canlı sayfamızda aktaracağız. TSİ 06.00'da arama kurtarma çalışmaları sona erdirildi. Şu an itibarıyla 24 kişi hayatını kaybetti, 124 yaralının ise tedavileri sürüyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık edecek.
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