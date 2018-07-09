Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 16:00'da TBMM'de yemin edecek

Türkiye tarihi bir gün yaşıyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş bugün resmen başlıyor. Yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 16.00'da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yemin ederek göreve başlayacak.

Dün Tekirdağ'ın Çorlu devrilen yolcu treni ile ilgili son durumu da canlı sayfamızda aktaracağız. TSİ 06.00'da arama kurtarma çalışmaları sona erdirildi. Şu an itibarıyla 24 kişi hayatını kaybetti, 124 yaralının ise tedavileri sürüyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

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