Borsa İstanbul güne düşüşle başladı
Yeni kabinenin açıklanmasının ardından Borsa İstanbul güne düşüşle başladı. Dün 99.253 puanla kapanan BIST 100 endeksi, bugün yüzde 1'in üzerinde düşüşle 97.605'e kadar geriledi. Gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
Özet
- Yeni Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı ise Ümit Dündar oldu
- Borsa İstanbul güne düşüşle başladı
Canlı anlatım
Yazan Onur Erem
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Adalet Bakanı Gül: 'Türkiye'de güven veren bir adalet var' duygusunu oluşturmaya çalışıyoruz
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Bu dönemde hükümet olarak güven veren bir adalet tesis edeceğiz” dedi.
Temel yaklaşımımız bu. İzmir Kordon'daki vatandaşımız da Diyarbakır Sur'daki kardeşimiz de Samsun'daki vatandaşımız da Antalya'daki bir kardeşimiz de bu adalet duygusundan nasiplenecek. 'Türkiye'de güven veren bir adalet var' duygusunu oluşturmaya çalışıyoruz" diye konuştu.
Anadolu Ajansı’na konuşan Gül, "Millete hizmet etmede aksaklığı yol açanları sistem içinde bu hantallıktan uzaklaştıracak mekanizmalar olacak" ifadelerini kullandı.
AKP aday adayı olup milletvekili adayı olamayan Pakdemirli bakan oldu: Biraz şaşırdım
İzmir'de 24 Haziran seçimlerinde AKP'den aday adayı olan ancak aday listesine giremeyen Bekir Pakdemirli, AKP'nin yeni kabinesinde Tarım ve Orman Bakanı olarak görevlendirildi.
BİM, Turkcell ve Albaraka Türk Katılım Bankası'nın yönetim kurulu üyeliğini de yürüten Pakdemirli "Biraz şaşırdım. Reisi Cumhur'umuza bu görevi bana verdiği için teşekkür ediyorum" dedi.
Haberi dün aldığını söyleyen Pakdemirli, şaşırdığını ifade ederek, "Benim de dün haberim oldu. Böyle bir beklenti içerisinde değildim. Hem kendisine hizmet hem de millete hizmet imkanı doğdu. Canla başla bölgemize, İzmir'imize ve Türkiye'mize hizmet için çalışacağız" ifadelerini kullandı.
Yeni Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler oldu
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne dair ilk üç Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Gazetede ayrıca yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararları ile de, Hulusi Akar'ın Milli Savunma Bakanlığı'na getirilmesiyle boşalan Genelkurmay Başkanlığı'na Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararlarla Kara Kuvvetleri Komutanı, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, Genelkurmay 2. Başkanı ise Korgeneral Metin Gürak oldu.
Borsa İstanbul güne düşüşle başladı
Yeni kabinenin açıklanmasının ardından Borsa İstanbul güne düşüşle başladı.
Dün 99.253 puanla kapanan BIST 100 endeksi, bugün yüzde 1’in üzerinde düşüşle 97.605’e kadar geriledi.
TSİ 10.30 itibariyle BIST bir miktar değer kazanarak 98.321’e yükseldi ve kaybını yüzde 1 oranına çekti.
Aynı saatlerde dolar 4,67, euro 5,49, İngiliz sterlini ise 6,20 civarında işlem görüyordu.