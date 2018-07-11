Soma Davası'nda karar: Şirket sahibine 15 yıl ceza- Türkiye'de bugün

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Özet

  1. Soma Davası'nda karar açıklandı: Şirket sahibi Can Gürkan'a 15 yıl hapis
  2. Gözaltına alınan Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonlar sürüyor. Ev ve iş yerlerinde aramalar yapılıyor.

Canlı anlatım

time_stated_uk

Adnan Oktar operasyonu: 79 gözaltı, ev ve iş yerlerinde arama yapılıyor

Oktar'ın evinde arama
DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Adnan Hoca diye bilinen Adnan Oktar grubuna yönelik İstanbul merkezli 4 ilde başlatılan operasyon devam ediyor.

Adnan Oktar'ın İstanbul'daki ev ve işyerlerinde arama yapılıyor.

Adnan Oktar'ın canlı yayınlarını yapan A9 TV'ye de bu sabaha karşı operasyon düzenlendiği öğrenildi.

235 kişi hakkında gözaltı kararı bulunan ve şu ana kadar Oktar dahil 79 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında, çok sayıda adreste arama yapıldığı, aramalara polis helikopterinin ve deniz polisinin de destek verdiği öğrenildi.

Article share tools

  • Paylaş
    Read more about sharing BBC content externally

Soma davasında cezalar açıklandı: Şirket sahibi Can Gürkan'a 15 yıl

Soma eylem
DHA

Soma'daki maden faciası davasında şirketin Yönetim kurulu başkanı Can Gürkan 15 yıl, Genel Müdür Ramazan Doğru 22 yıl 6 ay, İşletme Müdürü Akın Çelik 18 yıl 9 ay, Teknik müdür İsmail Adalı 22 yıl 6 ay, Teknik Nezaretçi Ertan Ersoy 18 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı.

Anadolu Ajansı'na göre kararın açıklanması sırasında yaşanan gerginlik üzerine duruşmaya ara verildi, fenalık geçiren bazı kişilere sağlık ekipleri müdahale etti.

Article share tools

  • Paylaş
    Read more about sharing BBC content externally
Yukarı dön