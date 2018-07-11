Soma Davası'nda karar: Şirket sahibine 15 yıl ceza- Türkiye'de bugün

DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Adnan Hoca diye bilinen Adnan Oktar grubuna yönelik İstanbul merkezli 4 ilde başlatılan operasyon devam ediyor.

Adnan Oktar'ın İstanbul'daki ev ve işyerlerinde arama yapılıyor.

Adnan Oktar'ın canlı yayınlarını yapan A9 TV'ye de bu sabaha karşı operasyon düzenlendiği öğrenildi.

235 kişi hakkında gözaltı kararı bulunan ve şu ana kadar Oktar dahil 79 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında, çok sayıda adreste arama yapıldığı, aramalara polis helikopterinin ve deniz polisinin de destek verdiği öğrenildi.